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自由開講》郝柏村早就拋棄了兩蔣立場？！

2020-04-01 10:28
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◎陳啟濃

郝柏村過世，許多人歌功頌德，畢竟死者為大，然而他偉大嗎？為國犧牲奉獻嗎？當到參謀總長，掌握軍權，不可一世。當上行政院長，霸氣十足，大權在握。可說國家軍權與行政權都讓他在功名利祿上登峰造極了，國家沒有虧待他，比起孫立人的遭受迫害與軟禁，有志難伸的人生遭遇，郝柏村雖然意氣風發，卻是晚節不保！昨天得知郝柏村過世，將消息傳給一些深具台灣意識的好友，竟然有人調侃的說「要去找蔣中正報到罰站了！」蔣中正與蔣經國父子兩人，雖然霸佔台灣，如同蔣家天下，但他兩人反共的立場非常明確，到死也不改初衷。蔣中正是因為吃了共產黨許多虧，知道其險惡，至於蔣經國，年輕時多年留學蘇聯，深諳共產黨批鬥哲學。所以他們父子倆，終其一生抱持著不跟中共接觸、妥協與談判的「三不政策」。

郝柏村過世，許多人歌功頌德，畢竟死者為大，然而他偉大嗎？為國犧牲奉獻嗎？當到參謀總長，掌握軍權，不可一世。（資料照）

郝柏村晚年早已忘記他的長官的遺訓，帶領眾多退役將領，拋棄反共復國的中華民國國策，自動到中國投誠，唱著中共的國歌，還要解釋這是「抗戰歌曲」，那就更愚昧了，因為中共就是假抗日真坐大，慢慢累積自己的實力，奪取政權。這段歷史難道每天讀書三小時的郝柏村，會不知不曉，還只是想要趨炎附勢。

再看到他重病彌留之際跟兒子叮嚀的一些話「這輩子有三件事，我要一直做下去，就是守護中華民國，發揚黃埔精神，反對台獨！」更讓人氣結無言。他跟中共投誠，跟消滅中華民國政權的政治集團朝拜，這叫「守護中華民國」？何謂黃埔精神，黃埔校歌有「主義須貫徹」、「紀律莫放鬆」、「引導被壓迫民眾」，郝柏村幫著極權中共，等同放棄民權思想，間接幫助中共壓迫人民，還談何「發揚黃埔精神」？只有反台獨做得最徹底，然而這也是呼應中共的打擊台獨，討好中共的表態，郝柏村卻不知感恩，沒有台灣早就沒有「中華民國」，談何「反對台獨」？

（曾任政戰預官）

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