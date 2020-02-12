神楽坂週記》政變解決一切問題的《銀河英雄傳說ⅣEX》

原作小說中那些神乎其技的艦隊戰術運動、充滿友情默契與熱烈同袍愛的戰術連攜，在《銀河英雄傳說ⅣEX》中依然只是美麗的幻想，玩家只能同時與敵人、豬隊友與腦袋打結的高級司令部軍官不斷拉鋸搏鬥。

神楽坂雯麗

日本科幻作家田中芳樹的《銀河英雄傳說》即使在中文讀者圈當中，也是非常有名的太空歌劇式架空歷史傑作；作為田中芳樹出道的成名作（也是目前為止少數他得以順利完結的長篇架空史詩作品），在1980到90年代，《銀河英雄傳說》也和其他許多日本小說、漫畫與動畫作品一樣，被多次改編成家用主機遊戲或電腦遊戲。

從FC時代開始，一直到超任時期，乃至於1990年代中後期的PS及SS主機上，《銀河英雄傳說》都曾被版權方德間書店（自行或授權其他開發商）改編為戰術SLG遊戲。這些家用主機上的《銀河英雄傳說》改編遊戲，一般評價多半普通而已。

且不說整體設計頗令小說讀者噴飯的FC版（在這個台灣玩家較不熟悉的版本中，玩家只能扮演進攻同盟領域的帝國軍指揮官。萬一Game Over，吉爾菲艾斯居然會要求萊因哈特自我了斷……改天詳細另文評論），後來即使在SFC、PS與SS上也都推出過銀英傳遊戲，但這些作品以模擬遊戲的要求而言，只能說是在及格邊緣上下，也很明顯就是只有小說或動畫的死忠粉絲會買單的「原作改編遊戲」。

雖然如此，這其實也符合當時一般賣IP的動漫畫、影視或小說作品改編遊戲的生態，只能說德間書店本身的主業務，原本就不是家用遊戲開發。

《銀河英雄傳說Ⅳ》遊戲標題畫面。較知名且流通更廣的是稍晚更新加強的「EX」版本。（作者提供）

在電腦平台上，情況就好得多了。擅長模擬遊戲題材的日本電腦遊戲廠商Bothtec，在取得作品改編授權之後，以當時尚未完結的OVA動畫設定為基礎，陸續在各主流日系PC平台PC-98及FM-TOWNS、Windows上推出了多代《銀河英雄傳說》模擬遊戲。其中，在當時的台灣比較常見的，就是由微波軟體代理並中文化、移植至IBM-PC DOS的《銀河英雄傳說Ⅲ》與《銀河英雄傳說ⅣEX》。《銀河英雄傳說ⅣEX》後來還曾經搭上當時熱門的視窗遊戲風潮，推出過影音表現改善――但遊戲節奏明顯不如DOS版順暢――的Windows版本。

《銀河英雄傳說Ⅲ》之前的系列作品，都是純粹的戰術模擬遊戲，玩家只要以最高司令官的身分，指揮麾下提督以艦隊單位在地圖上各星系對敵作戰、殲滅敵艦隊，同時一步步佔領星圖上的所有星系即可；相較之下，《銀河英雄傳說ⅣEX》的特出之處，就是除了SLG玩家習以為常的戰術模擬之外，遊戲中還加入了角色扮演的要素。

主角級角色的能力值自然偏高，對於初接觸遊戲的人來說幾乎是不二選擇。但也有刻意選擇無能龍套甚至反派來改寫歷史的「魯蛇鹹魚大翻身」趣味玩法。（作者提供）

玩家在開局選擇劇本時，可以自行決定要扮演自由行星同盟或銀河帝國任一方少將官階以上的軍人，藉由累積功勳的方式晉升，同時提升自己在組織內的地位及發言權。隨著玩家的角色累積功勳值而晉升，玩家的提案將更容易得到同僚與上司的認同，從原本只能率領小艦隊的「委屈」少將，慢慢在組織內脫穎而出，成為獨當一面的宇宙艦隊提督、軍政或軍事部門的重要高階軍官，設法逐步將整體戰局引導到對自方陣營有利的方向，最終征服敵對勢力（還有中立國費沙自治領），實現將全銀河系人類社會統一在單一政體下的理想。

假如玩家對自己的處境有所不滿，甚至能主謀或煽動上級發動政變推翻無能腐敗的同盟元首或帝國宰相，自行當上獨裁者，或在政變失敗後流亡敵國，從頭來過。諸如「楊威利帶著尤里安與楊艦隊成員流亡出逃，掌握銀河帝國軍政大權、併吞昔日的祖國並君臨全人類」或「萊因哈特與吉爾菲艾斯高舉自由民主大旗，領導同盟軍攻佔帝都奧丁，終結高登巴姆王朝數百年獨裁暴政」......這些以原作角度來看匪夷所思（但絕對非常有趣！）的結局，在《銀河英雄傳說ⅣEX》中按照玩家的手腕及運氣高低，都是充分可能實現的。

