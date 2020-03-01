自由開講》勿使柯、吳之流者再入政壇

◎陳彥亨

這些年來，幾乎每隔一兩天，總會在報端或網站上，看到批評或責備柯文哲的文章。而各台政論節目亦經常批評或譴責柯。除了柯，現今又多了個備受爭議、惡評如潮的吳斯懷。未來應設法防範這類人物再進入政界，否則天天看彼等討罵，既膩又煩。

先論柯之流者。今後，無論某些選區多艱困，民進黨都不應隨意支持無黨派人士參選。若謂台北向來是藍營的囊中物，則之前基隆、桃園等地亦為國民黨獨霸。但民進黨力推自家候選人，不是造就了林右昌、鄭文燦等令人誇讚的市長嗎？

先論柯之流者。今後，無論某些選區多艱困，民進黨都不應隨意支持無黨派人士參選。（資料照）

設若未來再有聲望不錯，但屬無黨的社會人士出現，無論其為醫生或律師等，應嚴審其來歷、經歷，尤其是與中國有無過往甚密。且一旦決定徵召，亦得命其加入民進黨，以黨推薦之候選人資格參選。

至於吳斯懷，雖此回未入外交國防委員會，難保下屆不會。實則，吳在立法院任一委員會皆是有害無益。為防下一個吳再出現，執政的民進黨責無旁貸，應立法杜塞，畢竟事關重大。然於此稍複雜些，亦涉及轉型正義。

原本，當某個政黨淪為轉型正義之對象時，如前東德、蘇聯及東歐國家的共產黨等，在日後選舉中，即不該再參加。若還有，也應已脫胎換骨，轉變成符合民主社會的政黨，而其罪愆有受到制裁。甚至，選舉公報裡，來自原共黨等的候選人，若為當年種種惡業的共犯，尚得將其惡行列入經歷欄，以令選民慎重考慮。但荒謬又可悲，在台灣，國民黨至今仍大搖大擺參選，且不時出現認同混亂、危及國安之言行，實為現代民主國家所罕見。

為防下一個吳再出現，執政的民進黨責無旁貸，應立法杜塞，畢竟事關重大。（資料照）

試想對於近年來，爭相赴中聽訓的退職軍警等，即研擬相關法規，依其脫序言行之輕重，扣減或免除其退休俸，則怎能放任辱國通敵者再囂張地競選公職？不僅如此，凡曾在二二八慘案、林義雄家宅血案、江南命案、陳文成命案、鄭南榕命案等重大案件中有參與者，即便是奉命行事者，或元兇之後代，倘使未來欲角逐民代等，亦應將其有關經歷公布，以昭告選民。然欲釜底抽薪，乃禁其參選。

（退休譯者）

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