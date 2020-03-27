自由限時批》老共這下慘了！

辛文

有作用力必有反作用力！老共隱瞞疫情，禍害全球，不知閉門思過，却張牙舞爪，惹惱老美，立予實彈軍演反擊，國會還加碼2兆美金（相當台灣30年總預算），防控疫情振興經濟，朝野同仇敵愾，老共下場慘了！

美國成了「武漢病毒」重災區，朝野自痛恨老共！軍人染疫更激發剋共戰志！經濟受損嚴重，更把帳算在老共頭上！人民確診或死亡，亦唯「中國（共）病毒是問！

據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天 統計，美國的武漢肺炎確診數達到83507例，超過中國和義大利，躍居全世界確診數最多的國家。中國以81782例（包含香港453例和澳門31例）位居第二，義大利以80539例位居第三。美國、中國和義大利的確診數占全球總數的一半左右。

現川普是「戰時總統」，有權有錢，而中國却是哀鴻遍野，復工難亦無世界市場支持，却整天不幹正事，槍桿子亂揮，又弄大外宣，激怒地球村，復國內搞得民不聊生！終將自食惡果，報應使然耳！

最莫名其妙的是，去惹川普的「連任」，「武嚇」台灣安全，根本無法轉移內在的各種壓力，及挽救岌岌可危的習政權！須知老牌民主國家，可以把狂人川普批得臭頭，但遇「外侮」則是全民一條心！（近日美參眾兩院還提案量化全球損失，向北京究責索賠，即為例證）

像民主黨籍衆議院議長斐洛西（Nancy Pelosi）向是川普的對頭，然國難當頭，緊急抒困巨款，不分朝野黨派皆是「零」異議通過！軍事動員亦然！而力挺民主台灣，則更是不遺餘力，此乃「魚幫水、水幫魚」！

美國總統川普。（彭博）

例如美國參眾兩院陸續通過「台灣法案」後，美國總統川普今天正式簽署生效，成為繼「台灣旅行法」後，再一個以「台灣」為名的國內法，就是表達美國對強化台灣與世界各國關係的支持。

「台灣法案」全稱為「台灣友邦國際保護及加強倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act），2018年在我國連續與多明尼加、布吉納法索和薩爾瓦多斷交後，由共和黨參議員賈德納（Cory Gardner）與盧比歐（Marco Rubio）、民主黨參議員馬基（Edward Markey）與梅南德茲（Bob Menendez）4人於去年共同提出。先後均獲參、眾兩院壓倒性通過，並在今年3月18日送交白宮，川普在今天簽署生效。

法案內容包括台灣對外關係、美台經貿關係和台灣參與國際組織。針對中共挖角台灣友邦，國會意見指出美國行政部門應支持台灣強化其正式外交關係，以及與印太區域和世界其他地區國家的夥伴關係。

此外，該法案還敦促美國貿易代表署（USTR）應與美國國會協商，尋求機會進一步增強美台雙邊經貿關係。在國際參與部分，並要求美方應在適當情況下，支持台灣成為所有不以主權國家為參與資格的國際組織會員，並在其他適當組織中取得觀察員身分。

儘管老共打如意算盤，要等到川普在11月的美國總統大選敗陣後，再與可望代表民主黨競逐大位的前副總統拜登接觸談美中貿易。但川普却先發制人，在今天的白宮防疫記者會提到，習近平主動提議與他通話，將會討論防疫問題，但他却說美國準備再談另一波貿易協定。

由於川普先前屢次稱呼新型冠狀病毒為「中國病毒」，造成外界議論，習大大恐將有澄清。然川普話鋒一轉說，「我不喜歡他們說⋯⋯不是習近平，是某個中低層級的人說的，指控病毒是美軍帶到中國。」

川普更稱中國長期以來佔盡美國便宜，「直到我當選為止，歐巴馬、拜登或布希他們跟睡著了一樣，但我不會去責怪中國，我怪的是那些讓中國從美國身上拿走5000億美元的人，我們的貿易赤字之大是前所未見。」

川普又再次將話題導向貿易協定，談到雙方談妥了一次，準備要再談另一次，「他們也很想協商，但也或許他們想等，等著看川普是否會在大選中吃敗仗，因為他們很想和拜登或是其他人談，這是他們『最美好的夢想』。」

而在疫情不斷蔓延全球期間，中共却不斷派軍機、軍艦在台灣上空和海域挑釁，自為盟友的美國不滿，亦以實彈軍演，和多次派機艦巡弋相挺。

例如近日美軍第七艦隊航母戰鬥群，就在菲律賓海海域進行遠征實彈打擊訓練，便引起國際高度關注。《BBC中文網》報導，美國海軍第七艦隊在臉書表示，執行印太任務時發射一枚飛彈，後來稱是在菲律賓海，而非南海。對此專家認為，發射地點很重要，南海與菲律賓海差距很大，若美軍真的在有主權爭議的南海發射飛彈，那會是極為少見的事情。

報導表示，也有專家認為，美軍在菲律賓海進行實彈射擊也不常見，美國巴克內爾大學（Bucknell University）政治學與國際關係教授、中國問題專家朱志群（Zhiqun Zhu）分析，美軍可能是要向中共發出信號，顯示南海緊張情勢加劇，中美動作頻頻是要傳遞訊息，即使專注於疫情控制，軍事衝突也做好準備。

