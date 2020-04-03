自由開講》口罩捐助他國引發兩人的意氣用事？！

◎陳啟濃

台灣捐給歐美國家與友邦口罩，國內大都支持，只有侯友宜認為應該先有能力提供國人14天購買10片口罩，再捐助他國口罩。而中國外交部發言人華春瑩也質疑，疫情爆發時台灣政府不允許口罩出口，現在捐口罩給外國的動作，是屬於政治操弄。侯友宜和華春瑩雖然兩人出發點不同，但都屬於意氣用事，非常不可取。

侯友宜是鐵漢，當然恨鐵不成鋼，希望政府有能力讓人民上班日都能有一片口罩，避免受傳染，維護個人健康。只是侯友宜未能認真思考，口罩是用在具有傳染危險的環境，不可能成為每天必備用品。再說每一戶人家，可以自行調配，優先給需要的家人使用，更要避免暴露在群聚的環境，保護自己、保護家人。當台灣有能力幫助他國，對於歐美國家苦於無罩可用這件事，又怎能自私地視而不見聽而不聞。

新北市長侯友宜昨日（2日）表示，贊成國家如果有餘力，可以幫助全球防疫；但現在14天只給9片，應該要給10片，才算足夠。（資料照）

至於華春瑩的立場當然更加顯露出中共對台灣有能力對國際社會伸出援手，捐助口罩的人道行為，妒火上升，口出惡言。常言道「此一時，彼一時」。時空環境不同，就該有不同處理原則。當時疫情爆發時，大家一定會搶購口罩，造成供不應求。還好台灣的政府處理得宜，禁止口罩出口，並緊急採購機器大量生產，採用實名制，讓每個人都能買到便宜的口罩。現在國家有能力，又目睹歐美國家連醫護人員都無口罩可用的慘境，這個時候捐助口罩，真正能夠救人救命，也藉機爭取國際對台灣的認同與支持。當然捐助各國口罩的義舉，更是確認台灣的國際地位，在國際知名度上有加分的作用。

對於台灣將捐贈歐美及友邦1000萬片口罩，中國外交部發言人華春瑩前日（1日）在例行記者會中，先質疑台灣在中國疫情爆發時公告不允許口罩出口，後又強調，「如果島內個別人想就疫情搞政治操弄」，可得先「自省自重」。（路透）

侯友宜的狂妄，過度的爭取聲名，反倒更顯露出他的矯情。至於華春瑩的言詞，則彰顯中共見不得台灣好的一貫作風。比起華春瑩如常地對台灣的潑婦罵街，侯友宜這次的過度反應，倒是有點失態了。

（水里國中校長）

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