自由限時批》中共政權岌岌可危！

辛文

當武漢肺炎病毒疫情禍害全球越烈之時（最新統計顯示，全球累計確診已突破40萬例，共累計高達40萬9657例確診，1萬8285例死亡），亦益發激起各國及人民的「同仇敵愾」，聲討聲浪不絕於縷，猶掀起一股「排華潮」，使中國人「顔面無光」，有如「過街老鼠」！而內部復有民怨及鬥爭紛傳，顯己使中共政權岌岌可危！

今天的美國《自由亞洲電台》就報導，美印第安納州共和黨聯邦眾議員班克斯（Jim Banks）以跨黨派決議案，要求調查北京失當的舉措，並量化疫情對各國的損失向中國政府索賠。其內容包括要求向北京在疫情爆發初期的錯誤應對行為究責，以及刻意隱瞞真實疫情、傳播假訊息、拒絕與國際衛生專家合作、對醫師及記者的內部審查與惡意忽視少數民族健康。

報導同時指出，該決議案進一步引用英國南安普頓大學（University of Southampton）的研究，稱中國若提早三週對武漢肺炎疫情做出適當應對，全球範圍的大流行影響程度將可銳減95%。

美國CSIS智庫亞洲顧問葛萊儀（Bonnie Glaser）亦表示，很顯然地，中國現正積極宣傳目前進行的抗疫行為及對國際的援助，其目的却是在遮掩疫情初期的錯誤，她說，「美國國會及政府努力在做的，就是要告訴世人整個事件的真相」！

美國務卿龐皮歐（Michael Pompeo）更在24日接受「華府觀察」（Washington Watch）專訪時，痛批北京延誤分享相關重要資訊，為全人類帶來風險，且讓數千萬人的生命受到威脅。（按：美國國務院發言人歐塔加斯Morgan Ortagus近日亦在發文中，以台灣去年12月早已警示世衛組織WHO為例，批評中國試圖掩蓋疫情。）

龐皮歐說，「現在讓我憂心的是，中方掩蓋事實、散播虛假訊息的做法，未來還會再度引爆嚴重事態」。更直言，譴責的時間會到來，不過現在更重要的是，讓全世界知道疫情的真實現況。

目前歐美確診病例呈現爆發性成長，像義大利、美國、西班牙以及德國等成了中國外的重災區，累計確診人數義大利便高達69176例、美國50206例、德國31991例、法國22032例、英國8077例。西班牙2696例。外媒還評估美國將會有超過一半的人口，被令留家中隔離。

諸此慘痛事實，怎不令歐美各國憤怒？！

英國南安普頓大學研究稱，中國若提早三週對武漢肺炎疫情做出適當應對，全球範圍的大流行影響程度將可銳減95%。圖為印度加爾各答。（歐新社）

英國南漢普頓大學的研究團隊「Worldpop」上月中就透過手機與航空數據進行分析，模擬描繪出武漢封城（1月23日）前近6萬人的移動軌跡，及在武漢封城前逃離的人士，如今可能已散布到中國以外的382個城市，這些人當中至少包含834名確診患者。有網友發現，這似乎與歐美疫部分若合符節。模擬圖所呈現的，十分驚人。這篇2/14的報導現在看來，令人毛骨悚然，也難怪歐洲美國整個炸鍋了！

義大利媒體《信使報》（Il Messaggero）曾在2月初報導該國首例確診，是來自中國武漢的一對夫妻。

日前當地媒體亦報導，該國首宗確診病例巳經出院，是一對60多歲的中國籍夫妻，結果遭到中國網友肉搜，發現義國的「0號病人」竟然是在武漢的中共黨員，在武漢封城前1天赴義國，驚呼這位研究馬列主義的學者，根本是「千里投毒」！而今義大利確診病例已經逼近7萬人，24日公布的死亡人數累計高達1萬8千多人。差堪佐證。

當地媒體日前報導，這一對60多歲的中國籍夫妻是義大利首宗確診武漢肺炎案例，為武漢的華中師範大學文學院院長胡亞敏，她與丈夫1月22日前往歐洲旅遊，1月30日在羅馬中部1間酒店感到不適，之後送醫確診。2人住院治療49天後，3月19日出院。

據「希望之聲」報導，胡亞敏是中共黨員，主要研究馬克思主義，曾任中國馬列文論研究會副會長。

事實上，據最近英國BBC報導，去年12月初，中國武漢市就爆發病毒疫情（有報導說去年11月即出現病例）後，中共試圖壓制信息，隨後雖然在12月底通知世衛組織（WHO），但一直到1月下旬才承認人際傳播。

另據中共疾控中心、中共衛健委等機構的學者在國外學術期刊上發表的論文顯示，武漢肺炎早在去年12月1日就出現，12月中旬就出現「人傳人」現象，2020年1月上旬就有7名醫務人員感染。而武漢疾控中心、中共衛健委到1月19日亦都宣稱，疫情「可防可控」，「不排除有限人傳人的可能」。

