自由限時批》中共病毒成公敵 台灣防疫助人受歡迎！

辛文

儘管中共不斷自吹自擂,搞大外宣和醫療資材援外,結果掌聲却是零零落落;而台灣省吃儉用(例如政委唐鳳教電鍋蒸口罩法,可重覆使用多次),克竟棉薄之力,協助疫區嚴重國家的醫療人員救人,致換來如雷掌聲,感謝聲不絕如縷!

很簡單,中共是「加害人」,全球是「受害者」!台灣亦是其中之一。但因能不屈不撓,奮發自强,在防疫上卓有建樹,受國際推崇,今在行有餘力,於各國遭到最危難之際,及時伸出援手,雪中送炭,這種患難見真情的感動,是用什麽都買不到的!(若等各國復建才做,便失意義)而「Taiwan is helping」,充分展現台灣的全球高度和大格局,及大愛和大局氣!讓台灣受到世界歡迎。

武漢肺炎疫情持續延燒。(路透)

例如印度媒體《WION》女主播帕琪.珊爾瑪(Palki Sharma)近日在節目中就說,台灣成功控制武漢肺炎疫情,世界各國將台灣當作典範,但世界衛生組織卻不這麼做,甚至不承認台灣,原因在於中國運用金錢與「肌肉」封鎖台灣,不讓台灣參與重要會議。並砲轟中共「讓世界面臨風險」!

珊爾瑪表示,在這次疫情中,台灣甚至沒有收到來自世衛專家們給予的資訊,但台灣卻早在去年12月就已經先行警告世界衛生組織,當時台灣說,新型冠狀病毒能夠人傳人,世衛卻忽視這項警告,台灣政府則對此表示,世衛偏好中國,對台灣「盲視」。

她指出,台灣政府如此出色地抗疫,卻不被允許參與國際事務,中國還要阻止媒體報導台灣的成功案例。且指控,中國大使館在3月30日發出聲明,稱台灣沒有權利加入世衛,重申印度媒體必須按照「一個中國」原則行事,不准讓「台獨」有曝光機會。

珊爾瑪說:「對中國而言不幸的是,印度是個獨立的國家」,若把台灣排除在世衛之外,對世衛來說反而是讓世界面臨極大風險,在這麼危急的情況下,應該要停止這種不公平的排擠。可說是鞭辟入裏,讓中共顏面無光!

瑞典媒體以「近平病毒」砲轟中國大外宣,指控中國散播荒謬的陰謀論。(圖取自Dagens industri paper)

而遠在北歐的瑞典媒體更以「近平病毒」砲轟中國大外宣,指控中國散播荒謬的陰謀論。

瑞典《每日工業報》(Dagens industri)以「中國的虛假信息令人焦慮」(kinas desinformation ett bevis pa angslighet),大版面砲轟中國政府竟然表示他們「完全不需為新型冠狀病毒負責」。

《每日工業報》記者約翰.尼蘭德(Johan Nylander)指出,要理解中國的宣傳,查看那些被審查的言論相當重要,但也應該要了解那些未經審查的內容,目前,批評中國領導人習近平散播新型冠狀病毒、操控疫情數據的聲浪正在被消除,與此同時,中國正隨意散佈荒謬的陰謀論—「病毒實際上並非來自中國」。

有瑞典網友認為,中國共產黨的宣傳手法係師法納粹德國時期的國民教育與宣傳部部長約瑟夫.戈培爾(Joseph Goebbels),以鐵腕捍衛希特勒政權和維持第三帝國的體制;將中國共產黨專政的醜陋面貌,揭露無遺!

