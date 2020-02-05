神楽坂週記》囤積口罩酒精的你，是否無意間罹患了「終極聖靈藥症候群」？

待到疫情緩解之日，希望這些重要的醫療用品不會成為另一種被無謂地儲存囤積、不見天日的「終極聖靈藥」，而是能為真正需要它們的人適時發揮作用及效果。

神楽坂雯麗

武漢肺炎疫情爆發至今，台灣官方與民間的防疫措施局面還大致穩定，沒有爆發最令人憂心的社區感染；若要說有什麼不完美之處，可能是從年前到現在引發了一波恐慌性的口罩搶購潮。即使如此，與其他國家醫療口罩被轉賣客炒上天價，大量掃貨，有錢還買不到的慘況相較之下，在台灣購買口罩雖然比承平時困難許多，還是有可能以合理的價格購得，已經算是值得慶幸了。

除了口罩之外，消毒用的酒精、乾洗手液也遭到搶購，這些過去並不是什麼稀有物品的日常用品，在疫情蔓延全球的陰影之下，似乎也成了眾人心目中的「超級保命仙丹」。只要哪邊傳出有庫存或供貨，就會引起長長的人龍排隊搶購。

這般景象，讓筆者想起某種多年來流傳在遊戲玩家之間的「不治之症」，那就是所謂的「終極聖靈藥症候群」（ラストエリクサーシンドローム）。

聖靈藥（Elixir，也有譯為「萬靈藥」）是鍊金術傳承中服用可治百病甚至長生不老的靈藥，由於此一語源，現代亦有以此為名的藥酒或藥水，甚至女性化妝品及保養品面市銷售。在奇幻類型遊戲中，則通常是最強回復道具的代名詞。（維基百科）

RPG遊戲玩家，尤其是《Final Fantasy》系列的玩家們，都很熟悉聖靈藥（エリクサー）的效果，就是完全恢復HP與MP。相較於可以在商店或商人處購買的較常見、較低階回復道具，它們往往只能透過迷宮深處的寶箱或打倒高階怪物的低機率掉落來獲得。

成為這一「症候群」語源的「終極聖靈藥」，最初於SQUARE的《FF6》當中登場。相較於過去的聖靈藥一次只能恢復一個人，終極聖靈藥的效果更加碼到可以瞬間恢復所有人的體力與魔力。既然是如此強大的回復道具，因而在遊戲中的取得途徑也非常有限；結果，出現了許多因為太過珍惜這種珍貴道具，捨不得動用，而在幾乎完全沒用到它的情況下破關的玩家。

因此，「終極聖靈藥症候群」成了形容這種「過度保留稀有消耗品的玩法」的固有「病名」。其實，在終極聖靈藥登場之前的作品如《FF5》當中，就已經出現了這種狀況，當時也已經有玩家以「聖靈藥症候群」形容之。「終極聖靈藥症候群」只不過是它的升級版本而已。

以《Final Fantasy》系列遊戲知名的Square-Enix近年也曾搭配遊戲上市宣傳推出補藥（Potion）造型瓶裝的飲料，只是當然不具任何藥效。（維基百科）

但當然，玩家的保留心態也不是「終極聖靈藥症候群」的唯一起因。一般而言，除了「用掉太可惜」之外，另一個讓玩家不去動用它的原因，也在於遊戲中真的需要使用它的時機實在太過稀少了。

在一款RPG遊戲當中，能夠恢復團隊全員的方法大抵不會只有一種，在動用它之前，玩家往往有其他手段來恢復戰力；而只有回復功能，無法解決狀態異常的聖靈藥系回復道具，除非真的出現「雖然沒有無法戰鬥者，但所有人的HP瀕臨死亡且MP耗盡」這種機率極為有限、少見的情況，不然還真的沒有什麼非得一定要動用它的必要性。

在遊戲前期取得的話，用了無異於浪費；到了遊戲中後期則根本沒必要動用。「終極聖靈藥」就是這類強力無比但實質而言十分雞肋的道具。（網路）

回到現實來看，目前大家拼命蒐購口罩、酒精，雖然有防疫上的必需之處，但不可諱言也有恐慌的成分在（大量儲存酒精這種揮發易燃物還會有嚴重的安全隱憂，爆炸就跟肺炎一樣會致命）；就連許多慢性病患日常生活就非常急需的酒精棉片，也在恐慌性的消毒需求之下被大量搶購，嚴重缺貨。這對疫情尚在控制之內的台灣來說，實在並無必要也令人無奈。

待到疫情緩解之日，希望這些重要的醫療用品不會成為另一種被無謂地儲存囤積、不見天日的「終極聖靈藥」，而是能為真正需要它們的人適時發揮作用及效果。

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