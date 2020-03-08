韋恩的食農生活》麥當勞雞肉不打生長激素廣告惹議 是農業界、食品界、消費者的三輸！

如果大家把格局放大來看，現在的局面是這「生長激素的謠言」才是最大的敵人，農民方與食品方沒有站在同一戰線，反倒彼此指責或消極不合作，自己內亂都來不及，哪有心力抗敵呢？

韋恩的食農生活

最近有篇新聞報導，「麥當勞雞肉哪裡來？廣告惹議養雞協會發文要求修正」說麥當勞近來在各大媒體宣傳的「你知道麥當勞雞肉哪裡來？」廣告，強調雞肉食材與在地雞農合作。但實際上，麥當勞的雞肉產品除了有國產雞肉，也有美國雞肉，加上強調採用的雞肉「絕不施打生長激素」，雞農質疑廣告有誤導消費者之嫌。中華民國養雞協會日前發文麥當勞，要求修正。韋恩認為這是搞錯敵人的三輸局面，農業界、食品界必須攜手合作，才能與消費者共榮。

中華民國養雞協會日前發文麥當勞，要求修正。（作者提供）

其實有關生長激素的議題已經吵了好多年，回顧2018年9月，中華民國養雞協會也曾經就此一議題對麥當勞抗議過「台灣麥當勞標榜旗下肉雞不打生長激素，養雞協會籲停止影射式廣告傷害產業」。韋恩曾經寫文食安謠言的白熊效應：從麥當勞標榜旗下肉雞不打生長激素看起。一年半過去，事情還是在原地打轉，既然還需要廣告澄清，代表謠言也沒有獲得很好的改善。而因此農民方與食品方產生的心結，也沒有打開，加上消費者，可以說是三輸的局面。

如果大家把格局放大來看，現在的局面是這生長激素的謠言是最大的敵人，農民方與食品方沒有站在同一戰線，反倒彼此指責或消極不合作，自己內亂都來不及，哪有心力抗敵呢？

麥當勞「你知道麥當勞雞肉哪裡來？」廣告（youtube截圖）

韋恩的立場還是一樣，對三方都提出挑戰與呼籲：

對於食品界

韋恩知道對食品業者來說，也是有其無奈的地方。因為很多食安謠言已經流傳很久，確實造成很多消費者的疑慮，不出來澄清的話，消費者確實不敢買也不敢吃。比如說，白肉雞有施打生長激素這件事，確實還是很多人堅信不疑的（很遺憾的，包含韋恩的媽媽）。韋恩親自在餐桌上跟他說了十分鐘，他還是確信白肉雞有打生長激素，不然怎麼會長那麼快。遇到這樣的情形，食品業者不出來澄清一下行嗎？

只是這種澄清廣告不能跨越一個尺度，不能有私心呈現一種偏頗的印象，好像只有我家的雞沒有生長激素，這樣就可能會令人反感了。這種不含XXX，（XXX free）的行銷說法如果用得太過頭，最被人所詬病的，就是反而會激發出一種白熊效應，本來想要撇清，但是反而造成吸睛。本來是說自己沒添加生長激素，但是反而像是提醒或暗示大家，可能別人有添加（即使這不是廣告者的本意），所以本來像是要澄清，最後會演變成強化了大眾的疑慮與恐懼。

對於農業界

農業界對這個現象當然是不堪其擾，每出現這一次謠言，就會對該領域的買氣重創一次，農業界當然算是最終的受害人。

但是韋恩要建議農業界思考，抗議的對象是不是搞錯人？謠言的源頭更值得去譴責，這才比較符合比例原則。現在變成一個受害人檢討另一個受害人的狀態。這一年半內，養雞業界的公協會又做出什麼了？有出來做任何教育或澄清溝通嗎？指責別人做不好，不如起身做得更好。

對於消費者

消費者必須認清，「恐懼是門好生意」，在現在社群媒體上，恐懼是最容易激起大家的情緒反應，吸引大家的注意的。背後其目的，不是為名（塑造個人專家地位），就是為利（競品抹黑吞食市場）。隨便被恐懼所洗腦，就會失去理性，被一堆假教主牽著鼻子走。

所以建議大家，遇到可疑的恐懼謠言，不要急著相信，問問專家意見，或是來查查韋恩怎麼說。而對於玩弄恐懼行銷的廠商，要加以抵制。

白熊效應：

又稱反彈效應，源於美國哈佛大學社會心理學家丹尼爾·魏格納的一個實驗。他要求參與者嘗試「不要」想像一隻白色的熊，結果人們的思維出現強烈反彈，大家很快在腦海中浮現出一隻白熊的形象。當我們刻意轉移注意力時，思維也開始出現無意識的「自主監視」行為——監視自己是否還在想不應該想的事情，使我們無法從根本上放棄對事情的關注。

肉雞打生長激素的迷思：

肉雞生長快速，現在可能只需要30天，是因為育種技術不斷精進，而且飼料營養均衡的結果，根本不需要用到生長激素，而且生長激素太貴，國內白肉雞一隻平均上市只賣80至90元，雞農根本用不起，沒有經濟效益。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 麥當勞雞肉不打生長激素廣告惹議 是農業界、食品界、消費者的三輸！

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