在武漢肺炎疫情蔓延之際,中共竟利用輸出口罩和試劑檢測盒等醫療用品,宣傳中國展現大國擔當與全球領導力。但義大利駐美代表威力奇歐(Armando Varricchio)並不以為然。他指出,義大利完全了解中國的宣傳活動,不會陷入這種短期的戰術賽局陷阱。

《亞洲自由電台》報導,義大利駐美代表威力奇歐和西班牙駐美大使卡巴納斯(Santiago Cabanas)2日在美國梅瑞迪恩國際中心(Meridian International Center)舉辦一場網路研討會,講述當前歐洲應對武漢肺炎疫情的形勢。卡巴納斯也說,中國特殊的社會結構在應對危機上能否真展現更高效率,以及中國的軟實力和中國的專制治理模式是否更吸引人,這將會是全球長期思辨的問題。

威力奇歐和卡巴納斯都強調,西班牙和義大利在對抗疫情時,要確保人權、民主與自由這些兩國長期信仰的價值不能被犧牲。

簡言之,假的真不了,真的假不了!中共欺騙伎倆,騙來騙自己,到頭來通通被揭穿,一文不值!

捷克布拉格市長賀瑞普(左)在臉書發文,稱讚台灣是患難見真情的真朋友。圖為去年3月30日他到台灣,獲總統蔡英文(右)接見。(中央社)

就像捷克布拉格市長賀瑞普(Zdenek Hrib) ,批評中共宣稱要「贈送」醫療儀器,但實際上是要花錢買的。並發文一再感謝台灣的醫療資源援助,更大讚台灣是「患難見真情」的真朋友!

由於中國隱匿疫情,多數國家的口罩庫存,已在今年一月被搜刮一空。現在疫情大爆發,這些國家得反過來要向中國買,價錢又貴,還會買到黑心貨。真令人不齒!

而帛琉駐聯合國常任代表鄔露彤大使(Ngedikes Olai Uludong)亦說,帛琉向全世界求助,卻沒有國家回應,只有台灣願意援助。

鄔露彤在推特上表示,帛琉一直在向國際社會尋求援助,但除了台灣之外,沒有任何國家回應。「當所有專家強調檢測、檢測、檢測,卻沒有國家願意幫助。」鄔露彤說,「非常感謝(台灣),患難見真情。謝謝台灣,你知道你的朋友是誰。」

當台灣宣布捐贈疫情嚴重的國家共1000萬片口罩,義大利《晚郵報》(Corriere della Sera)就報導,這在提醒世界,台灣獨立於中國存在,甚至更慷慨;中國捐贈給歐盟的物資是200萬片外科口罩、20萬片N95口罩和5萬個測試劑。歐盟執行委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)先前透露,台灣捐給歐盟的口罩數量是560萬片。(後續更會視產能給予國際社會更多支持。外交部透露,首波捐贈內容為美國200萬片,歐洲700萬片,包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克、波蘭、英國和瑞士,以及邦交國100萬片口罩、國產熱像體溫顯示儀和額溫槍等防疫物資。)

《晚郵報》並報導,台灣不被世界衛生組織接納,是因為北京希望全世界不要承認實行民主體制的台灣,但現在全球的健康受到威脅,也許可以擱置分裂中國的爭議,對該規則進行「例外」處理。

報導提到,台灣距離中國僅有100多公里,原本應該是武漢肺炎肆虐最嚴重的地方之一,但目前台灣只有300多例確診案例,台灣的防疫經驗值得被傾聽,但WHO卻不允許全球這麼做,關閉台灣與國際交流的大門。

《晚郵報》還說,台灣的數位政務委員唐鳳提供許多防疫的創意想法,像是在推特上發表影片,教導民眾如何用電鍋乾蒸將口罩消毒,雖然義大利人很少使用電鍋,但或許值得一試,「如果WHO不介意的話」。亦莊亦諧,把中共和WHO的醜惡,揭露在陽光下!

