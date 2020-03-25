自由開講》罷韓成功，就在眼前

王海航

幾個月前，「罷韓」被視為一種潮流，每個高雄人躍躍欲試地想要參與連署；現在，「罷韓」已成為高雄人的使命，是他們必須成功洗刷恥辱的唯一方式。如今罷韓成功已在呼之欲出的階段，國民黨上至卸任、現任黨主席、下至側翼名嘴及敗選立委，無不開始運籌帷幄，企圖想在罷韓行動即將進入第三階段的前夕，動員各方資源及手段，讓已經煞不住的罷韓行動能夠偏離軌道、轉彎甩尾。

根據媒體報導，國民黨的「救韓」行動可說是機關算盡、用盡心機。而在國民黨主席江啟臣南下與高雄市長韓國瑜會面，達成建立平台交換訊息的共識、靜觀社會風向，等待時機出手「反罷韓」後，首先，今年二月，就先由前國民黨主席郝龍斌公開表示高雄市罷韓活動「會增加社區感染機會，這是防疫最壞的示範」為起手式，開啟國民黨「圍防疫救國瑜」的具體行動。藉由呼籲不要群聚連署罷韓行為，連結關心高雄人武漢肺炎防疫的行徑，實是其心可誅。

高雄市長韓國瑜（右）。（資料照）

其二，近日由前立委陳學聖公開在政論節目上喊話以「病例破百，防疫下半場涉及到經濟，越來越複雜」，「政府該思考要不要讓陳時中繼續擔任指揮官」等發言，以犧牲全台灣人民的生命健康為論調，企圖擴大武漢肺炎疫情、轉移罷韓焦點，來獲得延續韓國瑜政治餘命的時間。

其三、親藍媒體針對陳時中部長兒子所設計的T-Shirt，與專家召集人張上淳之子出國事件進行攻擊，由夾擊中央流行疫情指揮中心指揮官及其相關幹部的家人，讓全心為全台灣人民的生命健康，在武漢肺炎防疫作為上用心良苦的靈魂人物勞神分心，以刻意讓疫情失控的心機，讓整個罷韓行動產生滯後感，延宕罷韓過程的向後發展。

國民黨除了動用歷任黨主席、前立委、側翼、網軍之外，就連親藍名嘴也加入戰局，說出「不如韓國瑜選2022的台北市長選戰，可能是較好的布局」這樣的言論，真是讓人嘆為觀止。2018年12月25日才剛當選高雄市長的韓國瑜，不到半年就起心動念，因為「民意和天意」而「不得不順應民意，很無奈地」參選總統，但卻被天意看破手腳、被民意大甩巴掌，在今年的1月11日慘輸265萬票，韓國瑜這隻母雞連帶也讓眾多國民黨的小雞們一起陪殉。

現在，揮文名嘴卻建議韓總「不如2022年選台北市長」，這已不僅是陷韓總於不義了，而是將他直接推入正在沸騰的火山口！難怪人家說「由愛生恨」，不只恐怖情人可怕，恐怖的名嘴同樣也令人聞之喪膽！

這次的韓國瑜罷免案，不僅考驗著高雄市民的智慧，更檢驗大家懲奸除惡的決心。罷免直轄市長若是成功，尤其是罷免這位不斷「吃碗內、看碗外」的落跑市長，更將會是台灣史上最光榮的一頁，也是高雄人揚眉吐氣、再登榮光的歷史時刻。

（資訊工程師）

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