及至習近平1月20日才首次公開對疫情作批示，1月23日才對武漢封城，這距疫情爆發已有近兩個月的時間。而封城前，中共對500萬離開武漢的武漢人，並沒有做任何檢驗或防護措施，才是讓人痛惡之處！

BBC並指，對中共的批評集中於當局在疫情爆發初期隱瞞病情，不僅不尊重一線醫生如李文亮等人的提醒，猶以「發佈不實言論」為由，對他們進行警誡，釀成病毒大範圍擴散的悲劇，亦暴露了中共體制缺乏信息透明的弊病，及公共衛生系統應急預警機制，和缺乏權力制衡、官僚風氣等種切問題。

BBC說，類此突如其來的公共衛生危機，使中共僵化的官僚體制、嚴苛的訊息管控等弊端暴露無遺，幾一夜之間，把這個崛起的大國，打回了原形！ 虛高的強國形象在公眾眼中，瞬間倒下！

如今中共的隱瞞疫情，延誤黃捨時間，及信息不透明，均已成了國際共識！亦已成了中共的原罪，更成了北京最高當局的原罪！肇致各國錯失因應疫情的黃金時間，最後演變成全球大流行病，現已奪走成千上萬人的性命，各國紛紛被迫封城，經濟損失無法估計！

是以，國際社會對於中共的罪行，要求追究其責任的聲浪越來越大。

長期致力於起訴「恐怖組織和支持恐怖主義國家」的以色列律師尼特薩娜．達爾尚-萊特納（Nitsana Darshan-Leitner），就指出「蓄意掩蓋重大致命醫療危機的行為，不是主權國家，或負有責任義務的領導人可以主張豁免權的行為。」並指，中國（中共）簽署了國際條約，便負有國際法義務向外界通報該病毒，不能掩蓋疫情」！她說「試圖掩蓋疫情的中國（中共），應為此受到懲罰！」

而在3月19日，佛羅里達州的伯曼法律集團（Berman Law Group），巳對中共政權提出了集體訴訟，控告其沒有通報該疾病以及迅速採取遏制措施，從而製造了「巨型培養皿」。然「中國（中共）和其他被告明知COVID-19武漢病毒是危險的，會引起大流行，但是它們的行動緩慢，視而不見，並為了自己的經濟利益掩蓋疫情」，原告在訴狀書寫道「被告的行為已經並將繼續造成人身傷害、死亡和其它損害。」

在紐約的戴蒙．麥卡錫律師事務所（Diamond McCarthy）國際爭端專家兼合夥人朱利婭．阿比斯曼（Juliya Arbisman）認應以國際貿易法（如CITES）控告中共，她指出，根據國際法尤其是貿易法的規定，國與國之間或者個人投資者要求某國賠償的訴訟具有廣泛的可能性。

並舉《瀕危野生動植物國際貿易公約》（CITES）的禁止人們從事瀕危物種的交易和食用，亦可以用來指控中共沒有遵守公約。（有人認為，武漢海鮮批發市場是中共病毒的發源地，該市場將活畜市場與非法的野生動植物貿易混在一起，為病毒從動物宿主跳躍到人類的創造了條件。）

美國國家安全顧問羅伯特．奧布賴恩（Robert O'Brien）則指，中共在疫情初期壓制8名「吹哨人」（李文亮等武漢醫生）的舉動，「使得全球失去了兩個月的應對時間」，從而加劇對國際的衝擊。强調此乃中共違反國際衛生條例或聯合國憲章等的罪惡行為！眾議院外交事務委員會成員邁克爾．麥考爾（Michael McCaul）更稱其為「人類史上最惡質的掩蓋事件之一」！

武漢肺炎疫情席捲歐美，國際社會對於中共的罪行，要求追究其責任的聲浪越來越大。（路透）

美國企業協會（AEI）國際法和國家安全專家伊凡娜．斯特拉德納（Ivana Stradner）强調，《國際衛生條例》（IHR）要求成員國將可能構成「國際關注的突發公共衛生事件」立即通知世界衛生組織（WHO），中共却延遲通報疫情，嚴重違反了IHR！各國可以依據IHR，在國際法庭起訴中共！

她更具體地說：「中國（中共）的行為對全球安全構成威脅，違反了《聯合國憲章》第七章，該章授權聯合國安理會採取行動，以維持或恢復國際和平與安全。」

加拿大的國際人權律師大衛．麥塔斯（David Matas）說，中共也可能涉及違反《禁止生物武器公約》（Biological Weapons Convention）。該公約第一條規定，締約國在任何情況下，絕不能取得及持有生物武器。他認為，中共沒有通報疫情，屬於「持有病毒的行為」，違反該公約規定。

