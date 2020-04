自由限時批》譚德塞，慘了！

杭東

譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus),這下慘了!不但成了公認的中共幫兇,還成了世人詛咒的對象!現連署要求下台亦已近60萬人,朝百萬人邁進!

由於世界衛生組織(WHO),自武漢肺炎病毒疫情爆發以來,屢遭國際指控替中共擦脂抹粉,如今就連WHO最大金主的美國川普總統也忍不住開炮了!

他在昨(7)日就透過推特譴責,一路盛讚北京防疫工作的WHO譚德塞,只把美國當金主(凱子),辦事卻「以中國為中心」,這次「真的搞砸了」!今天除在白宮記者會猛轟外,甚至揚言要凍結美國提供給WHO的資金。

根據美國智庫「外交關係協會」(Council on Foreign Relations)統計數據,美國是世衛組織的最大資金來源國,2018-2019年度貢獻了8億9300萬美元。

雖然中共提供給世衛組織的預算遠少於美國,2019年僅有8600萬美元,卻趁美國川普政府在聯合國懈怠之際,積極擴大自身影響力。

川普連兩天炮轟譚德塞,非同小可!除有美國國會力挺,英歐盟日印諸國亦紛予支持,復巳形成「圍堵」WHO及中共的力量,更是打譚德塞給北京看!(按:川普近期民調為任期內最高,平均近5成以上)

川普7日的推文就直接點名「世衛真的搞砸了。」他直言,「出於某些理由,世衛資金主要由美國而來,但非常以中國為中心。」像美國上月3日還不到百例,目前已淪為全球第一大疫區,逾37萬人確診,比居次的西班牙遠多出23萬人,全球疫情至今更無退燒跡象。並放話,「我們會好好檢視此事。」他還說,世衛先前甚至曾建議美國繼續對中國開放邊境,「幸好我拒絕了」,「WHO怎麼會給我們這種爛建議呢?」

世界衛生組織(WHO)秘書長譚德塞(見圖)遭中國以外的各國輿論及首腦炮轟,需對武漢肺炎疫情失控負責。(歐新社)

而在今天的白宮防疫記者會,川普更是火力十足,他說,疫情起先在中國爆發時,他選擇對中國實施邊境管制,遭受到了各方批評,連WHO竟也發聲明指責,「我喜歡中國,也熱愛中國人民,他們是一群很棒的人,但我當時被冠上仇外、種族主義的帽子」,強調要是沒有及早關閉邊境,又會有數以千計的人喪命。

川普還提到,WHO給了美國很多不好的建議,「回想一下,每個階段他們總是說沒有問題,或這沒什麼大不了的,等到我關閉邊境,他們又說我做了錯誤決策,但現在來看是正確的決定,我們必須檢視這些現象。」

川普強調,「我們提供金援,但拿媒體的用詞來說,他們極度以中國為中心(China-centric),他們似乎總是站在中國那邊,但我們卻是在資助他們」、「回顧過去幾年,WHO對中國特別偏心,這是不對的。」(按:日本副相麻生太郎亦說,WHO根本是「CHO」),川普更揚言中止金援WHO,「我不是說我一定會這麼做,但我們會考慮」,認為WHO從美國獲取大量資金,所以他想要「重新檢討」。

其實,川普在3月中旬就提名美國公共衛生服務軍官團上將、衛生部助理部長吉羅伊爾(Brett Giroir)為WHO執委會美國代表;WHO執委會由34名全球公衛專家組成,而美國的代表直到目前仍從缺。也就是說,執委會可以影響秘書長(或稱總幹事)的去留。

而在幾天前,「華盛頓自由燈塔(Washington Free Beacon)便已報導,世界衛生組織被質疑協助中國隱瞞國內的武漢肺炎疫情數據,美國國會內部要世衛秘書長譚德塞下台的呼聲越來越高。(Calls Mount for WHO Chief to Resign)!

內文提到,儘管有越來越多的證據表明,中國共產黨對國際社會沒那麼坦白提供資訊,譚德塞仍不斷稱頌中國控制2019冠狀病毒疾病(COVID-19,俗稱武漢肺炎)疫情的措施。

而美國情報單位一份機密報告近期做出結論,中國在境內疫情擴散程度及死亡人數上扯謊。

多位共和黨籍國會議員昨天受訪表示,最近事態發展證明譚德塞不夠格擔任世衛祕書長一職。聯邦參議員麥莎莉(Martha McSally)說:「譚德塞欺騙了全世界,從這場危機一開始,譚德塞就只是複述中國政府的論點,甚至推崇中共因應疫情的『透明度』,儘管有大量證據顯示中共政權隱瞞疫情嚴重性。」

麥莎莉表示:「世衛組織在譚德塞指揮下,數個月來一直掩護中國,同時試圖迴避自身沒能成功對付病毒的責任。這場騙局是以人命為代價。」

報導還指出,證據顯示,中國政府審查訊息、迫使想要對疫情做出示警的醫師噤聲;然而,譚德塞仍多次讚揚中國因應疫情得宜。

參議員薩斯(Ben Sasse)就指出:「世衛組織應該對抗疾病,不是伺候暴君。我們正處在公衛危機中,但等到美國人戰勝病毒後,我們就得好好來跟世衛組織算總帳。」

參議員克魯茲(Ted Cruz)也說,世衛組織應在處理疫情告一段落後要進行改革。克魯茲的辦公室發言人說,「世衛一直以犧牲全球衛生和控制疫情擴散作為代價,向中共意志低頭,包括淡化疫情嚴重程度,以及有計畫地排除台灣。......克魯茲認為,世衛組織已喪失有效運作所需的可信度,因此迫切需要重新評估領導階層。」

