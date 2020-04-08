自由限時批》譚德塞，慘了！

杭東

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus），這下慘了！不但成了公認的中共幫兇，還成了世人詛咒的對象！現連署要求下台亦已近60萬人，朝百萬人邁進！

由於世界衛生組織（WHO），自武漢肺炎病毒疫情爆發以來，屢遭國際指控替中共擦脂抹粉，如今就連WHO最大金主的美國川普總統也忍不住開炮了！

他在昨（7）日就透過推特譴責，一路盛讚北京防疫工作的WHO譚德塞，只把美國當金主（凱子），辦事卻「以中國為中心」，這次「真的搞砸了」！今天除在白宮記者會猛轟外，甚至揚言要凍結美國提供給WHO的資金。

根據美國智庫「外交關係協會」（Council on Foreign Relations）統計數據，美國是世衛組織的最大資金來源國，2018-2019年度貢獻了8億9300萬美元。

雖然中共提供給世衛組織的預算遠少於美國，2019年僅有8600萬美元，卻趁美國川普政府在聯合國懈怠之際，積極擴大自身影響力。

川普連兩天炮轟譚德塞，非同小可！除有美國國會力挺，英歐盟日印諸國亦紛予支持，復巳形成「圍堵」WHO及中共的力量，更是打譚德塞給北京看！（按：川普近期民調為任期內最高，平均近5成以上）

川普7日的推文就直接點名「世衛真的搞砸了。」他直言，「出於某些理由，世衛資金主要由美國而來，但非常以中國為中心。」像美國上月3日還不到百例，目前已淪為全球第一大疫區，逾37萬人確診，比居次的西班牙遠多出23萬人，全球疫情至今更無退燒跡象。並放話，「我們會好好檢視此事。」他還說，世衛先前甚至曾建議美國繼續對中國開放邊境，「幸好我拒絕了」，「WHO怎麼會給我們這種爛建議呢？」

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（見圖）遭中國以外的各國輿論及首腦炮轟，需對武漢肺炎疫情失控負責。（歐新社）

而在今天的白宮防疫記者會，川普更是火力十足，他說，疫情起先在中國爆發時，他選擇對中國實施邊境管制，遭受到了各方批評，連WHO竟也發聲明指責，「我喜歡中國，也熱愛中國人民，他們是一群很棒的人，但我當時被冠上仇外、種族主義的帽子」，強調要是沒有及早關閉邊境，又會有數以千計的人喪命。

川普還提到，WHO給了美國很多不好的建議，「回想一下，每個階段他們總是說沒有問題，或這沒什麼大不了的，等到我關閉邊境，他們又說我做了錯誤決策，但現在來看是正確的決定，我們必須檢視這些現象。」

川普強調，「我們提供金援，但拿媒體的用詞來說，他們極度以中國為中心（China-centric），他們似乎總是站在中國那邊，但我們卻是在資助他們」、「回顧過去幾年，WHO對中國特別偏心，這是不對的。」（按：日本副相麻生太郎亦說，WHO根本是「CHO」），川普更揚言中止金援WHO，「我不是說我一定會這麼做，但我們會考慮」，認為WHO從美國獲取大量資金，所以他想要「重新檢討」。

其實，川普在3月中旬就提名美國公共衛生服務軍官團上將、衛生部助理部長吉羅伊爾（Brett Giroir）為WHO執委會美國代表；WHO執委會由34名全球公衛專家組成，而美國的代表直到目前仍從缺。也就是說，執委會可以影響秘書長（或稱總幹事）的去留。

而在幾天前，「華盛頓自由燈塔（Washington Free Beacon）便已報導，世界衛生組織被質疑協助中國隱瞞國內的武漢肺炎疫情數據，美國國會內部要世衛秘書長譚德塞下台的呼聲越來越高。（Calls Mount for WHO Chief to Resign）！

內文提到，儘管有越來越多的證據表明，中國共產黨對國際社會沒那麼坦白提供資訊，譚德塞仍不斷稱頌中國控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的措施。

而美國情報單位一份機密報告近期做出結論，中國在境內疫情擴散程度及死亡人數上扯謊。

多位共和黨籍國會議員昨天受訪表示，最近事態發展證明譚德塞不夠格擔任世衛祕書長一職。聯邦參議員麥莎莉（Martha McSally）說：「譚德塞欺騙了全世界，從這場危機一開始，譚德塞就只是複述中國政府的論點，甚至推崇中共因應疫情的『透明度』，儘管有大量證據顯示中共政權隱瞞疫情嚴重性。」

麥莎莉表示：「世衛組織在譚德塞指揮下，數個月來一直掩護中國，同時試圖迴避自身沒能成功對付病毒的責任。這場騙局是以人命為代價。」

報導還指出，證據顯示，中國政府審查訊息、迫使想要對疫情做出示警的醫師噤聲；然而，譚德塞仍多次讚揚中國因應疫情得宜。

參議員薩斯（Ben Sasse）就指出：「世衛組織應該對抗疾病，不是伺候暴君。我們正處在公衛危機中，但等到美國人戰勝病毒後，我們就得好好來跟世衛組織算總帳。」

參議員克魯茲（Ted Cruz）也說，世衛組織應在處理疫情告一段落後要進行改革。克魯茲的辦公室發言人說，「世衛一直以犧牲全球衛生和控制疫情擴散作為代價，向中共意志低頭，包括淡化疫情嚴重程度，以及有計畫地排除台灣。......克魯茲認為，世衛組織已喪失有效運作所需的可信度，因此迫切需要重新評估領導階層。」