報導表示，至於美國總統川普此舉是否轉移大眾對疫情的關注，朱志群持否定看法，因為大多數美國人並不在乎南海發生什麼事。

為回應老共的對台「武嚇」，美軍近日頻繁在台海附近演訓，繼神盾艦穿越台海、EP-3電偵機連2日接近台灣南部之後，又有2架B-52H轟炸機26日抵近東海防空識別區戰術偵察飛行，並在途中由KC-135「同溫層加油機」（Stratotanker）進行空中加油。美軍伯克級神盾驅逐艦麥坎貝爾號（USS McCampbell，DDG 85）25日通過台灣海峽，美軍EP-3E電偵機25、26日連續2天接近台灣南部外圍空域繞行。

類此準軍事動作，在在顯示美台合作捍衞民主台灣的決心，以保護2350萬民眾安全。

日前直呼「武漢病毒」的日本副首相麻生太郎，26日在參院財政委員會中表示，現在全球有逾50萬人連署撤換世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），很多人還高喊把世界衛生織織改名為中國衛生組織「CHO」！他表示，WHO是重很要的組織，但是居然不讓台灣加入，他覺得台灣是這次最早應對疫情也是做得最好的國家！

如今中共不只是病毒，還同步「駭」禍全球！美國資安公司「火眼」（FireEye）廿五日在其報告中指稱，當一月下旬武漢肺炎病毒開始蔓延到中國境外時，北京支持的駭客集團「進階持續性威脅四十一」（APT41）卻大舉從事新一波的網路間諜活動，此乃該公司近年來觀察到「由單一中國網路間諜組織所進行的最大規模行動之一」。

在資安界，APT41有「石貓熊」（Stone Panda）、「紅色阿波羅」（Red Apollo）、「鉀」（Potassium）和「青銅圖冊」（Bronze Atlas）等多個稱號。火眼說，其偵測到APT41的網攻於一月廿日開始激增，逾七十五個該公司的客戶遭鎖定，從製造、銀行、建築、媒體、通訊、國防、健康衛生到公用事業等部門。

火眼說，APT41利用美國「思科」（Cisco）、「思傑」（Citrix）及其他公司研發的軟體近來被披露的漏洞，在一月到三月間企圖駭入美國、加拿大、英國、墨西哥、沙烏地阿拉伯、新加坡等廿四國的多家企業網路。火眼婉拒透露其遭駭的客戶名稱。思科回應說，其漏洞已修復；思科也指

出，已與火眼合作，好確認「潛在危害」。

美國「戴爾」（Dell）子公司「安全工程」（Secureworks）研究人員韋布斯特（Matthew Webster）也指稱，他領導的資安團隊握有來自幾個中國駭客團體過去幾週來頻繁活動的證據，尤其最近發現和APT41有關的新數位基礎設施。

據「美國之音」（VOA）報導，火眼去年在報告中指稱，APT41的活動和中國政府二○一六年公布的「國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要」（十三五）相呼應，集中在建立與維護醫療、通訊及高科技產業的戰略性情報領域。

由此可見，人算不如天算，老共的劣跡惡行，無法用大外宣掩蓋，一一現出醜陋的共產黨原形！

類如近期中共對台灣持續文攻武嚇，陸委會26日公布例行民調結果，當中就有高達76.6%民眾認為中共對我政府態度不友善，達到近15年來新高！

據分析，造成這種情形有遠、近2大因素，遠因是「中共長期不放棄武力犯台、強硬對台推銷一國兩制」，而近因則是「中共隱匿武漢肺炎疫情、以防疫物資要脅各國」。

根據此一民調結果，亦顯示認為中共對台灣政府與對民眾具不友善態度的人，分別升高至76.6%、61.5%，更有高達9成以上民眾不贊成中共「一國兩制」主張（90.0%）、反對武力威脅台灣（90.5%）及不認同中共對我外交打壓（91.5%）。

調查亦顯示，9成以上民眾反對中共藉疫情打壓我參與國際衛生組織，並認為中共正在傷害台灣人民健康權益（91.6%），也有7成以上民眾贊成政府呼籲北京當局停止在WHO對我方政治操作，以及贊成透過合作對話來處理問題（75.2%）。更有8成以上民眾支持政府做好自我防衛，拒絕「一國兩制台灣方案」，捍衛國家主權及台灣民主（82.7%），支持總統蔡英文主張在「和平、對等、民主、對話」基礎上促成兩岸互動86.4%）。

簡言之，中共『趁疫打壓』，無助於兩岸的良性善意互動。而中共長期不放棄武力犯台、強硬對台推銷一國兩制」，類此訴諸武力欠缺文明素養，即使強勢地推銷其主張與政策，均無補於「和平、對等、民主、對話」的基礎！

至於中共隱匿武漢肺炎病毒疫情，導致全球41萬餘人確診、2.14萬人死亡，而股市下跌、工商業停工的經濟損失至少20兆美元，但中共至今仍不承認病毒源於中國，並試圖將源頭栽贓給美國，禍害全球卻不敢扛責，終將難逃歷史審判！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法