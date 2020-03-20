自由限時批》川普的「邱吉爾」時刻！

◎杭東

川普因禍得福，成了抗「中共病毒」的美國「超級大總統」！要權有權，要錢有錢，國家進入緊急狀態，自是「戰時總統」，和羅斯福二戰時期，不遑多讓；而邱吉爾更因安內攘外有功，重振英國聲譽，歷史留名！

如今的習大大却因「武漢肺炎」病毒禍害全球，成了「希特勒」！中共亦成了「法西斯」政權，更成了衆之矢的！

衹要看全球最新疫情統計，總共有241604例確診，9883例死亡。便知美德法義等國元首，紛紛發表視同「戰爭」的聲明，憤怒之情，溢於言表！

川普近日更將武漢肺炎（COVID-19）定名為「中國病毒」（Chinese Virus）批評中共隱瞞疫情，未即時公開疫情資訊，導致全球付出巨大代價，人神共僨！這就擺明向中共「宣戰」！（據美國太平洋艦隊官方3月15日發布的消息，美國「羅斯福號」航母戰鬥群於15日在南海海域航行，並與「美利堅號」兩棲攻擊艦開展了聯合訓練。這是美國在南海最新的「秀肌肉」行為。外界視為對共軍機艦遶台海多次亦有關聯），猶在19日偕同政府官員與各州州長召開視訊會議，討論防疫時，卻被《華盛頓郵報》攝影記者發現，川普的防疫簡報原文稱呼病毒為「冠狀病毒」，川普卻用黑筆將「冠狀」一字劃掉，寫上「中國」，顯然對名稱相當堅持。

川普近日更將武漢肺炎（COVID-19）定名為「中國病毒」（Chinese Virus）批評中共隱瞞疫情，未即時公開疫情資訊，導致全球付出巨大代價，人神共僨！這就擺明向中共「宣戰」！（彭博）

再者，中國近日試圖用大外宣引導輿論，將疫情責任推給美國，雙方針對疾病名稱展開激烈交鋒；對此，美國知名避險基金大亨巴斯（Kyle Bass）表示，武漢肺炎的命名能幫助人們了解來源。中共弄出「Covid-19」這個稱呼，並透過宣傳機器向世界放送，「如果用數字來命名病毒，我們永遠不會記得這個病毒指稱的所為何事」。他表示，美國過去也曾爆發過「西尼羅河病毒」（West Nile virus），為何不能將這個病毒稱作「武漢感冒」（Wu Han Flu）？他強調，「我們想怎麼叫就怎麼叫，我不會依循北京要求來稱呼這個病毒」。

其實，前白宮首席策士班農（Steve Bannon）是最了解川普心思的謀士，他認為疫情是川普連任的危機也是契機！反迎來「邱吉爾時刻」！他在接受《Fox News》專訪時表示，只要川普能把整個國家團結起來，就不必擔心無法成功連任。至於民主黨可以擊敗川普的候選人，目前並沒有這樣的候選人出現;而川普則站在有利的一邊，不僅要面對病毒，還要面對中共的經濟傳染，若他成功做到了，就不用擔心2020年大選了。

復次，巴農近來更公開說，中美遲早會開戰的！顯然川普的鷹派團隊早已有了全方位的準備，此次的「中國病毒」，更是師出有名了！

如果看了兩份重要分析研究報告，不難看出，今年反是美中開戰的時機點，要視習大大的智慧如何了。

在2016年，蘭德公司發表的《與中國開戰：想不想之事》（War with China:Thinking Through the Unthinkable）報告書，就指出，假設美國已經動用了60%的軍事力量與中國發生戰爭，進行戰損比較。內容預測了2015與2025年兩個時點與四種衝突模式。2015年美國先發制人，未必有利，若為2025年雙方「沒有明確的贏家，雙方都不能取得戰事控制，慘重的損失還會給雙方帶來更多的敵意。」換言之，美國若要發動戰爭，最好提早在2025年前發動，將利大於弊！

另在2017年12月6日英國獨立電視ITV播出了約翰．皮爾格（John Pilger）指導的《即將到來的對華戰爭》（The Coming War on China）紀錄片，揭露美國針對中國的「願景2020戰略計畫」，除了要求「313艦」的數量建造外，該計畫說明在中國周邊存在著美國基地與後勤基地，構築了包圍圈，驗證了美國印太穩定計畫的企圖，此亦證實了美國對中共實施C型戰略海上部分的包圍，並且增强了衞星資訊、太空科技等的超級實力，有利勝戰。簡言之，事隔三年，在川普團隊不斷創新進步，戰略、戰術又更勝往昔，加以軍隊自韓戰、越戰、中東戰役等東征西討，海陸空實戰經驗豐富，如今自更上層樓。

是以，現今中共內憂不已，復工率低經濟又不振，據國際信評機構標準普爾（Standard & Poor’s）評估，中國GDP成長減退，多數經濟專家認為今年會在「保五」與「破五」之間擺盪。而此亦導致中國銀行業將承受壞帳壓力，初估中國銀行業不良貸款將新增壞帳人民幣5.6兆元。外猶處各國聲討的「四面楚歌」之境，竟到處「耀武揚威」，徒增世人憎惡！而近對台灣海空繞來繞去，視老美如無物，無異是「蓋頭縵不知死活」！自掘墳墓！

要言之，川普的「邱吉爾」時刻，固是一埸大硬仗，但將會「逢凶化吉」！對習大大而言，則應用智慧尋求「趨吉避凶」之道，才是正辦！

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