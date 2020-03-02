全面真軍》柯文哲到底報復了誰？

武漢肺炎疫情逐漸緊繃，全國上下不分晝夜在對抗疫情的同時還得面對各種假消息的澄清。但在這次防疫過程中，柯文哲一如既往地不甘寂寞，想要獲取聲量來壯大自己的實力。但他顯然用錯了方法！

全面真軍

武漢肺炎疫情逐漸緊繃，全國上下不分晝夜在對抗疫情的同時還得面對各種假消息的澄清。在這次防疫過程中，柯文哲一如既往地不甘寂寞，想要獲取聲量來壯大自己的實力。但他顯然用錯了辦法，他並沒有選擇用他的醫療專業來獲得認同及關注，而是繼續走那對執政黨見縫插針、酸言酸語的套路，期盼藉由打擊執政黨來獲取自己的政治利益，而這完完全全造成了反效果。執政黨的防疫成效除了獲得國際認同外，在國內各家民調也屢創新高，總指揮陳時中部長的努力與成績也獲得多數國人的認可；而管不住嘴巴的柯文哲甚至完完全全被營造出務實認真、全力配合政府防疫的侯友宜給比下去。

在這次防疫過程中，柯文哲一如既往地不甘寂寞，想要獲取聲量來壯大自己的實力，但他顯然用錯了辦法！（資料照）

想要刷聲量卻無法如願的柯文哲，除了持續靠「臺北好朋友」們在網路上帶風向力挽狂瀾外。他完全無法忍受鎂光燈焦點被搶走，所以他把聲勢高漲的陳時中當作眼中釘，從防疫開始就不停地扯後腿：洩漏可能的隔離地點、把台灣類比成跟中國一樣隱匿疫情、把自己包裝成「幽默」的尖酸刻薄，「大家都要順時鐘」被當成笑話、「陳時中不是我學長」更顯露出其高傲與空洞，大學聯考結束已經三四十年了，柯文哲非常在意，就像是他成天把預官智力測驗157掛在嘴邊一樣。

昨日柯文哲傳出身體不適疑似是感染諾羅病毒，作為全國矚目且備受爭議的政治人物，難免在網路上遭到酸民藉機嘲諷（想想柯韓粉們先前怎麼嘲笑蘇貞昌院長顏面麻痺的）。對此，柯文哲今日竟於臉書PO文對柯黑、PTT及側翼粉專喊話說：「活著，就是最大的報復」。柯文哲身邊重要幕僚柯昱安也PO文說：「嘴巴報復一下中國網軍跟側翼抹黑也要玻璃心，我看只有人間蒸發才是這群人的正解。」

柯文哲今日竟於臉書PO文對柯黑、PTT及側翼粉專喊話說：「活著，就是最大的報復」。（柯文哲臉書）

柯市長所提到的柯黑、網友、側翼粉專有多少人是台北市民，有多少人在2014年為柯文哲讚聲、投了柯文哲一票，甚至在2018年投了柯文哲第二次。你要報復你的市民、你要報復曾經支持過你的人，你不願理解為什麼有大量的柯粉轉柯黑與脫北者，只是一再地用酸言酸語、用恨面對這些人，這就是柯氏風格。

至於柯昱安的發言並不讓人意外。因為若不是柯文哲他應該無法獲得現在的地位。身體有不舒服就要去看醫生就診，如果是有傳染性的疾病就該在家休息。若柯市長的世界最重要的是報復，那真軍繼續發文監督柯文哲應該也是對柯文哲最大的報復！真軍已經不問世事快兩個月了，看到柯文哲想要來互相報復，決定不落人後，一起響應。

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