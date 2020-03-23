自由開講》請國民黨不要切割，請吳斯懷辭職下台！

◎吳言之

國民黨不分區立委吳斯懷日前在對行政院的書面質詢竟然表示：「根據國際法，在沒有侵入領空且遵守『無害通過』慣例下，不論美軍或中國軍機經（繞）過台灣周邊空域，法理上並不能算是對台灣有顯著的挑釁意味。」此舉讓國防部大動作發布新聞稿澄清：「中國軍機已在我周邊海空域進行4次『針對性』訓練，絕非僅『繞經或無害通過』周邊海、空域，都是『挑釁』、『威脅』的具體事證」。

吳斯懷的爭議性發言，出來打臉的不只是國防部，最讓難以置信的是提名吳斯懷作立委的中國國民黨，竟也出來表示「這不代表國民黨立場」。試問，吳斯懷是區域立委嗎？他不就是國民黨在眾人皆曰不可的情況下強行排入不分區名單的嗎？不分區立委不就等同政黨立場嗎？區域立委還有選區的民意要考慮，不分區就是政黨百分之百決定去留，不聽黨的指揮，黨就可以換掉他，如果國民黨認為吳斯懷的發言不代表國民黨，那就表示國民黨連不分區立委都無法控制，國民黨可以解散了！

吳斯懷（右）的爭議性發言，出來打臉的不只是國防部，最讓難以置信的是提名吳斯懷作立委的中國國民黨，竟也出來表示「這不代表國民黨立場」。左圖為國民黨黨主席江啟臣（資料照）

吳斯懷這種企圖為敵人戰略消毒的作法，有辱自己曾經為國家高級將領的身分。共機近來的繞台企圖已趨於實戰化，已非過往的象徵性演訓，這些作為，國防部盡責對台灣人民加以示警，但吳斯懷以其國防背景，不是以軍事專業來理解中共的動機，反而為敵說項，簡直令人不齒！

現任民進黨中央黨部副秘書長林鶴明就發文表示：吳斯懷「將共軍繞台行為去脈絡化」，並指稱中共軍機已經多次在台海周邊騷擾，「不是來觀光，更不是剛好路過」。批評吳斯懷是「身為軍人，怎麼會不知道軍事訓練的目的為何。」而且不只民進黨政壇人士難以忍受，連國民黨自家人都看不下去。

前國民黨立委謝國樑就說：「身為國軍退役將領的吳委員，難道過去服役期間，也是如此看待中共軍機丶軍艦繞台的「軍事演練」嗎？如果真是如此，那麼我很慶幸還好你已經退伍了！至少台灣的國軍不會被這樣錯誤的觀念給誤導，而疏於戒備⋯⋯否則後果不堪設想！」這已經不是民進黨人士質疑而已，連前國民黨立委謝國樑都說不能接受，更要求吳斯懷自己應該辭職謝罪離開立法院，恰好為立委選舉時「下架吳斯懷」的主張做了一個最好的註解。

現任民進黨中央黨部副秘書長林鶴明（中）就發文表示：吳斯懷「將共軍繞台行為去脈絡化」，並指稱中共軍機已經多次在台海周邊騷擾，「不是來觀光，更不是剛好路過」。批評吳斯懷是「身為軍人，怎麼會不知道軍事訓練的目的為何。」（資料照）

整件事情，最該負責的就是提名吳斯懷進入不分區安全名單，讓吳斯懷不必經過區域選舉的民意洗禮，就輕鬆入立法院。但國民黨沒有向全國人民道歉，也沒有針對黨一手提名的不分區立委的荒謬言論做檢討，竟是說：「吳斯懷的言論只能代表個人，不能代表國民黨中央。」如果吳斯懷不代表國民黨，難道吳斯懷是代表共產黨嗎？都有立委質疑，吳斯懷的言論，每次都是在書面質詢中做驚人之語，是否背後有中國影子，非常值得探究！我們呼籲中國國民黨，應當同以國家安全為念，以全民意見為念，我們也要呼籲吳斯懷知所進退，你可以請辭下台了，給軍人留下一絲顏面吧！





（政治工作者）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法