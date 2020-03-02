韋恩的食農生活》水晶肥皂不是拿來洗手的，別蹭了！

人體健康的皮膚表層，其實是有一層皮脂膜的，而這層皮脂對皮膚有保護的作用，如果過度清潔，會讓人乾癢，甚至過敏。更何況本來就是洗衣用途的肥皂，怎能用來洗手洗身體呢？

韋恩的食農生活

這是一個很老的問題了，就是水晶肥皂能不能拿來洗澡？其實坊間聽到的說法很多，從拿來洗頭、洗臉、洗身體都有人這樣用，每當有人問韋恩時，我都用一個尷尬而不失禮貌的微笑回他說：「不適合，建議不要」。

但是信者還是言之鑿鑿，不信說「為什麼，它的成份很天然，沒有什麼化學成分啊？」不然就是「有醫師也這樣用啊」「他的老闆也這樣用了幾十年啊」。

水晶肥皂不是拿來洗手的！（資料照）

我回答就四大理由，其他聽不聽得進去，就個人自行判斷負責了。

1. 天然與否跟能不能用在皮膚上是兩碼子事，也不是說天然的東西就可以拿來與肌膚接觸。北投地獄谷的硫磺也很天然，完全不人工，你要不要塗個兩上看看？台灣人已經被化學的迷思搞到失去基本的理性判斷力了。更何況，凡是皂，一定要用到鹼，不管是氫氧化鈉或是氫氧化鉀等等，這些不也是化學成分嗎？為何這時候就可以說他很天然呢？

2. 人體肌膚表面呈現弱酸性的pH5.5，但是水晶肥皂pH可以高達10以上，大概等於《廚房強力清潔劑妙管家》的pH，屬於強鹼，對皮膚是一種刺激。

3. 水晶肥皂本意是用作洗衣服，所以去汙力很強，油脂去除得相當徹底，所以會讓人覺得超乾淨。但是人體健康的皮膚表層，其實是有一層皮脂膜的，這層皮脂對皮膚有保護的作用，如果過度清潔，會讓人乾癢，甚至過敏。

4. 如果是洗身體用的，就必須列為化妝品，主管機關是食藥署，也必須由合格化粧品廠生產，有高標準的衛生規範，與一般製皂廠是不同等級的。

而至於說台大醫院皮膚醫師也推薦的說法，經過鄭煜彬醫師的查證下，發現該說法根本是反過來的：水晶肥皂就是洗衣皂，台大皮膚部醫師推薦用水晶肥皂洗身體是謠言！鄭醫師還直接分享患者因為用水晶肥皂洗了幾天之後，跑來說皮膚很乾很癢，甚至產生缺脂性皮膚炎的案例。

老師的本意是：「我們全身的皮膚都一樣，只要有皂性的東西拿來洗都可能會傷害皮膚，不是說它標榜很貴很好的洗面乳拿來洗臉就能多洗幾次，你洗多了一樣會造成接觸性皮膚炎！反之，如果你能夠少用肥皂、清潔劑，又能用清水沖乾淨，不要殘留在皮膚上，基本上用什麼皂差別不大，就算用水晶肥皂洗臉也可以…」。 此外，這位老師最多也只會對「青春期臉部非常非常油的病人」提到水晶肥皂洗臉這個選項。如果不是臉極油的人也不會建議這麼做。該怎麼選擇因人而異，視不同膚質決定清潔用品的種類。 由此可知，老師只是要強調過度清潔就會傷皮膚，除非臉部真的非常油，需要超強去油力才把水晶肥皂列入考慮。只是有人將老師的論點斷章取義，過度引申變成網路謠言。最起碼現在台大皮膚部不會叫病人水晶肥皂來洗澡。

這長久的迷思，本來都只有民間的專家出來呼叫，但是言者諄諄，聽者藐藐。直到2月底，食藥署的TFDA化粧品安全使用粉絲頁，終於也出來喊聲，說：

水晶肥皂人家就已經說是拿來洗衣服的了！

就別用在臉上了吧~好好用洗臉劑很難？

（TFDA 化粧品安全使用粉絲團臉書）

這官方說法，不知道會不會比較多人願意聽進去。

但是世事就是這樣，不適當的用法，短期不見得會出事，也不見得人人會出事，只是當少數人出問題時，後悔恐怕來不及了，也不知道該找誰負責去。

只是以上是對於消費者的建議，個人作業個人擔，喜歡拿洗衣用品來洗澡，也沒人可以管，就像前一陣子有健身界的人流行吃貓飼料當成高蛋白，而且練得肌肉成效蠻好的，也沒人可以攔得了他。只是，如果是廠商這樣出來宣傳，那責任可就完全不一樣了。

（臉書截圖）

前幾天，我就在FB上收到這樣的廣告，水晶肥皂在廣告裡暗示/明示提醒大家洗手，我認為這有非常強烈的連結，很容易誤導消費者，我認為這樣非常不妥，韋恩提醒大家千萬要注意。而防疫當頭，廠商不應該趁大家惶恐時，用可能引人錯誤的資訊來蹭這波疫情。





本文經授權轉載自韋恩的食農生活水晶肥皂不是拿來洗手的，別蹭了！

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