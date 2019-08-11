自由開講》軍隊若沒有國家化，軍中有軍法又如何？

◎鄧鴻源

前總統馬英九任內，因為洪仲丘案，將平時軍審制度凍結。對此，行政院前院長郝柏村在日前發表的回憶錄中批評，這完全摧毀軍事領導的根基。

前總統馬英九8日在台北誠品信義店出席「郝柏村回憶錄」新書發表會。（資料照）

民進黨前黨主席施明德也在臉書貼文表示，認同郝柏村此觀點，並說，「一味討好年輕人換取選票，不是真愛台灣，不配做國家領導人。」他表示，「愛台灣」是解除戒嚴沒有危險後，臺灣人最流行的口號，但如果喊口號就能創造一個國家或捍衛一個國家的自由、人權和主權，世界和平早就永存。

施明德還說：「我無法理解，近30年來，幾乎所有主張台灣獨立或認為台灣已經獨立的人，經常也正是逃避兵役，和反對徵兵的人，這些人甚至導致廢除軍法制度，使軍紀幾乎蕩然。反觀以色列年輕男、女兵，平時常把衝鋒槍帶在身邊，70年來，天天如此，台灣人差遠了」。

郝某人可知，年輕人為何反對以前的軍法？施某人可知，為何台灣人不想當兵嗎？主要原因是軍隊沒有國家化，還是國民黨黨軍，因為國旗與軍旗有國民黨黨徽，國歌是國民黨黨歌，軍歌有濃厚的黨國意識形態，革命導師還是是獨裁者，軍中到處有其圖騰，軍法比民間司法更不公正，當兵也沒有榮譽感，那麼台灣人誰願意為保衛國民黨政權而戰？即使政黨輪替又如何？軍中與國安單位的生態有改變嗎？

反觀以色列人與瑞士人，為何人家同意全民皆兵，並以當兵為榮？因為人家能真正做到軍隊國家化，不會將沒有人性的獨裁者當偉人崇拜，國旗與軍旗中沒有任何一黨的黨徽，國歌更非某黨黨歌，軍歌沒有黨國意識形態，軍法十分公正，所以人人以服兵役為榮。其實許多歐美國家民眾之所十分尊敬軍人，原因也在於他們能落實軍隊國家化。

以色列老師與部隊長更常帶領學生與士官兵去參觀大屠殺紀念館，所以人家有強烈愛國心與危機意識，反觀台灣老師與部隊長有常帶領學生與士官兵去參觀228大屠殺紀念館嗎？有讓他們認同台灣是自己的國家嗎？或是還在台灣與中國混淆不清？各級教育有明確告知我們主權、人口與領土範圍嗎？知道效忠誰，以及為何或為誰而戰嗎？

有關軍法部分，郝柏村表示，軍法是統帥權的一部分，不是司法權的一部分，現役軍人必受軍法管轄，世界民主強國如英美法均是如此，但為安撫一件士兵坐禁閉死亡案，一夜之間把軍法制度廢止，是完全摧毀軍事領導的根基。

為何民眾不相信國民黨的軍法? 因為軍隊尚沒有國家化，軍中黨國圖騰充斥，各軍種大多數軍士官幹部都是國民黨人，形成一個利益集團，互相包庇，不受總統或行政院等民選首長約束，所以為何會發生江國慶與洪中丘案？為何國安局發生走私香煙案？為何許多退將缺乏軍人武德?

郝某人回憶錄還忘了一點，就是沒有提到當年日本軍事白團來台授課的往事。

試問，世上有哪個戰勝國請戰敗國退將來為自己將領授課？這是否表示當年日本並非阿歐西所擊敗？事實也是如此，畢竟日本投降關鍵是美國原子彈轟炸與蘇聯參戰，當年蔣某人始終龜縮在四川，無力反功。

回憶錄中都在對兩蔣歌功頌德，卻沒有提起他曾是孫立人部屬，受日本白團之戰術指導，以及孫將軍因為主張軍隊國家化而被兩蔣政治迫害的往事，而提起兩蔣對共產黨人與台灣人的屠殺與政治迫害，則說是為了「安內攘外，穩定社會」，卻不說是因為自己不民主與官員普遍貪腐所致，實有失偏頗。

總之，如果軍隊若沒有國家化，軍中黨國圖騰充斥，年輕人會願意去當兵嗎？軍中有軍法又如何？

（大學教授）

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