《晚郵報》還指出,WHO高級顧問艾沃德(Bruce Aylward)3月28日接受《香港電台》(RTHK)視訊訪問,被問到WHO是否重新考慮納入台灣參與時,他一度裝作沒聽見,接著疑似切斷視訊。重新接通後,記者再提問台灣,艾沃德仍顧左右而言他,更答非所問稱讚中國防疫,遭各方人士痛批。對此,美《福斯新聞》當家主播卡爾森(Tucker Carlson)就痛批世衛「舔共」(sucking up to the govenment of china),怒轟中國竟然不准別人把台灣當國家看待。

他並指:「現在台灣正在對抗新型冠狀病毒,但他們不被接受成為世界衛生組織的成員國,他們甚至沒辦法取得觀察員資格。為什麼會這樣?人們正在死去,但世界衛生組織拒絕保護他們,你以為為什麼會這樣?」卡爾森說,原因是中國本身不把台灣當成國家,也不准任何人把台灣當國家看待。

卡爾森猶怒轟:「從一開始,世界衛生組織就沒有積極面對疫情,他們把中國說的謊言當成事實,還告訴世界。中國起初聲稱新型冠狀病毒只能有限度的人傳人,即使有武漢當地的醫生出面否認此說法,但世衛仍將中國的說法告訴全世界。」

卡爾森強調,「因為中國說不要,所以世衛拒絕幫助一個國家」,他播出世衛組織前助理總幹事艾沃德受香港電台訪問時,被問到台灣相關問題竟掛電話的畫面。卡爾森說:「我們告訴你們這些,是希望你們可以小心地注意這個世界將走向哪裡,還有為什麼你們應該要對中國政府感到緊張。」

如今連台灣最堅强的盟邦美國,都對台灣基於人道考量,捐贈1000萬片口罩支援疫情嚴重國家的醫療人員,其中捐捐贈給美國200萬片口罩讚不絕口!而美國亦罕見地由白宮國安會代表感謝(國安會主席為川普總統),並說,在美國奮力對抗武漢肺炎疫情之際,感謝台灣人民的慷慨支持與合作。

根據約翰霍普金斯大學的統計,截至台灣時間3日上午6時,全球武漢肺炎確診數突破100萬人,總計共101萬5403例確診,5萬3030例死亡。其中美國有23萬多人確診,5700例死亡。

現就連俄羅斯亦難倖免,儘管俄羅斯總統普廷日前宣布3月28日至4月5日全國放假,但確診病例仍增長到3548例,至少30人不治;為此普廷再次下令,全國放假令延長到4月30日。足見武漢病毒,害人匪淺!

美國國務院更在今天,也罕見主動以發言人名義發布新聞稿表示,多位主管亞太與國際組織的美國高層官員,已在31日與台灣外交部官員會面,會中討論將成立論壇,讓台灣向世界各國分享此次抗疫的「台灣模式」,文中並以「台灣外交部」稱呼相關官員,同時詳列所有與會的美國與台灣官員名單。

美國務院新聞稿表示,此次會議聚焦在成立一論壇讓台灣能向國際社會分享對抗武漢肺炎的「台灣模式」,會中同時也針對如何恢復台灣以觀察員身分參與WHA一事進行討論。

新聞稿並說,「世界各國能夠在更好地了解台灣模式下受益」,台灣擁有「朝氣蓬勃的民主和善行」,為國際社會帶來慷慨的貢獻和卓越的專業知識。

與會的美方代表有美國在台協會(AIT)處長酈英傑(Brent Christensen)、國務院國際組織事務局代理助卿普萊爾(Pam Pryor)、國務院國際組織事務局副助卿庫克(Nerissa Cook)、國務院亞太首席副助卿科沙普(Atul Keshap)與國務院亞太副助卿費德瑋(Jonathan Fritz);台灣則由駐美代表高碩泰、外交部政次謝武樵與外交部國際組織司長陳龍錦。

由此可見,百丈高樓平地起,台灣的一步一脚印,終獲國際社會肯定和讚揚,足見台灣的自助助人,巳走出一片天,在地球村的數位化時代,必將擁有一席之地!台灣加油!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法