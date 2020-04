自由限時批 》中共「以疫謀霸」大勢已去！

李全無

只怪老共「以疫謀霸」心切,肇致今天醜態畢露,現各國紛紛究責索賠聲浪不斷,恐亦將面臨「紐倫堡」式的大審」!而現又和譚德塞玩種族主義過火,連WHO都要崩了!老美更打算另起爐灶,組聯盟對幹,情勢越來越對習政權不利,傾危在即。

所謂世局如棋,走錯一步,尚可回頭,若是走偏,就步步錯,自蹈水火。武漢肺炎病毒不在「難言(人工製造或疏漏)之隱」,而在不能誠實面對。起初隱瞞,尚可順李文亮等醫師吹哨,予以及早改正,或准美方實地調查,頂多讓外界批評一陣子,傷皮不傷骨。

然習大大的「霸王夢」,顯到了鬼迷心竅,反找WHO的譚德塞(外界稱「譚書記」)欺瞞世界不打緊,偏偏此病毒是「天霸王」,不到三個月,就把全球搞得天翻地覆,更破150萬病例,死亡高達十多萬人以上,數字刻正方興未艾之中,太恐怖了!

譚德塞8日曾在記者會上指稱,過去2、3個月來遭到許多怒罵、種族歧視,更公開點名「攻擊就是來自台灣」。(AP)

人命關天,歐美大國卻又正是重災區,生命財產損失慘重!寃有頭、債有主,自找習、譚哥倆箅帳,不知是狅妄自大作祟,還是做賊喊抓賊,反栽贓「受害最深」的老美,還因大外宣、捐賣破爛醫療物資如口罩、測溫器、防護衣等,反遭各國紛紛戳穿指責,加以未為疫情道歉賠罪,更是怒火難了,有「大炮」之稱的川普,自是帶頭發難,復有軍民一條心做後盾力挺,每天舉行國際記者會,炮聲隆隆。

而棋已走錯的習大大,卻越走越偏鋒,竟一不做二不休,把美朝野齊讚「防疫模範生」的民主台灣(按:研究科學、投資、媒體等跨領域的網站「深度知識」在上週排行 中,將台灣列為世界第5名安全國家),一併「文攻武嚇」,還找譚「書記」用種族歧視批台,更激起民主國家陣營的同情和支持,「川老大」更是要清算WHO,正考慮另起爐灶!可見人算不如天算,天理昭彰,害人者自害之!

連續多日炮轟世界衛生組織(WHO)的川普,今天就在白宮的防疫記者會上表示,美國每年提供世衛約5億美元資金,他必須確定美國納稅人的資金能被妥善使用。

下週他會針對資金援助做出定奪。並再度抱怨,美國提供給世衛的捐助資金是中國的10倍,但世衛卻非常以中國為中心,對此他十分不滿,也認為並不適當,對美國民眾也不公平。

川普話鋒一轉亦將矛頭從世衛轉到世界貿易組織(WTO),指責中共佔美國便宜,也佔其他國家便宜,猶自稱是發展中國家以取得優勢。從歷史角度看就可以知道,中國自加入世貿組織後,經濟就如火箭般直線飆升,北京利用世貿組織佔美國便宜超過30年,他不會允許這樣的情況持續存在。

據美國媒體報導,川普的幕僚們更正在討論懲罰WHO的行動,包括切斷美國的金援,甚至考慮成立新組織取代WHO。

美國網路媒體《政客》(Politico)報導,白宮幕僚正在草擬信函,如果決定的話,將宣布中止美國向WHO和相關泛美衛生組織的資助,該信函同時要求國務院、美國國際開發署和其他機構,應將這些資金轉給現有的替代組織。

報導提到,川普政府已經告知美國國際開發署、國務院和其它向世衛組織注資的機構,需要有更高級別的許可,才能夠撥款給WHO。

報導指出,一些白宮幕僚建議在聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)基礎上建立替代機構。該機構成立於1990年代中期,是致力於消除愛滋病的全球機構。 目前美國國務院和美國國際開發署的許多官員都支持改革WHO的想法,包括對整個聯合國進行更全面性的改革,同時對中共也將採取嚴厲的行動。

譚德塞8日曾在記者會上指稱,過去2、3個月來遭到許多怒罵、種族歧視,更公開點名「攻擊就是來自台灣」。對此,澳媒《Sky News》9日指出,譚德塞只是套用中國的說詞諉過於台灣,迴避國際輿論壓力,10日更提出最新研究痛批,若世界衛生組織早在疫情之初採取行動,今天近95%的感染與死亡都不會發生!

