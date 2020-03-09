自由開講》中國對台灣的滲透仍是現在進行式！

◎柯嘉斯

近來台灣政府最重要的就是全力防賭「武漢肺炎」疫情的擴散，府院無不是全力將疫情相關的業務放在第一要務，但令人無法接受的是中共網軍利用這個時間點，釋放假消息，意圖影響網路風向，想要藉此造成台灣社會的恐慌。

而中國網軍最近的手法是利用臉書（Facebook）的人頭帳號，偽裝成台灣人，散播與疫情相關假消息，這些假消息從「台灣各地區已經淪陷」、「自己是黨政高層身邊的親友，台灣政府都在掩蓋消息」或是謊報台灣有關武漢肺炎的「確診人數及死亡人數」都有。

境外疫情假訊息不斷，刑事局呼籲民眾勿信與轉貼（刑事局提供）

這些留言雖然都會有些留言「使用簡體字、習慣用語」的破綻，但是難保未來中國網軍的分化與滲透不會進化的更為細致。

法務部日前也表示，在調查局調查「武漢肺炎」相關的假消息時，意外發現臉書有許多粉絲專頁中的「關於」網址，都連向中共「內容農場」，而這些網站被收購的時點，均落在我國2020年總統及立委大選前半年。

這也印證了，這些假消息的散播是有組織且是有預謀性的。中國的資訊戰沒有因為選舉結束而停擺，而是只要有機可乘，就會找到方法來造成台灣的動盪與不安。

要防堵中國的紅色滲透，除了法規的建全，更是要資訊閱聽人有判斷資訊真假的能力，因為現今網路的快速發展，資訊量和過去網路興盛前的狀況根本不能同日而語，中國網軍或水軍正是會利用資訊爆炸的網路現實，製造假象意圖擾亂的假資訊。

而關於法規部份，民進黨政府早已準備萬全，全力防止中國對台的各種滲透，在去年民進黨主導的國會，修正包含「刑法」、「國家機密保護法」、「兩岸人民關係條例增訂第五條之三修正案」、「國家安全法部分條文修正案」及「兩岸人民關係條例部分條文修正案」的國安五法。在第九屆立法院的最後一個會期甚至還加開臨時會，通過「反滲透法」，在法規上盡力避免中國對台灣的紅色滲透。

從這次「武漢肺炎」爆發以來，WHO各種「背離事實」的發言就可以發現中國對世界組織滲透的嚴重與中國引以為傲「大外宣」的成功。因此可以預見，在未來台灣的處境一定更為艱難。不但要面對中國直接的壓力，而且國際組織的核心大多充滿中國的蹤跡，一定會處處打壓台灣的空間。

因此除了適時的監督，人民也應該做為政府最有力的後盾，給予政府力量，幫助政府突破台灣現下遇到的困境。

中國政府應該好好自我檢討與反省「減少口水，做好防疫工作」，因為現在全球的大危機，正是來自中國政府刻意的資訊隱瞞。並且筆者也想告訴中國政府，現在中國政府對台灣操作的資訊戰，這種「利用疫情分化」台灣內部的團結只會弄巧成拙，造成反效果，反而會把台灣推的離中國愈來愈遠。

（前智庫研究人員）



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