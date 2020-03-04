自由開講》塞翁失馬，焉知「斯懷」

許瑞德

第十屆任期的立法院，是一個全新氣象的國會殿堂，除了民進黨席次的單獨過半以及最大在野黨國民黨之外，更有時代力量、台灣民眾黨、台灣基進黨和無黨籍席次的存在。而在這次立法院的八個委員會中，由於近期武漢肺炎在全世界的大爆發，社會福利及衛生環境委員會（下稱衛環委員會）從以往的熱門委員會，成為更加炙手可熱、人人搶破頭的委員會。

而從國民黨黨內一提出不分區立委名單開始，便一直都在名單上，備受外界矚目的退將吳斯懷，更造成社會各界議論浪潮及紛擾不斷。打從一開始，國民黨這位不分區立委便將苗頭瞄準了外交及國防委員會，但終究籤運不佳、挺進國防委員會夢碎，反倒進了防疫大熱門的衛環委員會。

國民黨不分區立委吳斯懷。（資料照）

軍人出身的吳斯懷，不愧是有戰術、戰略規劃的基礎。在先前各黨委員競相爭取進入各自所屬意的委員會時，便搶先提出質疑蔡英文總統「挑釁中國」，若中共發動戰爭「台灣真的準備好了嗎？」的書面質詢，引發輿論熱議與社會抨擊。但結果呈現，這樣的戰術規劃，恰好造成反效果，反倒讓各界更加質疑其進入國防委員會，將可能導致國軍士氣低落、有損軍人形象，更嚴重者或有洩露國家機敏事務之虞。

而在吳斯懷正式確認進入衛環委員會後，他隨即在立法院國是論壇中發表「防疫作戰貴在務實，再好的政策如果在執行面有很多缺失、漏洞，到頭來還是一場空......」等言論，再度為進入衛環委員會做準備，也讓人覺得：你怎麼一下唱衰國防，一下又唱衰防疫？有這樣的國會議員，台灣政府還需要敵人嗎？

很多人認為，國防是一項極具專業的領域，如果沒有一定的了解，恐怕連提案都看不懂，更何況是數本厚厚的國防部預算書和相關的作業基金。而隸屬於衛環委員會的中央各部會，舉凡衛生福利部、環境保護署、勞動部、消費者保護處等相關單位的業務事項，又何嘗不是如此？亦是具有相當專業性的委員會。

更何況，近來武漢肺炎疫情的爆發，相關的防疫政策與專業事務，更需要有一定經驗的國會議員來給予政府建言或做把關。對於吳委員在衛環專業智識上的補強，國民黨團甚至還得請前衛生署長楊志良來幫他上輔導課，這樣臨時抱佛腳的方式，不禁讓人擔憂，這位退將到底可以在衛環委員會發揮何種作用？預計可以產生什麼樣的效益？究竟該如何善盡國會議員的監督職責呢？

一開始，所有人對於吳斯懷可能進到國防委員會相當擔憂，但沒想到他卻進到了近來最熱門的衛環委員會，這恐怕是所有人始料未及的。或許大家對於初步守住了國防領域鬆了一口氣，但進了衛環卻還得請「家教」來上課，這才是令所有人擔心的！對於這一位極力爭取進入國防委員會的將軍而言，真的是「塞翁失馬，焉知斯懷」呢？但是不是壞事變好事，這就得看吳將軍考試前的佛腳抱得如何了？

（時事觀察者）

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