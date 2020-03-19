自由開講》江啟臣終究還是國民黨的樣板

吳言之

中國國民黨主席江啟臣日前在拜會前國民黨主席洪秀柱後表示：「中國國民黨是中華民國的開國政黨，對中國國民黨來說，中國就是中華民國。我在台灣出生長大，我是台灣人，而從血源、文化、歷史來看，我也是中國人，從中華民國的憲法來說，我是中華民國國民。」

此話一出，實在讓人感到這位黨主席未戰先敗，未老先衰。國民黨根本的問題，就是不思如何在台灣本土紮根，死命的纏著中國不放，民族主義情緒始終不減，我們只能對這樣的政黨感到遺憾。

在國民黨的集體領導中引入韓國瑜者流，顯示的是江缺乏自信，鄉愿盲從正是國民黨沉痾已久的毛病，江啟臣顯也有此症。（資料照）

江啟臣的這段自白，所謂「文化中國，土地台灣」，早就是馬英九時代的陳腔濫調，而馬英九是自太陽花學運以來國民黨的傷痕，是許多年輕世代厭惡國民黨的起點。我們實在不懂，江啟臣若真要有青壯世代交接的氣勢，怎麼是抱殘守缺，回頭擁抱錯誤的史觀呢？而這樣的黨主席，就算不承認九二共識，又有幾個人會認為他堪當重任，會帶領國民黨走出新局？

國民黨剛召開中常會，根據國民黨文傳會主委王育敏轉述，國民黨未來將啟動集體領導，會找出11位黨內同志合作。而在集體決策平台縣市首長部分，會優先徵詢侯友宜、盧秀燕以及韓國瑜。這樣的布局更讓人理解，江啟臣根本無心改革了。因為，任何一位黨主席都會擔心自己大權旁落，恨不得由自己親力親為，讓黨起死回生。結果江啟臣逆勢而行，竟去擁抱中共的集體領導制，若說江啟臣是強君如毛澤東或鄧小平也就罷了，連區區地方諸侯都還稱不上，就妄自引入集體領導制，根本是架空自己，等於自承能量不足，無法帶領這個黨進行徹底的改變。

江啟臣應該做的，是徹底切割韓國瑜和盧秀燕，這二位市長表現之爛是全國倒數有名，引入韓國瑜者流，顯示的是江缺乏自信，鄉愿盲從本是國民黨沉痾已久的毛病，江啟臣顯也有此症。

看來，江啟臣無能領導這個百年中國黨，終將在集體領導中滅頂，慘遭民意反噬。江啟臣表態「中國就是中華民國」，和中國藕斷絲連，所謂「親美派」只是一個幌子，族群認同上又無法割捨中國，根本無視中共文化滲透之深已弱化國民黨自主性的危機。

一個貪圖虛名，想把責任丟包給集體領導的人，是做不了政治領袖的。江啟臣最後那一點親美光環，也會因為不敢與韓國瑜劃清關係而消失殆盡，他真是前途堪憂啊！

（政治工作者）

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