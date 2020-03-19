自由限時批》中共病毒 衆之矢的！

辛文

其實，川普一再說「中國病毒」並沒有錯。但更精確的說法，應是「中共病毒」（Chinese Communist Virus）則更貼切，又富意義！況且這種「五星病毒」（由《經濟學人》給以冠名），已成了全球公敵，世人衆之矢的！

川普不但重申「中共病毒」的危害性，還痛斥中共謊話連篇，更指世衛和中共的不是，除將提名美國公共衛生服務軍官團上將、衛生部助理部長吉羅伊爾（Brett Giroir）為WHO執委會美國代表，並簽署《國防生產法》（Defense Production Act）對抗疫情，這也是美國繼1950年韓戰爆發後再度通過該法案。期在未來「中國病毒」疫情最嚴重之際，有及時因應之道。

而川普在日前的記者會中，仍繼續為他使用「中國病毒」的說法辯護，「根本不是種族主義」！

他强調，只要他擔任總統，就不允許中國政府稱「病毒可能是美軍傳播」的。還首次公開說北京最初沒有及時向美國通報疫情。復對中共驅逐美國三大報社駐華記者表示不滿。而中國外交部發言人有關可能是美軍把新冠病毒傳到中國的言論，顯然激怒了川普總統。

川普17日受訪時說，他不認為「中國病毒」一詞會造成污名化，病毒確實來自中國，這是一個非常準確的用詞，並指中國說美軍將病毒帶入中國的訊息是錯誤的。（法新社）

據「美國之音」報導，事實是，中共官員和官媒的陰謀論說法，並沒有任何實質性事實根據支持，大多是捕風捉影，到目前為止，美軍中的確有確診病例，包括美國本土的軍方人員和在韓國以及義大利的駐軍中，但並沒有任何來自去年10月參加武漢軍運會的人員發病。直接戳穿中共「大外宣」的嫁禍伎倆！

近日，香港大學微生物學系講座教授袁國勇，與門生同系名譽助理教授龍振邦就在港媒《明報》，以「大流行緣起武漢 十七年教訓盡忘」為題撰文，首先便針對本次病毒名稱直言，俗名是「約定俗成」，清楚明白便可，並指「民間及國際媒體則稱之為武漢冠狀病毒或武漢肺炎，直接簡單」。

文章除探究此次疫情病毒的來源，分析目前探究病毒宿主的說法，對於網傳病毒源自美國之說法，亦痛批是「毫無實證，自欺欺人」！且呼籲外界勿再亂傳，以免貽笑大方！同時也痛批中國在SARS後沒有雷厲風行關閉所有野味市場乃是大錯，並直指武漢新冠狀病毒是「中國人劣質文化之產物」、「中國人陋習劣根才是病毒之源」！同時預言「如此態度，十多年後，SARS 3.0必定出現。」云云。

諸此，批評「中共病毒」戕害世人的聲浪，實已在全球各地此起彼落，駡聲不絕如縷！

甚至印度的維權人士還要控告習近平，陰謀傳播武漢新冠肺炎病毒。據「新印度快報」等媒體報導，比哈省（Bihar）墨沙發坡縣（Muzaffarpur）的維權人士歐吉哈（Sudhir Kumar Ojha），已向地區法院提出控告後，案件將由分區地方法院於24日進一步審訊。歐吉哈在訴狀中指控，習近平和中國駐印度大使孫衛東等人，「策畫了一起陰謀，透過傳播武漢肺炎消滅人類」。

而美國人權組織共產主義受難者紀念基金會執行主任馬里恩．史密斯（Marion Smith）亦在美國《國家評論》發表「為什麼全球醫療機構要信任中國？」的評論文章。他說「隨著中共病毒（武漢肺炎）在1月和2月從中國傳播到世界各地，世衛組織卻一再表揚北京遏制病毒的工作；儘管中共當局對（指提出預警的李文亮醫師等）醫療人員進行審查處分，亦有證據證明中共低估死亡人數，但世衛還是如此配合。」他指出，「中國作為聯合國第二大捐助國，亦是負責監督世衛組織者，中共似乎誘使世衛為其提供了一種合法性——掩蓋事實，從而加劇全球危機！」

諾貝爾文學獎得主祕魯作家馬里奧．瓦爾加斯．盧薩（Mario Vargas Llosa）更在西班牙的《埃爾佩斯報》和秘魯的《共和報》上發表了一篇文章，指如果中國是民主國家，武漢肺炎的爆發處理，將完全不同。

盧薩說：「似乎沒有人注意到，如果武漢肺炎首先爆發的中國，是一個自由民主的國家，而不是專政的，世界上就不可能發生現在這種情況。」（按：中共將其在中國暢銷著作全數下架）如今在歐洲疫情最為嚴重的義大利，目前確診人數突破3萬例、數千人死亡，僅次病源重災區中國，為最多確診病例國家，死亡人數正不斷上升中，現亦已宣布實施全國封城，景象慘不忍睹！

然中共近來却藉由大量出口醫療物資，企圖在國際上增強「抗疫有成」、「中國好棒棒」等「大外宣」，反被多家義大利媒體看破手腳，狠批「中義友好」全是「慈善假新聞」等。例如曾任通信部長的義國參議員毛里齊奧．加斯帕里（Maurizio Gasparri）就狠嗆北京：「中國從來沒有無償贈送義大利任何東西，所有物資都是我們自己花錢買的。中國是地球上最糟糕的一個國家，經常以不正當的競爭手段，讓其他國家陷入經濟危機。」

他怒嗆，中國是一個塑膠汙染與碳排放最嚴重的國家，對這次的武漢病毒隱瞞疫情，在共產黨專制領導下，甚至故意拖延時間以及提供假訊息，更批「中共是地球的毒瘤」！加斯帕里呼籲，義大利要下定決心勇敢面對北京，用有限的經濟手段反制，「歐洲需要從這樣的狀況中醒悟，不要再被中共的謊言欺騙了，中國對於地球來說並不是一個資源，而是一個危險」！誠是痛心疾首！

最近，中國外交部發言人華春瑩在推特上發布一段視頻推文稱：義大利人在陽台上出來感謝中國並唱中國國歌，甚至有民眾頻頻鼓掌更高喊「感謝」。隨即遭義大利外交部辰迪馬尤（Luigi Di Maio）打臉，直指「此為假新聞」！而義大利還有其他緊急狀況、問題，北京應盡速停止散播假新聞的行為。另義大利媒體Linkiesta猶報導亦指，中國外交部發言人傳播「假新聞」，並稱其為「中共宣傳機器的領導人之一，其工作包括傳播『假新聞』」！簡直丟人現眼！

由於中共的弄虛造假，已成慣性日常，一旦揭穿，自予世人「不信任」的國家形象，害人害己！而今中共隻字不提在疫情爆發初期隱瞞疫情，延誤防控的關鍵時機，造成自已和全球慘痛生命損失和巨大經濟的代價，罪孽深重！若一再利用「大外宣」洗腦，還把浩劫當勝利成果看待，那就罪無可逭了！

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