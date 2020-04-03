自由開講》國民黨到現在還走不出大中國迷思的困境！

◎吳言之

國民黨立委陳玉珍日前在立法院質詢陸委會時表示：「中華民國是包括『台澎金馬』，中華民國是一個國家，但台灣就不是。」，陸委會主委陳明通十分驚訝的表示，「我想委員的看法不是社會主流意見」。身為中國國民黨的金門縣立法委員，沒辦法體察多數台灣人民的民意，筆者本來認為還情有可原，沒想到國民黨立法院黨團竟大動作開記者會，力挺陳玉珍的發言，簡直讓人難以置信！

國民黨立法委員林為洲表示：「我們常自稱台灣，但台灣不是國家的名稱，而是一個地方的名稱。」現任國民黨主席江啟臣說：「面對民進黨政府國家認同的混亂，對於憲法國家名稱的輕視。」上述發言實在是讓人匪夷所思。

國民黨書記長蔣萬安（中）、總召林為洲（右二）、立委陳玉珍（左二）等，1日召開「防疫當前 還在操弄統獨 蘇揆道歉下台!」記者會。陳玉珍更拿出身分證，嗆蘇她就是中華民國福建省金門縣的立委，蘇心裡只有台灣，就是把金門當孤兒，「金門是中華民國的一部分，不是台灣島的一部分」。（資料照）

我們總是不解，為何國民黨對中華民國這麼沒有信心，沒有信心到根本自甘淪為共產黨的糾察隊。請問：放眼世界，有多少國家會一遇到台灣被稱作國家就會自動崩潰的？除了中國之外，大概只剩下自認代表中華民國唯一正統的中國國民黨吧！

筆者必須說，把台灣詮釋為一個國家，跟泛指一整個中華民國的國名，根本就一點也不衝突。全世界有太多國家是主要國土跟其他地方的名稱不同的，最有名的以荷蘭為例，荷蘭的正式國名為尼德蘭（Nederland）。難道講荷蘭是國家的時候，就不代表尼德蘭嗎？難道荷蘭人會譴責不許叫荷蘭，一定要叫尼德蘭否則就是分裂勢力嗎？

又或是當我們在講英國的時候，他的翻譯就是英格蘭，難道就不代表整個英國嗎？講美國的時候，聽起來難道只有美洲所以就沒有夏威夷嗎？國民黨動不動就在台灣島還是台灣國的議題上操弄情緒，骨子裡卻還是秋海棠那套中華民國大陸地區的疆域，令人對這種政黨感到嘆息。

但是，國民黨自民選總統以來，扣除李登輝，目前曾經參選總統勝利的就只有馬英九，而他又是怎麼看待台灣呢？2012年總統辯論會上，馬英九的逐字稿為 :「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，隨後又補充 :「台灣也是我們的國家」。

此外，馬英九在2008年時曾聲明自己的基本立場：「堅決捍衛中華民國的主權、台灣的尊嚴與主體性、堅決主張台灣的前途必須由台灣人民自己決定。」請問一下，堅持台灣主體，台灣前途由台灣人民決定，恪守憲法，這跟民進黨現在立場又有何差異呢？國民黨怎麼沒有出來譴責馬英九不顧金門、馬祖的感受，台灣只是一個島怎麼可以決定？

2012年總統辯論會上，馬英九的逐字稿為 :「台灣是我們的家園，中華民國是我們的國家」，隨後又補充 :「台灣也是我們的國家」。（資料照）

總體而言，對國家前途意識認定模糊不清，才是國民黨走不出去的核心。正因為看不清楚台灣的國家地位，才會和共產黨眉來眼去，才會深陷紅色滲透而毫無知覺。仍深陷大中國迷思的國民黨，徹底離開台灣政壇的日子應該不遠了！

（政治工作者）

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