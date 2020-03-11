自由開講》關於唐鳳、馬賢利－「跨性別」又怎樣， 一樣都很傑出！

◎洪昱睿

自從武漢肺炎疫情爆發以來，台灣的防疫政策廣泛地被討論，其中尤以「口罩實名制」及相關的措施最受到以日、韓兩國為大宗的國際關注，而這個相關政策的最重要推手、主導者，即是行政院政務委員唐鳳。

觀察日本與韓國介紹及討論唐鳳的文章、影片，幾乎都會先提到她的高智商及科技運用實力，而還有一點亦常被提及的則是，她的跨性別者身分，當然我想，她的溝通協調能力也非常地好，才能使得這些政策能被順利地推動。

關於唐鳳的跨性別者身分，似乎也有很多人很感興趣，甚至嘖嘖稱奇。其實世界上絕對有很多跨性別者，但出生時的生理性別與內心的性別認同不一致，而勇於追求做自己，真是那麼奇怪的一件事嗎？我想至少唐鳳面對外界的疑問，相當地泰然自若，這也是我覺得她很傑出的地方。

關於唐鳳的跨性別者身分，似乎也有很多人很感興趣，甚至嘖嘖稱奇。（資料照）

日本演藝圈裡，有一個被稱爲「男大姊」的族群，這些人有的是男同志，有的是跨性別者，有的只是女裝愛好者，甚至有的只是比較「女性化」的普通男生而已。雖然日本演藝圈或許只是為了「做效果」，但我總感受到這些「男大姊」們是被刻意塑造成有點「三八」的樣子，讓大家以看笑話的心態當成一種娛樂。而當我看到視聽大眾普遍用刻板印象去看待特定族群，大家似乎已習以為常，反而覺得很有「違和感」。

跨性別者也好，同志族群也好，言行、作風與傳統「男子氣概」、「溫柔婉約」迥異的生理男、女性也好，並不影響他／她做為一個獨立個體，在社會上立足。

最近正在熱播中的韓國夯劇「梨泰院Class」，劇中主要人物之一，廚師「馬賢利」在參加料理大賽實境節目決戰前被爆料是跨性別者，遭到指指點點，一度心生畏懼，但最終仍勇敢地出席決賽，並向公眾告白、證實自己身為跨性別者的事實，且自信地宣告自己一定能獲勝。雖然這只是一齣電視劇，但這段劇情仍讓人感到相當熱血。

最近正在熱播中的韓國夯劇「梨泰院Class」，劇中主要人物之一，廚師「馬賢利」在參加料理大賽實境節目決戰前被爆料是跨性別者，遭到指指點點，一度心生畏懼，但最終仍勇敢地出席決賽。（網路截圖）

相信目前社會上仍有許多人們出於對「LGBTQ」等等族群的不瞭解、刻板印象，而總覺得他／她們哪裡「怪怪的」，這並不怪人們，因為就連我自己也都還無法完全擺脫那些傳統的窠臼，但是我會繼續努力去理解，希望有一天，任何人在被介紹時，都不需要再被強調其有關性別認同、性傾向等的「特殊性」，我也沒有機會再針對這樣的議題寫文章了，因為大家都是一樣的，就算不一樣又怎樣？

（外語工作者）

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