自由開講》墮落的大學，失能、失格的人事與一校之長

◎夏學理

哈佛大學第16任校長昆西（JosiahQuincyIII）曾對入學新生和畢業生如是說：「人類過去和現在的努力，已經排除了知識路途中的許多障礙，讓我們繼續努力去排除剩餘的障礙」。開創臺大自由、自主與學術獨立校風的傅斯年校長則強調：「一個人的成就，尤其是有特殊成就的，大多是自由發展出來的，一個學校也正如此。若果一切用刻板文章限制，毛病未必能夠一一校正，然而長處卻顯不出來。須知自由發展，是學校辦得成功的最基本原則」。

昆西校長的「排除障礙」與傅斯年校長的「長處」、「自由發展」，正是「大學法」之開宗明義：「大學以研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展為宗旨。大學應受學術自由之保障，並在法律規定範圍內，享有自治權」的濫觴。

1987年臺灣解嚴後，「大學法」經過1994年、2005年兩度全文大修，奠定「教育行政以支援教學、學術為目的」之根本主軸。其中，為因應各系/所「自由辦學之特色與發展」，「大學法施行細則」乃分別在第24、27條明文強調：「發展特色」、「辦學特色」、「績效表現」。同時，也在「大學法」第13條中，訂有：「達“一定規模、學務繁重”之學院、系、所及學程」之彈性與例外條款。

惟今日大學的人事行政人員，其專業評判和眼界若明顯跟不上時代腳步，則其論證之依據，不但勢必與矢志「排除障礙」、「自由發展」的大學目標相去甚遠，且恐還會讓自己，直接淪為大學的「發展障礙」，甚或校長濫權的「指定代打」！

以筆者任教的臺師大為例，一份申請進用「基層約用人員員額」的單頁申請書，從公文出門至首長決行，竟可無端地耗費近3.5個月！這種行政徹底「失能」的荒誕表現，如何能與國際高度競爭的速率相對應？

以筆者任教的臺師大為例，一份申請進用「基層約用人員員額」的單頁申請書，從公文出門至首長決行，竟可無端地耗費近3.5個月！（資料照，台師大提供）

此外，人事簽辦之意見，更全然無視於大學組織規程明訂之：「各學系、研究所及學位學程得視“需要”置助教、職員“若干人”」，而僅持以反「發展特色」、反「辦學特色」、反「績效表現」之齊頭式數據，無厘頭地指稱：「本校學生數270人以下之單位，行政人員均為2人，甚有學生數達400人以上者，亦為2人」，罔顧用人單位因「特色」而生的「事實需要」！

試問：單憑2名行政人員「服務」400名以上之學生，外加專/兼任教師群、考生、家長...，究竟是一件值得驕傲炫耀之事？亦或品質嚴重堪憂之事？

類此，只鎖定「數字規模」，而絲毫不論因「發展特色」、「辦學特色」、「績效表現」而生的「事實需要」，如此這般的人事行政人員、一校之長，不但是盲目且失格的，亦有假借權利，蓄意利用職務上之機會，打壓、損害特定系/所之嫌。

身處亂世的傅斯年校長當年曾說：「我要在三至六個月內，清算臺灣大學中的一切敗類」！沒想到，值此太平盛世，攔阻大學「自由研究學術，培育人才，提升文化，服務社會，促進國家發展」的「障礙」，猶然不少！！

（臺師大表演所所長（請辭抗議中））

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