自由限時批》川普的「邱吉爾」時刻！

◎杭東

川普因禍得福,成了抗「中共病毒」的美國「超級大總統」!要權有權,要錢有錢,國家進入緊急狀態,自是「戰時總統」,和羅斯福二戰時期,不遑多讓;而邱吉爾更因安內攘外有功,重振英國聲譽,歷史留名!

如今的習大大却因「武漢肺炎」病毒禍害全球,成了「希特勒」!中共亦成了「法西斯」政權,更成了衆之矢的!

衹要看全球最新疫情統計,總共有241604例確診,9883例死亡。便知美德法義等國元首,紛紛發表視同「戰爭」的聲明,憤怒之情,溢於言表!

川普近日更將武漢肺炎(COVID-19)定名為「中國病毒」(Chinese Virus)批評中共隱瞞疫情,未即時公開疫情資訊,導致全球付出巨大代價,人神共僨!這就擺明向中共「宣戰」!(據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息,美國「羅斯福號」航母戰鬥群於15日在南海海域航行,並與「美利堅號」兩棲攻擊艦開展了聯合訓練。這是美國在南海最新的「秀肌肉」行為。外界視為對共軍機艦遶台海多次亦有關聯),猶在19日偕同政府官員與各州州長召開視訊會議,討論防疫時,卻被《華盛頓郵報》攝影記者發現,川普的防疫簡報原文稱呼病毒為「冠狀病毒」,川普卻用黑筆將「冠狀」一字劃掉,寫上「中國」,顯然對名稱相當堅持。

再者,中國近日試圖用大外宣引導輿論,將疫情責任推給美國,雙方針對疾病名稱展開激烈交鋒;對此,美國知名避險基金大亨巴斯(Kyle Bass)表示,武漢肺炎的命名能幫助人們了解來源。中共弄出「Covid-19」這個稱呼,並透過宣傳機器向世界放送,「如果用數字來命名病毒,我們永遠不會記得這個病毒指稱的所為何事」。他表示,美國過去也曾爆發過「西尼羅河病毒」(West Nile virus),為何不能將這個病毒稱作「武漢感冒」(Wu Han Flu)?他強調,「我們想怎麼叫就怎麼叫,我不會依循北京要求來稱呼這個病毒」。

其實,前白宮首席策士班農(Steve Bannon)是最了解川普心思的謀士,他認為疫情是川普連任的危機也是契機!反迎來「邱吉爾時刻」!他在接受《Fox News》專訪時表示,只要川普能把整個國家團結起來,就不必擔心無法成功連任。至於民主黨可以擊敗川普的候選人,目前並沒有這樣的候選人出現;而川普則站在有利的一邊,不僅要面對病毒,還要面對中共的經濟傳染,若他成功做到了,就不用擔心2020年大選了。

復次,巴農近來更公開說,中美遲早會開戰的!顯然川普的鷹派團隊早已有了全方位的準備,此次的「中國病毒」,更是師出有名了!

如果看了兩份重要分析研究報告,不難看出,今年反是美中開戰的時機點,要視習大大的智慧如何了。

在2016年,蘭德公司發表的《與中國開戰:想不想之事》(War with China:Thinking Through the Unthinkable)報告書,就指出,假設美國已經動用了60%的軍事力量與中國發生戰爭,進行戰損比較。內容預測了2015與2025年兩個時點與四種衝突模式。2015年美國先發制人,未必有利,若為2025年雙方「沒有明確的贏家,雙方都不能取得戰事控制,慘重的損失還會給雙方帶來更多的敵意。」換言之,美國若要發動戰爭,最好提早在2025年前發動,將利大於弊!

另在2017年12月6日英國獨立電視ITV播出了約翰.皮爾格(John Pilger)指導的《即將到來的對華戰爭》(The Coming War on China)紀錄片,揭露美國針對中國的「願景2020戰略計畫」,除了要求「313艦」的數量建造外,該計畫說明在中國周邊存在著美國基地與後勤基地,構築了包圍圈,驗證了美國印太穩定計畫的企圖,此亦證實了美國對中共實施C型戰略海上部分的包圍,並且增强了衞星資訊、太空科技等的超級實力,有利勝戰。簡言之,事隔三年,在川普團隊不斷創新進步,戰略、戰術又更勝往昔,加以軍隊自韓戰、越戰、中東戰役等東征西討,海陸空實戰經驗豐富,如今自更上層樓。

是以,現今中共內憂不已,復工率低經濟又不振,據國際信評機構標準普爾(Standard & Poor’s)評估,中國GDP成長減退,多數經濟專家認為今年會在「保五」與「破五」之間擺盪。而此亦導致中國銀行業將承受壞帳壓力,初估中國銀行業不良貸款將新增壞帳人民幣5.6兆元。外猶處各國聲討的「四面楚歌」之境,竟到處「耀武揚威」,徒增世人憎惡!而近對台灣海空繞來繞去,視老美如無物,無異是「蓋頭縵不知死活」!自掘墳墓!

要言之,川普的「邱吉爾」時刻,固是一埸大硬仗,但將會「逢凶化吉」!對習大大而言,則應用智慧尋求「趨吉避凶」之道,才是正辦!

