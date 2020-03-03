神楽坂週記》幻想的重製：《Final Fantasy Ⅶ Remake》體驗版

《Final Fantasy Ⅶ Remake》作為一塊被認真重新擦亮的大招牌，它仍有著面對新世代玩家滿滿的誠意，與許多會令老玩家們驚艷、或者會心一笑的誠摯設計。在現實世界的人類社會也面臨某種龐大世界危機的此刻，以現代手法重溫這個「拯救星球、同時重建真實自我」的末日故事，或許是最好的療癒方式之一也說不定。

神楽坂雯麗

大部分玩家都沒有想到，在《Final Fantasy Ⅶ Remake》（以下簡稱《FF7R》）的上市被延期到四月初後、正式版本發售前一個月的現在，《FF7R》的體驗版突然在PSN上開放下載了。但回想起來，23年前PS上的《FF7》也在正式發售的前一年，以隨另一款對戰格鬥遊戲《行星格鬥》（Tobal No.1）遊戲附贈遊戲光碟的形式，提供過內容橋段相同的體驗版。

1996年隨《行星格鬥》附贈的內含《FF7》體驗版「SQUARE\'S PREVIEW」光碟啟動介面。雖然《行星格鬥》本身有鳥山明人設加持，但時至今日，大多數老玩家提起《行星格鬥》時，不免還是會說「就是那款有送FF7體驗版的遊戲」。（作者提供）

在那時，家用電玩遊戲推出體驗版，也是一大創舉。相較於1996年當時，許多玩家（包括正值17歲青春的筆者在內）為了玩到這部實際遊戲時間大約半小時以內的體驗版，而特地跑去購買其實當下並不那麼感興趣的《行星格鬥》，然後幾乎一整年的時間都得拿這款體驗版望梅止渴而言，《FF7R》從體驗版發布到正式版上市之間只要等一個月，要算是已經很能忍受了。

《Final Fantasy Ⅶ Remake》體驗版標題畫面，也是歷年玩家們對《FF7》印象最為深刻的主視覺之一。（作者提供）

原本在此之前，從《FF9》之後就幾乎已經與FF系列脫節的筆者，並不很關注《FF7R》的資訊；畢竟從2015年最初宣布重製起算，至今已有近五年的時光，加上以今日技術重製的遊戲，內容龐大到需要分成三部分來推出，不免也會令人有「既然如此，那乾脆等到重製三部作全部完成再玩也不遲」之類的念頭。

但在下載完成後立刻開始「體驗」的筆者，想法也有所改變了。從結論來說，即使並非如同原始版本般的完整作品，但《FF7R》的確是一款值得第一時間入手的大作。

《FF7R》的聲光表現比起近年的3A級大作毫不遜色。（作者提供）

畫面及影音表現上，《FF7R》符合今日大部分玩家對3A級大作的期待。雖然驚艷的程度，客觀來說很難跟23年前初次見到《FF7》時那種革命性的技術進化相比，但看到一個二十多年來眾人始終念念不忘的作品，被以當代技術加以詮釋重現時，那樣的感動又與當年從2D跨入3D時代受到的震撼在內容上有所不同。

但隨著畫面更加精緻寫實，轉場流暢，過去PS年代某些需要靠玩家的想像力補完的演出方式與表現，在《FF7R》當中顯然已經行不通了。一個最明顯的例子是，經過重製之後的巴雷特（バレット），其情緒演出及台詞語音之囉唆繁複，不免讓玩家對主角克勞德（クラウド）產生了奇怪的代入感——「這大叔怎麼那麼煩？」，難怪克勞德會掛著一副無奈的撲克臉，還頻頻把「我沒興趣」掛在嘴邊。

原始版本（左）與重製版（右）中的同一角色，巴雷特。但是寫實化並加上語音之後，煩人程度也大大提升......。（作者提供）

畢竟同樣的台詞給2.5頭身的Ｑ版角色用字幕顯示，跟全尺寸的寫實大叔使出渾身解數酸言酸語碎碎念，實在相差很多，以筆者個人的感覺是有點過度演技了；但或許這才是製作者心目中完整的巴雷特形象。克勞德的角色與當年相較之下也有所調整，最明顯的是似乎變得比較有幽默感，還會開口吐嘈人，在開場劇情中的性格稜角（對女性）也明顯圓潤許多。至於這樣的微調是好是壞，大概也就只能交給玩家來親自判斷了。

資料畫面：「當年的」克勞德。（作者提供）

對於當年《FF7》的老玩家來說，《FF7R》的戰鬥系統差不多已經是另一個完全不同的遊戲了。筆者在第一次玩體驗版時，直接選了普通（Normal）模式開局，結果在雜兵戰鬥中就已經很容易陷入苦戰，至於打頭目時也花了相當的時間，挫折感幾乎到了要放棄遊戲訂單的程度。這當然也跟筆者與FF系列脫節已久，並不習慣近幾代FF戰鬥方式有直接關係；但在將難度改至等同於Easy的「Classic」模式之後，戰鬥難度直線下降，非常有感。

《FF7R》的戰鬥方式比原始版本緊湊許多，並需要近似動作遊戲的反應及操作。選用Classic模式能有效降低玩家的負擔。（作者提供）

如果您跟筆者一樣都是多年未接觸近代正傳FF作品的回鍋玩家，或者想要順暢推進劇情，建議還是以Classic模式開局為佳。儘管操作方式與過去的回合制戰鬥依然是完全不同，但至少可以降低許多手忙腳亂下的挫折感。

《FF7R》可能不完全是老玩家們所期待的那種重製作品。但作為一塊被認真重新擦亮的大招牌，它仍然有著面對新世代玩家滿滿的誠意，與許多會令老玩家們驚艷、或者會心一笑的誠摯設計。

光是能以今日的聲光表現重溫充滿工業頹廢風味的米德加城，就足以讓筆者滿足；但如果真要生活在其中，想想還是免了。（作者提供）

至少，對筆者來說，光是能重回充滿工業頹廢風味的米德加城，就足以讓筆者感到滿足不已。至於遊戲要分成兩部還是三部推出、開發總時程可能會達到十年以上、或者某些劇情上的小增減……在重演過《FF7R》劇情開頭的此刻，也都成了可以忽略不計的瑣碎問題了。

在現實世界的人類社會也面臨某種龐大世界危機的此刻，以現代手法重溫《FF7》這個「拯救星球、同時重建真實自我」的末日故事，或許是最好的療癒方式之一也說不定。

在《FF7R》體驗版當中，玩家如果將定時炸彈設定為20分鐘，在體驗版結束之後將會出現著名的「火焰中的賽菲羅斯」畫面彩蛋。（作者提供）

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