兩軍衝突的戰術回合以艦隊為基本運作單位，玩家只能對自己率領的艦隊進行陣型變換、砲戰或空戰等直接戰術指揮；如非戰區內最高階軍官，無法影響其他艦隊運動。（圖為Windows版，作者提供）

既然政變這麼好用，那麼遊戲中的銀河系政治應該永無寧日吧？作為平衡，也為了忠實於小說原作的人物設定，《銀河英雄傳說ⅣEX》中只有少數角色擁有足以策劃、發動政變的政治力，或智或勇的一般軍人只能設法具申自己的意見以改善處境，或者將這些擅長政治工作的下級收為艦隊參謀、納為己用。另一方面，當玩家掌握最高權力，或是在組織內佔據了穩定的高位時，第一件事情也必定是將有這些隱憂的角色調往閒職、解散其艦隊，或是乾脆運作讓他們上前線當砲灰，以絕後患。

除了這會讓死忠銀英迷聽了就雀躍不已的系統之外，在原作中關係較密切或有特定往來的角色之間，也都會出現讓熟悉作品的玩家感到會心的特殊對話及事件。這些別具巧思的設計，都讓原本枯燥的宇宙戰術模擬遊戲變得更加豐富、立體。聽起來，這似乎是一個完美的《銀河英雄傳說》改編遊戲了。

遊戲中的星系大地圖。電腦AI幾乎只會以特定的規律向上方的伊謝爾倫迴廊猛攻。佔領中立國費沙則是政治決策，會造成情報管道中斷及經濟力短期大幅衰退。（作者提供）

的確，到Bothtec破產垮台為止，《銀河英雄傳說》在各類電腦平台上總共推出了六代（不包括某幾代的小改版），而《銀河英雄傳說ⅣEX》也被認為是系列的巔峰之作，即使後來Bothtec推出了影音表現更佳，但系統回歸純戰術模擬的幾款續作，但由於這個獨樹一格的「立身出世」系統，至今仍有許多念舊的銀英迷在硬碟中的某個角落留著這款遊戲。

但是，即使是評價如此高的作品，還是有許多無法忽視的缺點，最明顯的就是：同僚與敵人（AI）實在太蠢了。電腦AI所扮演的同僚軍官們，除了會在內政與軍政面提出許多奇怪的提案之外，在其他戰術、政略層面的行動也十分僵化。最明顯的例子是，只要任何一方佔領了伊謝爾倫要塞，那麼敵人不管是原作中多麼智勇雙全的名將、智將，都還是笨笨地一個個艦隊直衝要塞砲射程。附帶一提，能夠執行突襲戰術指令輕易佔領宇宙要塞的陸戰參謀，在遊戲中的宇宙可比日本製的壓縮機還要稀少，敵方的這類參謀更是玩家必須優先消滅（艦隊幕僚在艦隊全滅後有一定機率戰死）的對象。

同盟、帝國、兩國內部發生政變時的叛軍勢力，加上玩家無法選擇的費沙自治領，遊戲中最多同時會有五個勢力存在。內亂中各方會出現新的勝利及失敗條件，成王敗寇。（作者提供）

原作小說中那些神乎其技的艦隊戰術運動、充滿友情默契與熱烈同袍愛的戰術連攜，在《銀河英雄傳說ⅣEX》中依然只是美麗的幻想，玩家只能同時與敵人、豬隊友與腦袋打結的高級司令部軍官不斷拉鋸搏鬥。雖然後來改由大宇資訊代理發行中文版的Windows版《銀河英雄傳說ⅣEX》有所改進，但大致的遊戲體驗還是不變。

所以筆者每次開局玩《銀河英雄傳說ⅣEX》，無論扮演哪一方的哪一位將官，通常就是先設法佔領伊謝爾倫要塞，在不斷前來送頭的AI敵軍幫助之下，躲在要塞砲後面賺取龐大的功勳點數（名符其實的「宇宙鼴鼠」！），晉升元帥之後撈幾個重要職務來兼任，興之所至搞場政變，讓自己當上實質上的獨裁者，才能否定AI下級那些否決不完的愚蠢提案。再加上，侷限於戰術面的指揮依然以艦隊為單位，玩家只能扮演將官級（提督）以上的角色，這也讓原本有著豐富可能性的遊戲系統失色許多。

戰鬥畫面的動畫相當細緻，但看久了也會令人感覺厭煩，所以最後通常會被玩家以選項關閉省略，節省時間。（圖為Windows版，作者提供）

即使有著這些明顯的缺點，《銀河英雄傳說ⅣEX》依舊是喜愛銀英傳的玩家都不該錯過的經典作品。隨著全新版本、現代作畫與人設重新詮釋的《銀河英雄傳說》電視動畫上映，在新世代的銀英傳遊戲跟著登場之前，你還是應該玩一次《銀河英雄傳說ⅣEX》，然後嘴裡就像某個性不好的知名提督一樣，不斷碎念著「無能的自己人比敵方更讓人討厭......」。

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