另參議員史考特(Rick Scott)亦呼籲美國中斷給世衛組織的資金,因為世衛幫助「共產中國隱匿」疫情。

連川普競選團隊資深法律顧問艾利絲(Jenna Ellis)都向媒體指出,中方冷血的預謀行為,在刑法上相當於「一級謀殺」,團隊打算採取法律行動,包括向歐洲人權法院提出訴訟,或透過聯合國處理。

事實上,許多疫情嚴重的國家,莫不譴責中共和譚德塞,現在英國更是隨後追擊!光是英國首相強森(Boris Johnson)罹患武漢肺炎,在當地時間4月5日送醫治療,復在6日晚間病情加重轉入加護病房。7日強森在醫療團隊的專業建議下,入住加護病房,強森也指示外交大臣拉布(Dominic Raab)在「必要時」代理首相職務。令英國舉國譁然,亦震驚國際!

目前英國國內武漢肺炎確診病例迄今已超過5萬,造成至少6159人死亡,此時領導政府的強森傳出住進加護病房,已對英國防疫及民心穩定造成不小打擊,而不識相的譚德塞却在推特表達祝福,反遭大批網友圍剿怒嗆譚德塞和中國領導人習近平,「千萬人因你們而死!」

網友們紛紛在推文底下留言,痛批譚德塞與習近平「存亡就掌握在你手中,每天都有成千上萬的人因為你而被殺!請給我們一個更美好的世界」、「這個人把流行病帶到了全球,還在這裡演戲,真應該被解僱」、「請提供他治療,只送上祝福不會有任何幫助」、「人們因為你誤判疫情而死」、「你應該辭職!」、「就是你把他送進加護病房的!」、「向您送上衷心的詛咒,地獄將很快接收你」等等,憤怒之情,溢於言表!連歐洲議會瑞典籍的議員威瑪斯(Charlie Weimers)都發文說譚德塞「雙眼被中國蒙蔽說瞎話」,猶以政治哏圖砲轟譚德塞「被五星旗口罩蒙蔽了雙眼」!

《BBC》報導更指出,中國和WHO沆瀸一氣,英國內閣大臣戈夫(Michael Gove)就認為「中國的一些報告並未清楚說明疫情的規模、病毒特性與傳染性」,而英國的醫學專家已經警告政府,中國的真實病患人數可能是其官方人數的15倍至40倍。無怪英國下院外交事務委員會主席圖根達特(Tom Tugendhat)都說:「中共為保護該政權的形象,操縱了關於病毒的重要信息。」顯然目前英國政府已將重新考慮與中共的關係。

每日郵報報導, 倫敦頂級智庫約翰傑克遜學會(Henry Jackson Society)近日還表示。若追究「病毒」罪責,國際社會索賠可達3.2萬億英鎊。

美國近日已將疫情比擬為「珍珠港事變」與「911恐怖攻擊」,曾在川普政府任職的前白宮首席策士班(Steve Bannon)表示,即使不涉及製作生化武器或實驗室外洩,就隱匿疫情和延後通報等罪責,應對中國政府進行「紐倫堡式」審判。

班農指出,台灣早在去年已向世衛組織警告,武漢肺炎會「人傳人」,WHO秘書長譚德塞也知情,1月14日竟還引述中國官方說法稱「不會人傳人」;直到1月23日武漢封城前都在隱匿。無異是「助紂為虐」!對此,他呼籲,應全面調查病毒是否源自「武漢P4實驗室」。

所謂的「紐倫堡大審」(Nuremberg Trials)又稱「歐洲國際軍事法庭」 ,是盟軍於二戰結束後,在德國紐倫堡市舉行的國際軍事法庭審判,根據國際法和戰爭法對納粹德國進行起訴,有許多人在審判或執刑前輕生;在亞洲則有「東京大審」,正式名稱為「遠東國際軍事法庭(International Military Tribunal for the Far East)。

簡言之,中共元凶固難逃國際審判和天價賠償的命運,而譚德塞亦是共犯,恐將是法網難逃了!

中共鷹派官媒「環球時報」,亦體認「衆怒難犯」的嚴峻危機,亦知後果堪虞,乃於日前發表社論,指「新冠疫情必將嚴重衝擊世界秩序和國際格局,導致一系列動盪甚至失控的出現。極端民族主義和民粹主義會有更多大爆發的機會,中國有可能成為美國等西方國家轉移國內失望和憤怒的頭號標靶。衝動和不理性將在西方世界代替應有的反思,中國或面臨比疫前嚴重得多的國際政治風險!」

看來中共的大外宣,千瘡百孔,可以免了!只有認錯、道歉、贖罪為上,因中共己違反鄧小平改革開放的大原則「絕不爭霸,韜光養晦」!若仍硬欲從軍武戰略對抗壓制美西諸國,那將是死路一條!還將無辜人民陪葬,等於自尋絕路!

