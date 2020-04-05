自由開講》中國製造世界麻煩而Taiwan can help！

◎柯嘉斯

蔡總統日前發表談話，提到「基於人道考量，不能對國際疫情袖手旁觀」，而台灣已從過去的口罩進口國，轉為世界上第二大口罩生產國，日產量已達到1,300萬片，並持續提升中。因此台灣要從國家隊轉打「國際盃」，在未來將捐贈1千萬片口罩給疫情嚴重的國家。而這些台灣捐贈口罩的國家，分別是疫情嚴重的歐洲、美國及台灣的邦交國。

在世界各國混亂的現在，台灣這樣慷慨的雪中送炭也贏得了世界各國的誇讚，包括德國、英國、比利時等歐洲各國紛紛感謝台灣在這場世界級災難中的義舉。

而近來和台灣關係急遽升溫的美國，更透過AIT稱讚「台灣是真正的朋友」，更與台灣官員舉行電話會議，除了討論「推動台灣以觀察員身分出席世界衛生大會（WHA）」等事宜，未來更要讓台灣能向國際社會分享對抗武漢肺炎的「台灣模式」。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑於本月一日下午拜會台灣中央流行疫情指揮中心，親自向衛福部長陳時中及團隊致謝。（取自AIT臉書）

這也應證了蔡總統在記者會時所提到的「台灣要讓世界看見，不只是Taiwan can help，更是Taiwan is helping」。台灣正靠著，被國際社會漠視所培養的韌性向國際證明，台灣是共享相同價值的世界各國最忠心的真朋友，這才是盟友的意義。

而反觀中國，身為「武漢肺炎」的始作俑者，對於自己造成全球至少100萬人以上染病及5萬人以上身亡，可是一點反省能力都沒有。取而代之的，是以更大量的紅色資金進入世界各地，中國正利用大外宣來洗白自己在國際上的污名。

無論是「武漢肺炎」或是「新冠肺炎」的定義戰，又或者是「病毒是美軍帶到中國」、「中國幫助全世界」、「中國是抗疫英雄」等假訊息的資訊戰，在在顯示中國是世界的麻煩製造者。

過去世界接納共產獨裁的中國，是因為世界各國天真的認為，只要讓中國參與國際，中國就會被世界改變，不但會變得民主，更會擁抱自由市場，會成為世界的一分子。

和中國比鄰而居，成天受到中國威脅的台灣，最能洞悉中國的意圖和真面目，知道中國不但野心勃勃，而且毫無人權法治觀，對於中國而言，一切的事務，從經濟議題到人民的健康權，都是中國為了達成政治目的的手段之一。

在這次的疫情中，台灣、中國表現出兩種截然不同的價值，正是台灣最好的機會，向世界宣告：台灣才是民主陣線的重要盟友，應該將台灣納入國際體系，台灣是一個有能力幫助世界的國家，世界也應該接受台灣為盟友！

而在台灣、中國的國際聲望即將進入黃金交叉的時刻，台灣內部居然還有國民黨在扯台灣的後腿，國民黨議員徐巧芯就表示，「是否應堅持初衷，讓台灣人都先有口罩再幫外人？使用者付費的概念也不該因是外交而變成免費大放送」。

先撇開國民黨自己在疫情一開始，台灣的口罩生產線尚未建置完成、生產量尚未火力全開的時刻就說要把「口罩捐給中國」不談，捐獻一千萬片口罩協助世界共同抗疫的背後，代表的不僅僅是台灣對世界的善意，也代表台灣分擔國際義務的實力，更代表台灣向世界宣告，台灣已經準備好迎接世界、走入世界了。

筆者認為，危機就是轉機，這次中國製造出來的疫情，真的是台灣千載難逢的機會，錦上添花無法顯現台灣的珍貴，但雪中送炭的一千萬片口罩完全展現了台灣在國際社會真實的價值所在！

美國在台協會 臉書

（台北大學法律研究所、政治工作者）

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