《Sky News》10日播出的新聞節目更引述英國南安普敦大學(University of Southampton)最新研究說,如果中國和世界衛生組織聽取警告,更早一週做出行動,那就可以減少全球現在66%的感染狀況;要是世界衛生組織能更早3個星期採取行動,那麼今天將近95%的感染、死亡通通不會發生。而中國和世界衛生組織未能採取行動,更是「人類現代史上最嚴重的醜聞(greatest scandals)之一」。無怪由國際網友發起的要求譚德塞下台連署活動,目前已經突破80萬人大關!

日前,共和黨參議員、職司監督美國與世衛等國際組織關係的參議院外交關係委員會國際多邊發展暨機構小組主席楊恩(Todd Young),也致函譚德塞,要求他出席美國國會聽證會,就外界的疑慮做出說明。

楊恩在信中指出,中國政府系統性的未確實通報病例數,世衛「不但沒有公開、強力對抗此一阻礙,反而從旁協助」;美歐疫情資訊顯示,中國政府擺明撒謊,世衛不僅荒謬地接受謊言,還把它放大;世衛「袒護中國笨手笨腳的防疫作為及不斷製造的不實訊息」,從各層面來看,其表現令人憤怒!

簡言之,中共和譚德塞的「縱放病毒」的犯罪事實,將會受到國際法的制裁! 華府智庫哈德遜研究所近日舉行線上座談會討論台灣抗疫範例時,該智庫亞太安全主任克羅寧(Patrick Cronin)和白宮前國安會戰略規劃高級主任史帕丁(Robert Spalding)也都呼籲世衛要改革。史帕丁說,世衛若不是被中共全面籠絡,就是被其高度控制,在世衛徹底改革之前,美國應該檢討是否繼續出資。

至於,前白宮首席策士班農(Steve Bannon),亦為川普連任選舉的重要幕僚。近日更在自己主持的Podcast節目「戰情室」(War Room)和《Fox News》,頻頻向中共開砲,抨擊中共需對疫情大流行負責任,並應正名為「中共病毒」;猶轟WHO如中共傀儡組織!更力挺川普「100%有權追究責任」,復轟中共隱匿疫情,應對中國國家正副主席習近平、王岐山等人進行紐倫堡式的大審判! 而知名的「中國通」、著有「2049百年馬拉松:中國稱霸全球的祕密戰略」(The Hundred-Year Marathon: China’s Secret Strategy to Replace America as the Global Superpower)、美智庫哈德遜研究所中國戰略主任白邦瑞(Michael Pillsbury)就指出,川普可能會等到疫情結束後,對WHO及中國的防疫行為展開調查行動。他不相信北京會將一切事實告知WHO,美國將持續緊盯WHO,警告他們將會為此付出代價!

今天川普的長子Donald Trump Jr.更轉貼專欄作家Benny Johnson推文,內容建議武漢肺炎疫情結束後,美國應立刻承認台灣!Benny Johnson於9日推文建議,在「中國病毒」消失後,美國應立刻執行六件事,第一件就是「承認台灣」(recognize Taiwan)。Trump Jr.將此貼文轉貼於他的官方臉書上,並表示「我同意,誰跟我一樣?」(I agree, who is with me?)在網路引發熱議,讚同聲有增未減,顯已掀起一股浪潮,天意已現!

