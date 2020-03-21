自由限時批》以毒攻毐？！

辛文

在台灣防疫贏得國際紛至沓來的讚譽之際，把病毒禍及全球的中共，却不斷詆毀台灣的成就，猶在大外宣中，呼籲台灣媒體「不要讓疾病名稱（武漢肺炎病毒）成為歧視與仇恨的源頭」，不亦怪哉！連川普一再稱為「中國病毒」，都不敢用武力恫嚇，反三不五時對台「耀武揚威」，豈非「欺軟怕硬」，製造兩岸人民對立、仇恨！

再者，疾病名稱定名，不論是學術、專業，或「約定俗成」，不過就是一個名稱方便稱呼罷了。例如「香港腳」、「日本腦炎」、「西班牙流感」等，並無特殊政治意涵或刻意污名化，只是時代下的命名而巳。

由於中共一開始隱匿疫情，害死李明亮、艾芬等醫師，接著防疫失控，禍延武漢、中國及全球！且又百般壓制言論和民怨，夥同WHO譚德塞隱瞞真相，拼命搞宣傳，無異是「心虛」表現！如果是真的防疫成功，俄羅斯和北韓早就「解除」邊境管制了！

如今中共不知做好防控工作，振興民生經濟，卻去惹惱受害的美國，猶「强調病源來自美軍」，當然引起公憤！

川普乾脆就把「新冠肺炎COVID-19」直接了當改為「中國病毒」，連「武漢」兩字都省了。

照理說，如今美台關係比「準國家」還要好，那是彼此利害需求一致，合作無間；而在此時刻兩岸各忙各的防疫，無乃正常。然北京却不啻此圖，自已理虧還要與美方對幹，此又干台灣何事？！連番多次海上、天空機艦「實彈」的繞來繞去，竟聲聲要「武統」，這箅哪門子的玩意兒！簡直荒謬至極！

川普乾脆把「新冠肺炎COVID-19」直接了當改為「中國病毒」，連「武漢」兩字都省了。（AP）

無怪川普的鷹派團隊也看不下去，認為中共是「欺弱」的行為！所以近日川普自稱為「戰時總統」後，在台海、南海均已有了軍事動作，其中受外界矚目的是，美國海軍太平洋艦隊今天突向媒體表示，隸屬於第69遠征轟炸機中隊的B-52同溫層堡壘轟炸機，18日於關島安德森空軍基地起飛，協同沖繩嘉手納空軍基地空軍第18聯隊的F-15C，以及「重磅」的「羅斯福號」航空母艦、邦克山號飛彈巡洋艦，在菲律賓海域參與美國太平洋空軍主導的聯合防空演習，海空聯合展現出來的武力，令人驚艷！此外，RC-135偵察機近已進入南海多次執行情蒐，而「羅斯福號航母」最近亦赴南海和「提康德羅加」級巡洋艦進行「實彈」射擊」。

顯然，近日AIT理事主席莫健所透露的：「台灣有必要全面備戰，而且最好要馬上做，才能因應最壞的突發情況。」實具有示警意涵。而台海和南海的「戰雲密布」，劍拔弩張，大有山雨欲來風滿樓之勢，若中共不知懸崖勒馬，後果嚴重堪虞。

如果了解病毒來自武漢軍方P4病毒實驗室的「重組」或「人工合成」說法，便知此類屬軍事的「生物武器」，經濟實用，具剋敵制勝效果，各先進國家包括美俄中等，莫不在「暗中競賽」，台灣在兩蔣時期即有「生化武噐」研製（含各種恐怖病毒，日夲前軍事顧問協助），並曾和美方海軍第二生物研究所合作，美台斷交後，經多次改組至今擁有和武漢一樣的P4實驗室，隸屬於國防部國防醫學院預防醫學研究所，專責針對特殊丶凶猛病毒進行防護研究，性質特殊，機密性高，成立至今從未對外開放或展示研發成果。

儘管國際法禁用「細菌」作戰，或炸核電廠，但任何國家到了存亡時刻，自須最後一搏，使大絕「以毒攻毒」（飛彈裝毒），且同步炸核電廠，玉石俱焚！中外皆然。

况且目前中國沿海一帶密集的核電廠，亦早己成為美台飛彈（網駭）的標靶！包括自遼寧沿海至山東、浙江、福建、廣東、廣西到海南島等的核電廠，勢將使八億以上人口，迅即陷入核輻射污染的死亡威脅之中！

此外，日本巳在2015年9月通過新安保法案，其中己將「周邊事態法」修改為「重要影響事態法」，將所有「若置之不理將可能導致日本遭到直接攻擊」的事態列為「重要影響事態」；比如日本的《軍事研究》雜誌，就有攻擊中國電力設施和沿海目標的激越言論，甚至包括中國的核電廠設施。益發受到外界高度關注！

事實上，根據英國的一項研究發現，核電廠也最易遭受「駭客」攻擊，儘管世上的大多數的核電廠都有特別的安全設備和措施，然卻缺乏抵禦電腦駭客攻擊的能力。

一旦遭遇「駭客」的攻擊，雖使核電廠癱瘓的機率不高，但會造成輻射污染，對電廠附近的民眾生命、健康亦會帶來災難。

由於中國的核電廠拚命在沿海密集地興建，問題層出不窮，國際原子能機構在2010年7月訪問中國，就發現幾十個安全問題，包括核電廠監管機構缺乏資源等。連巴黎獨立核能源政策分析師麥克·施耐德（Mack Schnater）也都對媒體表示，中國修建核電廠的速度「很瘋狂」，幾乎把有限的核技術人員分攤到幾十個不同的項目上，而不是將專家集中於幾個核電廠，使人力過勞，處於高風險的階段。

日本《朝日新聞》更曾分析，中國的核電技術來源包括美國、法國、俄羅斯等，各種不同反應爐型與技術的混雜狀況令人擔憂。此外，中國核電廠人員的危機處理經驗不足，急速擴充的核電廠也讓核工人才出現缺口。

簡言之，中共的窮兵黷武，及嚴重的疫情，已使經濟衰退，民生困苦，內憂外患不巳！今竟張牙舞爪，一再「文攻武嚇」，要對台動武，一旦擦槍走火，後果根本不堪設想！還是好自為之吧！

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