另參議員史考特（Rick Scott）亦呼籲美國中斷給世衛組織的資金，因為世衛幫助「共產中國隱匿」疫情。

連川普競選團隊資深法律顧問艾利絲（Jenna Ellis）都向媒體指出，中方冷血的預謀行為，在刑法上相當於「一級謀殺」，團隊打算採取法律行動，包括向歐洲人權法院提出訴訟，或透過聯合國處理。

事實上，許多疫情嚴重的國家，莫不譴責中共和譚德塞，現在英國更是隨後追擊！光是英國首相強森（Boris Johnson）罹患武漢肺炎，在當地時間4月5日送醫治療，復在6日晚間病情加重轉入加護病房。7日強森在醫療團隊的專業建議下，入住加護病房，強森也指示外交大臣拉布（Dominic Raab）在「必要時」代理首相職務。令英國舉國譁然，亦震驚國際！

目前英國國內武漢肺炎確診病例迄今已超過5萬，造成至少6159人死亡，此時領導政府的強森傳出住進加護病房，已對英國防疫及民心穩定造成不小打擊，而不識相的譚德塞却在推特表達祝福，反遭大批網友圍剿怒嗆譚德塞和中國領導人習近平，「千萬人因你們而死！」

網友們紛紛在推文底下留言，痛批譚德塞與習近平「存亡就掌握在你手中，每天都有成千上萬的人因為你而被殺！請給我們一個更美好的世界」、「這個人把流行病帶到了全球，還在這裡演戲，真應該被解僱」、「請提供他治療，只送上祝福不會有任何幫助」、「人們因為你誤判疫情而死」、「你應該辭職！」、「就是你把他送進加護病房的！」、「向您送上衷心的詛咒，地獄將很快接收你」等等，憤怒之情，溢於言表！連歐洲議會瑞典籍的議員威瑪斯（Charlie Weimers）都發文說譚德塞「雙眼被中國蒙蔽說瞎話」，猶以政治哏圖砲轟譚德塞「被五星旗口罩蒙蔽了雙眼」！

《BBC》報導更指出，中國和WHO沆瀸一氣，英國內閣大臣戈夫（Michael Gove）就認為「中國的一些報告並未清楚說明疫情的規模、病毒特性與傳染性」，而英國的醫學專家已經警告政府，中國的真實病患人數可能是其官方人數的15倍至40倍。無怪英國下院外交事務委員會主席圖根達特（Tom Tugendhat）都說：「中共為保護該政權的形象，操縱了關於病毒的重要信息。」顯然目前英國政府已將重新考慮與中共的關係。

每日郵報報導， 倫敦頂級智庫約翰傑克遜學會（Henry Jackson Society）近日還表示。若追究「病毒」罪責，國際社會索賠可達3.2萬億英鎊。

美國近日已將疫情比擬為「珍珠港事變」與「911恐怖攻擊」，曾在川普政府任職的前白宮首席策士班（Steve Bannon）表示，即使不涉及製作生化武器或實驗室外洩，就隱匿疫情和延後通報等罪責，應對中國政府進行「紐倫堡式」審判。

班農指出，台灣早在去年已向世衛組織警告，武漢肺炎會「人傳人」，WHO秘書長譚德塞也知情，1月14日竟還引述中國官方說法稱「不會人傳人」；直到1月23日武漢封城前都在隱匿。無異是「助紂為虐」！對此，他呼籲，應全面調查病毒是否源自「武漢P4實驗室」。

所謂的「紐倫堡大審」（Nuremberg Trials）又稱「歐洲國際軍事法庭」 ，是盟軍於二戰結束後，在德國紐倫堡市舉行的國際軍事法庭審判，根據國際法和戰爭法對納粹德國進行起訴，有許多人在審判或執刑前輕生；在亞洲則有「東京大審」，正式名稱為「遠東國際軍事法庭（International Military Tribunal for the Far East）。

簡言之，中共元凶固難逃國際審判和天價賠償的命運，而譚德塞亦是共犯，恐將是法網難逃了！

中共鷹派官媒「環球時報」，亦體認「衆怒難犯」的嚴峻危機，亦知後果堪虞，乃於日前發表社論，指「新冠疫情必將嚴重衝擊世界秩序和國際格局，導致一系列動盪甚至失控的出現。極端民族主義和民粹主義會有更多大爆發的機會，中國有可能成為美國等西方國家轉移國內失望和憤怒的頭號標靶。衝動和不理性將在西方世界代替應有的反思，中國或面臨比疫前嚴重得多的國際政治風險！」

看來中共的大外宣，千瘡百孔，可以免了！只有認錯、道歉、贖罪為上，因中共己違反鄧小平改革開放的大原則「絕不爭霸，韜光養晦」！若仍硬欲從軍武戰略對抗壓制美西諸國，那將是死路一條！還將無辜人民陪葬，等於自尋絕路！

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