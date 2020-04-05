自由開講》台灣防疫讚 中國氣炸鍋

◎許瑞德

中國政府恐怕沒有想過，自武漢肺炎疫情全球爆發以來，讓中國外交部和國台辦簡直氣炸，飆罵世界各國和台灣的次數，應該是自中國建國以來最多的時候。在全球各國媒體，瑞典、奧地利、美國、義大利與印度等多國媒體，都大力報導台灣是因為中國打壓，而無法成為世衛成員國，更紛紛指責中國在疫情爆發初期有所隱瞞，更因為台灣的防疫工作相當出色，均大力敦促世界衛生組織（WHO）讓台灣參與防疫工作，中國外交部發言人華春瑩表示，美國與台灣政府應該都非常清楚，世衛組織成員必須是主權國家，中國已經與世衛組織達成安排，在符合一個中國原則的前提下，「台灣地區」的醫療衛生專家可以個人身分參與世衛組織技術活動。中國國台辦新任發言人朱鳳蓮，更因為繼台灣與美國簽署「防疫夥伴關係聯合聲明」之後，捷克也與台灣共同發表「台捷抗疫合作聯合聲明」，並由台灣駐捷克代表柯良叡與捷克駐台代表Patrick Rumlar共同發表，中國國台辦在繼外交部後，透過官媒「新華社」發出新聞稿批評，「民進黨當局搞這些小伎倆，並不是為了台灣民眾的衛生健康福祉，而是『以疫謀獨』，其圖謀不會得逞。」

武漢肺炎全球疫情險峻，總統蔡英文1日宣布將捐贈歐美及友邦1000萬片口罩協助防疫。對此，各國不同機關單位紛紛撰文感謝台灣。（蔡英文臉書）

首先必須先釐清的，中國外交部稱世衛成員必須是主權國家，這點簡直是自打嘴巴，台灣若非主權獨立的國家，為何可以有自己的國土、自己的人民、自己的國防、自己的政府體系，以及卓越先進的公衛體系，還可以用自己的台灣經驗去協助其他國家，而中國卻是死要錢地賣出劣質的醫衛資源去害其他國家，在台灣盡全力且無私幫助世界各國時，中國卻無法插手置喙，台灣是不是主權獨立的國家，難道還要自欺欺人、睜眼說瞎話嗎？

再者，在台灣行有餘力捐贈醫用口罩物資給疫情嚴重的歐盟會員國（包括義大利、西班牙、德國、法國、比利時、荷蘭、盧森堡、捷克及波蘭）、英國和瑞士，協助這些歐洲國家的醫護防疫人員，緩解對防疫物資的大量需求時，中國政府又在哪裡？

而在中國看到全球支持台灣進入WHO的聲浪勢不可擋時，卻還是在吃台灣的豆腐、打壓台灣人民的所應得到的醫衛健康權利，堅稱「『台灣地區』的醫療衛生專家可以個人身分參與世衛組織技術活動」。換言之，任何一位台灣的醫療衛生專家參與世衛組織技術活動都必須是「個人身分」，國籍必須是「中國」才可被允許，中國共產的黨的如意算盤，難道大家看不起來嗎？

偏偏在中國持續打壓台灣防疫做得好，世界各國同聲讚賞和感謝的同時，在中國民國台灣國內卻還有許多親共政黨和民代和中國同聲出氣、欺負台灣。在全世界國家都聚焦「台灣經驗」抗疫、支持台灣參與世界衛生組織的議題時，國民黨能不能發憤圖強，看看自己的僅剩12.5%的民調，趕緊「順民意」、「順國際」，救救政黨的聲望吧！



（時事觀察者）



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