各國如果認為其它國家的作為使其遭受嚴重損失，並且尋求賠償，可在國際法院提出民事訴訟。

喬治亞大學法學院教授蒂特斯．尼科爾斯（Titus Nichols）則表示，按照國際慣例，外國政府不會受到他國公民指控的影響，但是根據1976年《外國主權豁免法》（FSIA）規定，個別家庭有可能對中共政府提起訴訟。

「該法案是指控外國政府或其機構和措施提起訴訟的主要手段」，有機會獲得經濟賠償。

簡言之，國際社會不但對中共病毒罪行，口誅筆伐，還要告上國際法庭，索取巨額賠償，亦使中共的信譽掃地！就連最近公布的疫情「零」確診，也不相信，因為官方多諉諸為「境外移入」或「復陽」，及所謂「無症狀感染者」（指無臨床症狀，如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，但病毒檢測呈陽性，僅須隔離），均「不予計算，簡直阿Q到家！儘管狡辯，但武漢市23日却再次破蛋，不僅出現1名確診病例，身分還是醫生，官（黨）媒甚至直言「不排除院內感染」，引發譁然。

武漢肺炎的持續不斷延燒，致使習近平因在第一時間的危機處理嚴重失當，讓中共權力中心出現一波接一波的「倒習潮」。外媒指出，越來越多紅二代對習近平感到失望，而這股失望現已逐漸轉化為對習不滿與公開的批評。

美國《自由亞洲電台》報導，武漢肺炎疫情爆發以來，中國內部不斷傳出要求習近平退位的聲音，而在中共著名太子黨任志強因一席「剝光了衣服也要堅持當皇帝的小丑」言論而神祕失蹤後，不滿習近平的浪潮陡然高漲，近日又傳出一篇呼籲緊急召開中共政治局擴大會議，要求討論習是否適合繼續擔任國家主席等領導職務。

報導指出，近期倒習言論滿天飛，凸顯紅二代對現況相當不滿，專家分析，這些紅二代集團最初做為習近平的執政基礎甚至曾出力擁戴其執政，在疫情失控後對習感到失望，在任志強事件後，已轉化為兔死狐悲，且持續激化至對習的不滿與公開的批評。

例如陳平日前復在微信轉發一封公開信，呼籲就中共隱瞞肺炎疫情問題，召開政治局緊急會議，討論習近平是否下台問題。陳平的父親是中共軍隊高官，為典型的「紅二代」。目前旅居香港，他此前稱認識習近平已經超過40年。有分析認為，建議書一定程度上呼應了署名任志強的批評習近平的那篇文章。任志強在發表那篇文章之後失聯，據傳已被「留置」。不過，陳平轉發的這封公開信中並未署名，從審查極嚴的微信發出，頗令外界好奇。

然則，許多人仍認為即使習下台，也難解當今中國困局。只有解體中共，才能從根本上解決問題。

由於「中共病毒」已擴散到全世界160多個國家和地區，給世界各國人民的健康、生活、經濟、政治、文化帶來巨大損害，人神共憤！

美國朝野上下紛紛炮轟中共政府隱瞞疫情。其中美國總統川普多次就「中國病毒」發表講話，一再抨擊中共導致「中共病毒」大流行，讓世界付出巨大代價。各國政要也紛紛譴責中共欺騙全世界、害人無數。中共隱瞞疫情導致這場世紀大瘟疫失控，奪去無數人的性命，歐美均有人號召起訴並追究中共政府的罪責聲浪。

所謂多行不義必自斃，中共夜路走多了，不衹害人害已，讓中國人成了「過街老鼠」，還會遭到天譴！

近日，網路上再傳三峽大壩上游出現大面積山體滑坡，引學經濟學者「冷山」，他在推特上發出一段影片，並描述「三峽大壩上游大面積山體滑坡？這個千年大禍害位移加劇，極可能在這兩年潰壩！只是果真如此，武漢、南京、上海又要悲催了！」

據《看中國》 報導，去年7月，「冷山」曾利用衛星圖像比對方式，指三峽大壩變形且有壩危險，這段比對及說法公開在推特上發表，引發民眾關注，北京並發動大規模網軍進行闢謠，官媒一再堅稱，這種變形很正常，是在設計允許範圍內。

但中國多位著名水利專家卻一直不相信，黃肖陸堅信三峽大壩不管有沒有變形，終將導致一個特別大的災難發生；王維洛亦曾預言，三峽大壩最終將被迫炸掉，主要是工程品質很差，且壩基有裂縫會慢慢漏水，最後導致整個大壩報廢。」

顯然中共頻頻出現災禍（蝗蟲、鼠疫），如今惹出最大的病毒人禍又未了，在在顯示，中共政權已是岌岌可危矣。

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