胡，怎麼說》從前有個「保母黨」...

柯文哲的兩個愛將，台灣民眾黨中央委員張益贍、民眾黨立院黨團助理蔡宜芳爆出不倫戀，因柯的頭號愛將立委蔡壁如口出那句「這保母也太盡責了」而紅上加火紅到爆！「保母」的網路聲量一時凌壓「武漢肺炎」！

原來，台灣民眾黨有「保母制」；原來，已婚的中年大叔張益贍，就是未婚美女蔡宜芳的「保母」。保母保美女保到摩鐵去幽會......，不，是保到摩鐵去談公事啦！

與同黨立院黨團助理蔡宜芳爆不倫戀的台北市財團法人文化基金會副執行長、台灣民眾黨中央委員張益贍。（資料照）

保母保到摩鐵去，蔡壁如說保母制度不需要存在，不過，民眾黨發明獨步全球政黨的保母制，這麽好的黨員福利照護制度，怎麼可以取消呢？應該發揚光大才是，讓其他黨黨員羨慕而投奔民眾黨，搶當「保母」！也許其他政黨會被迫向民眾黨取經，跪求引進保母制！柯文哲應該馬上去為政黨保母制申請專利！

未來有一天，民眾黨會消失在歷史中（任何政黨都不可能永續存在），但是，政黨保母制將會留存久遠，後代人會想起從前有個「保母黨」......，就像電影「從前有個好萊塢」......。

保母保到摩鐵桃色事件爆發後，張益贍被民眾黨開除黨籍、並辭掉台北市文化基金會副執行長公職。不過，也因此爆出兩個嚴肅問題，1，民眾黨開除他黨籍不是因「這保母太盡責」，而是未經黨中央授權，與其他政黨代表討論「負面選舉操盤策略」，違反黨章的「正直誠信」規範......。

負面選舉操盤策略，就是怎麼「黑」政治對手，過去用黑函，現在是製造假消息操作網軍攻擊黑對手。柯文哲從去年到今年1月11日選舉之後，時常指控別人用網軍黑柯，最近還信口開河指控「7分防疫、3分打柯 」，現在，民眾黨在開除張益贍時，自曝黨內要角張益贍曾與他黨合謀操作負面選舉操盤策略，選舉過去兩個月了，負面選舉應該早就得逞了，雖非黨中央授權，得利的仍是民眾黨，就請黨魁柯文哲依「正直誠信」黨章，把負面選舉的攻擊對象、內容、手法等等馬上查明並大公開！

2，張益贍是柯文哲任命的市府高階官員，多位市議員指控他領政府的錢、大部分時間卻去做民眾黨保母，還保到摩鐵去，這除了有辱官箴，更已涉及違法失職，不能辭職了事，應該查明究辦！任命自己愛將張益贍的台北市長兼民眾黨魁柯文哲，也應該向社會大眾謝罪道歉！

#特別申明，政黨保母非關照顧小孩的保母

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