自由限時批》讓吳斯懷繼續當「提款機」吧！

董森霖

其實，吳斯懷的問題，是容易亦不容易解決。如果換上遞補的吳敦義，又是老K不分區立委「紅統化」名單的始作俑者，恐怕江系黨中央「頭殼摸著燒」，遑言什麽改革矣。

江啟臣等少壯派不是不知吳斯懷的討人厭，但吳敦義的老奸巨滑、藍中透紅，更是可怕！他當初敢不計毀譽，把邱毅、葉毓蘭擺不分區第一、第二名，吳斯懷第四，又用蔡正元當副秘書長等，自有不為外人道之處，便知內情複雜，非常不簡單！

及至韓國瑜大敗，吳遭「逼宮」辭職下台（仍認敗選之責不在他），但換上江，只是接續吳未完的一年任期，且在只有黨員數三分之一的低投票率下獲選，黨內聲望不如侯友宜、韓國瑜，甚至盧秀燕，亦難擺平大老級人物，復靠社會詬病的地方派系支持，致使「改革」瞻前顧後，力道不足，而黨內人事又爭議性高，蔣萬安等難扛重任，且以全黨之力「挺韓」，形象剝離，難有清新面貌！加以吳斯懷等「媚共害台」言行時時添亂（即使歸為「環保」立委，却不時索要國防機密資料，或亂批防疫，及頻傳「共機非挑釁」等媚共言論），致敗事有餘，更使國民黨改革前景多舛！

國民黨不分區立委吳斯懷。（資料照）

然則，即便換下吳斯懷，而吳敦義補位，國民黨不分區「紅統化」必變本加厲，老共幕後亦必力挺，則台灣政局安危難料！若吳畏忌而「讓賢」，依序由韓系大將謝龍介遞補任立委，則亦必使國會大亂，造成有利韓的「大好形勢」，力護韓保高雄，進而明年改選並兼任黨主席，捲土重來，再圖大位！顯然，江己成了吳、韓的棋子，甚至是墊脚石！

由此觀之，江主席並非沒有權力制衡吳斯懷，若真要讓吳斯懷離開立院，只要由吳所屬的黃復興黨部提報停權以上的處分到黨中央，也只要程序完備，吳的不分區立委身分即可取消；就算要透過法律救濟亦難。

畢竟吳斯懷不同於過去王金平有「立法院院長」優勢，何況時代力量開除前不分區立委高潞．以用，已有前例在，國民黨自是有勝算。

是以，所謂「黨中央不排除建立考核機制，讓不分區立委知道他們代表政黨，要謹言慎行」更只是一種敷衍外界的遁辭，潛台詞是要吳知所警惕，否則早就處理了。

簡言之，吳斯懷根本不在乎黨中央怎麽辦他，反正他是吳敦義提名，頂多「吳上吳下」，沒什麽損失，反而折損了江啟臣明年再選黨魁的希望。畢竟吳敦義和韓國瑜乃虎狼之輩，皆是權鬥狠角色，江是「童子軍」，只知書本的「智仁勇」，難以「安內攘外」，足見老K的醬缸爛泥，不是靠「妥協」和「分贓」可以改革的！須有「大破大立」的智慧、格局、識見和謀略，及有百折不回的勇為擔當，或可立足台灣、言改革，否則紙上談兵，只會讓人無感，不如歸去。

而不分區立委也者，原就代表政黨形象，據台灣民意基金會公布最新民調，國民黨只有12.5％，比2016年還低。如果江「投鼠忌器」，又無法和虎狼保持距離，且無能制衡派系和大老，淪為「沆瀸一氣」，恐亦只有讓吳斯懷繼續當「提款機」吧！

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