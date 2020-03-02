自由共和國》馮光遠／漏餡的柯文哲，就從他號稱157的智商說起

台北市長柯文哲日前出席二二八事件73周年中樞紀念儀式。（資料照）

馮光遠／作家

世紀瘟疫「武漢肺炎」爆發以來，在中國，固然已成天大的災難，可是對台灣人來講，這個不幸的疫疾，卻意外地讓我們看清楚一些事實，適足以讓我們更加鞏固民主體制。

其中最讓大家欣慰的，當然就是有著醫師背景的陳時中部長所領導的防疫團隊的表現，遠遠超過所有人的想像，不論是預估、佈局、執行、檢討，以及因此而帶出的台灣人的自信、驕傲，都是同時遭瘟疫襲擊的其他國家所無法相比的。

這讓我想起另一個也是醫師背景的高階公職人員柯文哲，老實說，這個台北市長在這段時間內荒腔走板的「演出」，固然暴露出他的膚淺、自私、無知，可是如果我們逆向思考，也正因為他一連串愚蠢的操作，台灣民主成長過程中一些不堪的元素，反而奇蹟式地藉此機會，得以曝光在國人面前。這裡，我特別要舉一個柯文哲從威權體制那裡學得、而且操弄起來得心應手的招式：造神。

不必諱言，台灣民主一路下來，許多人至今還是擺脫不掉威權社會才會培養出來的一種奴才性格，就是，別人講什麼，尤其是有權勢者講什麼，大家傾向照單全收，不會去質疑他，當然也不會用一種非常有自信的方式去刻意忽略他，反正，就是照單全收。

柯文哲是個深受黨國教育影響、精於算計的人，他顯然清楚許多台灣人的這個奴化習慣，於是，從六、七年前介入公共事務開始，便用他極具機巧的方式，把自己一步步推向神壇。

可是，如果一個人本身資質一般，卻還想造神，此時，當然就只有一途：欺騙。

柯文哲的神話（騙術），可以從智商一五七這件事開始講起，可嘆的是，這麼簡單的騙術，到現在還是有人相信。然後，在造神的過程中，如果出紕漏，就以「亞斯伯格」當擋箭牌，這招也很管用，因為向來，我們總是包容亞斯人，而且是一再地包容，所以他才能一再地用「啊就是亞斯伯格啊，情緒辨識系統出問題啊，啊不然要怎樣？」的德行，要求對方、或者社會「體諒」他。

最後，也是最讓人難以釋懷的，則是他「二二八受難者家屬」的這個身分，因為迄今為止，柯家並沒有任何證據，清楚講述柯祖父的受難事由，幾年前，柯文哲人氣旺的時候，這個討論總是被柯文哲的「往前看」呼攏過去，然而，隨著柯文哲以及他某些家族成員說謊、貪婪個性的一再呈現，我們越發相信，真正攸關「二二八受難者家屬」身分的，應該只是賠償金吧？

其實，不管柯文哲對以上這幾件事情怎麼解釋，如果真要顯示真相，很簡單：把證據拿出來。

而最簡單的一個證據，就是智商一五七的證明，因為既然有分數，當然就有出處。其實智商的鑑定，在上個世紀四○年代，國際上就已經有一套方法，網路上資料很多；最廣為人知的，是一九四六年於英國成立的高智商同好組織「門薩國際（Mensa International）」，如今這學會在台灣也有分會，且每年提供數場測驗（三月七日台北便有一場）。

根據門薩的資料，一般人的智商，在一百左右；超過一三二，即可被視為天才，至於世界公認的天才愛因斯坦（Albert Einstein）、霍金（Stephen Hawking）和微軟創辦人比爾．蓋茲（Bill Gates），則高達一六○。所以，很簡單，柯文哲聲稱智商一五七，有門薩的測驗證明嗎？需知，前美國總統歐巴馬，他的分數為一四○，小布希更低，不過一二五而已，所以，二○一四年藉著民進黨協助而進入北市府的柯文哲，你智商一五七是哪裡來的？我認為，這個數字，根本就是當年預官考試的智力測驗分數（好笑的是，該智力測驗，一八○為滿分，智力測驗還有滿分，也是世界奇譚），如果一個人可以拿考預官的智力測驗來說嘴，直追愛因斯坦等天才，那我曾經有過籃球投籃機五百多分的紀錄，是不是也可以進軍NBA了呢？

同理，再來看「亞斯伯格」，如果真是亞斯人，醫生可曾開過確診書？所以我根本認為，柯文哲因為家裡有亞斯，讓向來喜歡耍小聰明的他，在熟悉亞斯的行為模式以及其容易被寬容的特性之後，便動不動消費亞斯，以此為藉口來模糊事情焦點、躲開批評，至於在此同時，他無形中污名化了亞斯，讓亞斯人承受了原本要投給柯文哲的惡感，這，他又什麼時候在乎過？

最後，我要公開呼籲柯文哲，台灣民主的肇建，得力於諸多民主前輩的奮不顧身，他們輕則身陷囹圄、流放海外，重則肝腦塗地、曝屍荒野，後人感念他們對民主的付出，才會在民主制度逐漸完備之後，追訂許多補償性質的條例、細則，可是其目的，絕對不只是金錢上的賠償而已，更高的概念，其實是對民主先行者們英勇事蹟的表彰，以及針對民主奮進過程當中，史實的釐清與補充。所以，柯文哲做為補償條例的受惠者，你有義務出來說清楚你祖父的受難事蹟，否則，我們有權利質疑，擅於說謊的你，是否又一次消費了台灣的民主？

這次，則是打著智商一五七的招牌，擺出亞斯的無辜，坐收二二八的名與利。

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