當譚德塞「書記」近日在記者會砲轟台灣對他種族歧視,被外界譏諷為「當眾散布假消息」,先前就有南非網紅公開指出,中國對非洲有嚴重的種族歧視,自己却要求全球各國別歧視中國,還花錢要非洲兒童自辱。 非洲網紅「Wodemaya」2月16日在臉書貼出1段影片,當中顯示非洲兒童說出「我是黑鬼,智商低」,兒童們還站在寫有侮辱性的標語旁隨著音樂手舞足蹈,完全不懂那句話的意涵,這段影片讓「Wodemaya」感到相當心痛,不敢相信21世紀還有這種事情,他也發現這件事情是中國人所為。 「Wodemaya」強調,「當這些(中國)人來到非洲,我們把他們當成是國王與皇后,很多中國人因為新型冠狀病毒(武漢肺炎)生氣,中國被各個國家禁止入境,有些中國人說,不要因為新型冠狀病毒而對中國種族歧視,但你們自己就在種族歧視,到底是怎樣?我真的很氣,請大家分享出去,確保更多人知道種族歧視正在發生!」 相對民主多元包容的台灣網友,却紛紛在推特上以美食、美景照幽默回擊,並標示「這記攻擊來自台灣」!引起華盛頓郵報關注及報導。

華盛頓郵報今天凌晨以即時新聞方式報導這一現象。報導指出,面對譚德塞指控,台灣民眾選擇以「典型台灣方式」來反駁,紛紛在推特上分享能夠代表台灣知名美食文化及自然美景的照片。

報導舉例,有推特用戶上傳4種台灣受歡迎美食,包括牛肉麵、珍珠奶茶、芒果剉冰及炸雞排;外交部長吳釗燮近日推文分享台灣捐贈口罩抵達目的地照片時,也特別標註「這記攻擊來自台灣」。

報導表示,由於中國反對,台灣被排除在WHO等國際組織外,但卻在這次疫情中一躍成為國際研究對象。報導指出,台灣與中國間雖有密集交通往來,但透過嚴格隔離措施及不間斷篩檢工作,台灣2019冠狀病毒疾病感染率是全球數一數二低的地方。 另據《CNN》報導,由於日前中國官方數據顯示,確診數多為境外移入,導致中國人民出現仇外情緒。中國廣州內有許多非洲人在此進行商業活動,現在更傳出當地房東把非洲人逐出家門,讓他們只能流落街頭。

報導指出,生活在中國的非洲人長期受到種族歧視,例如經過黑人身邊時會捏住鼻子,電視上也充滿種族歧視的廣告,以及中國藝人在春晚上以戲謔的方式模仿黑人。今年中國北京當局提出改變永久居留的法案時,在微博上也出現對黑人不滿的聲浪,但這些言論都已被刪除。

奈及利亞駐中國廣州領事賽瑞爾(Anozie Cyril)不滿中方以病毒貼標籤,將同胞趕出下榻飯店,當街痛罵中方「我們有這樣對你們嗎?」影片曝光引發全球網友震怒。 賽瑞爾對中方官員說,中國沒有對其他國家的公民做出同樣的行為,如果中方要執行防疫政策,應該是一視同仁的關閉整間飯店,而非針對奈及利亞公民進行驅逐,奈及利亞境內沒有任何中國公民受到這種待遇,他透露,中國境內還有很多遭受政府虐待奈及利亞公民。

事發影片經奈及利亞媒體《Sundiata post》、《Afrinax》報導,也有網友對此張貼在YouTube、Instagram,引發全球網友公憤,不少人留言表示「這位領事真的是英雄」、「中國人真的相當悲哀」、「拜託大家一定要堅決對中國說不」、「中國人恐怕是沒有嘗過被歧視的滋味」、「真的是個勇敢的人」。

凡走過必留下足跡,中共如何隱瞞病毒真相,如何挾WHO以欺騙全世界,讓成千上百萬的世人,生命和財產遭到慘重的損失,通通都有紀錄,也通通要還的!未來亦將使中國財盡民窮,難以翻身!無異是害人害己!而今大勢已去,若仍存「以疫謀霸」妄想,可以休矣!

