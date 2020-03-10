自由開講》中國，別再與全世界為敵了

許瑞德

這次中國武漢肺炎疫情在全世界造成失控的局面，日前美國福斯電視台主持人傑西沃特斯（Jesse Watters）在節目上開玩笑說，「中國共產黨餵不飽人民，飢不擇食的老百姓才會選擇去生鮮市場『生吃蝙蝠，希望明天就能收到來自中國的道歉，不論是中國主席習近平或中國駐美大使館出面都好』」。針對這樣的發言，中國外交部發言人趙立堅立則反擊，強烈痛斥「個別主持人的言論荒謬、可笑，充分暴露出他對中國的傲慢、偏見和無知」。

此外，趙立堅也強硬表示，第一，在這個時候個別人散布這種毫無邏輯的言論，居心何在？第二，「中國道歉論」毫無根據、道理，目前病毒源自何處尚無定論，無論病毒源自哪裡，「中國同其它出現疫情的國家一樣，都是病毒的受害者，2009年美國爆發的H1N1流感蔓延到214個國家和地區，導致至少18449人死亡，誰要求美國道歉了嗎」？第三、中國防控疫情的力量、效率、速度受到國際社會的廣泛讚譽，為了世界各國人民的健康和安全，中國人民付出了巨大犧牲，做出重大貢獻。

中國新任外交部發言人趙立堅。（美聯社）

除了看到中國外交部發言人發飆的言論與大暴走之外，中共官媒《新華網》還加碼刊登了一篇題目為《理直氣壯，世界應該感謝中國》的文章，稱「美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝，沒有中國的巨大犧牲和付出，就不可能為全世界贏得寶貴的抗疫疫情的時間窗口。」

看到中國的發言，讓外界看到原來這就是惱羞成怒，也讓人看到其他國家現在對於東方臉孔的「病毒生成分類」。中國的心態，永遠是「千錯萬錯都是別人的錯，千對萬對只有中國最對」。自疫情爆發至今，就只有世界衛生組織秘書長譚德塞說，「中國強有力的舉措既控制了疫情在中國境內擴散，阻止疫情向其他國家蔓延，為世界各國抗擊疫情樹立新的標竿」，除了這位中國在世衛所扶植的木偶之外，還有任何一個人對中國的過錯表示「肯定」嗎？

1957年的亞洲流感、1968年的香港流感、2003年的SARS、1997年的禽流感、2019年的非洲豬瘟，以至今年初的武漢肺炎，很多都是由中國或──縱然不是源自中國，但卻是因為中國政府政策及管理的不當，而導致大規模的流行與傷害。中國在面對指責時，可以先稍微檢討一下自己嗎？而不是用互嗆來了事！

道歉，對於已經發生的事情於事無補，只是減緩不滿情緒的蔓延，與暫時減低心理上的不悅。讓人難以接受的是，為何中國總是「病毒的孵化器」和「加速器」，卻不能防範於未然，而在疫情爆發後才在跟全世界互懟。

中國政府面對疫情所採取的方式，是壓制、是控制，這是一種萬年不變的定律，掩蓋事實，然後用粗糙的嚴厲手段強力介入，讓悲劇一再發生，難道這就是通往偉大中國夢的道路嗎？

面對這次的疫情，更應該理直氣壯的是全世界每一個國家，中國欠的是全世界一個感謝！

（時事觀察者）

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