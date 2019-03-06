自由開講》軍校校友會動員捍衛中正廟！國民黨棄蔣舔共？！

◎郭靖

據報導，中央軍事院校校友總會將在3月29號，動員召集各軍事院 校校友，在中正紀念堂舉辦紀念蔣公逝世44周年。 校友總會希望作到院校、年班、校友「三不少」， 以輕鬆嘉年華的方式動員校友，屆時也不會邀請政治人物， 純粹是校友們聯誼性質的活動。



他們說，近來政府以「轉型正義」之名，對故總統蔣中正重新進行歷 史評價，打成「元兇」、「加害者」，中央軍事院校校友總會認為「 黃鐘毀棄，是非不明」，決定在3月29號上午， 在台北中正紀念堂舉辦擴大「紀念先總統蔣公捍衛中華大會師」 活動，召集各軍事院校校友，以年班為單位舉行集會，彰顯「 延續傳統，勇往直前，維護正義，捍衛中華」。



據報導，中央軍事院校校友總會將在3月29號，動員召集各軍事院校校友，在中正紀念堂舉辦紀念蔣公逝世44周年。左為校友會總會理事長季麟連。（資料照/網路照片）



真是太好笑了，蔣某人難道不需以在中國與台灣亂殺無辜百姓負責 嗎？試問，當年在中國的剿共、南京保衛戰、黃河花園口決堤、 長沙大火、國共內戰，以及在台灣的二二八與白色恐怖等，因他而亡 的軍人與百姓何只千萬？南京保衛戰原本不必要，只因蔣某人為了顏 面，指派原本協調好的庸將唐生智當司令官，結果唐生智與許多將領 畏戰先逃，以致三十萬軍民慘死，蔣某人無責嗎？國共內戰時， 許多黃埔將領未戰投降，更是孬種。



今日有讀者投書說，自一九九五年至今已二十四個年頭，這二十四年 來，國民黨每每在受難者家屬的傷口撒鹽。一方面其黨羽領導人表面 上向你致歉，卻同時年年到慈湖祭拜殺人者， 不時為當年凶手歌功頌德，如此當雙面人，是誠心懺悔嗎？ 大家作何感想？七十二年過去了，如今的國民黨早已失去蔣介石當年 漢賊不兩立的精神，毫不避諱地成為中共同路人。如果連老蔣的反共 精神對國民黨都不再有意義，拚命地捍衛其銅像和紀念堂意義又何在 ？

自一九九五年至今這二十四年來，國民黨每每在受難者家屬的傷口撒鹽。一方面其黨羽領導人表面上向你致歉，卻同時年年到慈湖祭拜殺人者，不時為當年凶手歌功頌德，如此當雙面人，是誠心懺悔嗎？。（資料照）

可見這些黃埔退役軍人應該向國民黨抗議才是，因為其高官與將領大 都背離兩蔣遺志，不再堅守兩蔣反共復國與三不政策， 一心一意投共、舔共，卻又假惺惺擁蔣、護蔣， 反對自慈湖與中正廟撤衛兵，實在很可恥。中正廟已經成為台灣最醜 陋的地標，也是蔣某人與國民黨迫害台灣人的象徵，最好不要拆除， 成為所有台灣人民主政治的負面教材，與嘲笑的對象，為何無能、無 恥又殘暴的屠夫，可以被當「偉人」供俸！連希特勒、史達林與毛澤 東也要甘拜下風！



黃埔軍人如果有是非心與正義感，應該崇拜的對象是常勝將軍孫立人 ，不是蔣某人。孫立人帶兵帶心、以身作則、不亂殺無辜、 有軍人武德，他曾經在東北國共內戰時，發現有兩個黃埔軍官強入日 本宿舍，企圖強姦滯留東北的日本婦女，特以馬鞭修理他們， 這樣偉大的軍人才是值得大家崇拜的對象。

（大學講師）

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