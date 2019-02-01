自由開講》誰刨了誰的根？ 中正廟應轉型為台灣英烈館及民主紀念館！

行政院政務委員林萬億30日表示，行政院將在農曆年後正式啟動跨部會討論，不過因涉範圍廣，政院不預設立場跟時間表。目前兩案中正紀念堂不會拆。

除去威權符碼舉世皆然，文化部長卻因此遭暴力，郝龍斌等更將轉型正義的深沉意涵，以「去蔣化」、「去中國化」等政治語彙操弄之，將其汙名為「不見血的血滴子」、「刨根」。馬英九更理直氣壯：「蔣介石功大於過，建個紀念堂也不過份。」

馬英九更理直氣壯：「蔣介石功大於過，建個紀念堂也不過份。」（資料照）

中正廟之轉型因涉及認同問題，此為意識形態之戰，極為艱難但卻非做不可。

台灣人原就是一個失根的民族，「刨根」？究竟是誰刨了誰的根？文化部長鄭麗君說：「要讓更多人瞭解土地的歷史；每回拿出二二八受難者家書，就會哽咽。」。試問台灣孩子們知道湯德章、陳智雄烈士、泰源五烈士……這些為了台灣民主、獨立犧牲的烈士？他們的子女甚至誤解，直到數十年後拿到遺書後才明白。戒嚴時期多少台灣菁英盡喪命於蔣下：蔣介石硃砂一批「凡判決12年以上徒刑者一律改處死刑」，原處5年徒刑的徐會之「應即槍決可也」「父子一併槍斃也可」，看到這樣的檔案還不願還台灣人一個公道？

郝柏村說：「台灣的未來由中國人決定。」郝龍斌說：「兩岸一家人」這些「昔日藍營蔣家軍，今日紅門習家奴」真是為了蔣廟的存否，不！蔣介石最痛恨的是共產黨，共黨若真來，定拆蔣廟。他們為的是向中國表忠。國民黨過去關殺台灣子弟，教台灣人反共，今徒子徒孫屈膝跪地無恥舔共，就是不惜出賣台灣，只為搶當買辦！

郝氏父子等請看看我們的孩子幾乎不會說、不會聽自己的母語，國會處於「天津」、「濟南」？原來台灣各地的地名都有其歷史故事！今全台都是中正、中山、中華遍布（路名、公園、學校、活動中心等），被剝奪了歷史記憶，使台灣人成為失根的族群。生活中錢幣、節日、路名、國花、國旗、國歌、公共空間存有的圖像……其文化符碼難脫殖民意識，呈現的是台灣人精神上的斷層。台灣人從小到大，生活在自己的土地上，接受了多少不屬於台灣的精神圖騰、歷史圖像……？因而對自己歷史的苦難也普遍無知、無感。

鄭部長說：中正廟去留不願意簡化成拆或不拆，因為這背後是價值問題。今天解決認同的價值問題，只有一步一腳印，重建屬於台灣土地的歷史圖像，下一代才不至於再成為失根的一代。

郝柏村（右）說：「台灣的未來由中國人決定。」郝龍斌（左）說：「兩岸一家人」這些「昔日藍營蔣家軍，今日紅門習家奴」真是為了蔣廟的存否，不！蔣介石最痛恨的是共產黨，共黨若真來，定拆蔣廟。（資料照）

而重建屬於台灣土地的歷史記憶當從公共空間的意象建構起，除去「殖民符碼」，建構自己的「文化符碼」，展現台灣國家的文化認同。中正廟轉型是指標，可作為還原史實之白色恐怖暗黑地景，展出所有史料，蔣之功過如何則自有公斷。

台灣需要一座民主紀念館，烈士們可歌可泣的故事足為惕勵子孫之典範，身為台灣孩子的父母師長都應帶著孩子來認識台灣人苦難的歷史。除去殖民符碼，展現台灣國家的文化認同，是民主再深化，是台灣人從自我覺悟到自決的關鍵步伐，民主紀念館的建立刻不容緩，鄭部長再辛苦也應堅持到底，切勿憂讒畏譏，畏首畏尾。

不能再年年勞動警察去逮捕學生、讓反改革的保守勢力成為台灣疲困沉滯的根源。今日 台灣在社區營造生根土地走出自我的同時，殖民符碼必須一步步除去！找回台灣土地的歷史記憶，轉型正義之終極目標的和解與體制的改革或能完成。

（李登輝基金會前副秘書長）

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