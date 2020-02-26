自由開講》曲解性平教育且鼓吹宗教進入校園的楊郡慈，怎會適合擔任新竹縣教育處長？！

◎張明旭

新竹縣新任教育處長將由全國家長會長聯盟理事長楊郡慈接任，而這個聯盟的反同反性平的立場素來鮮明，而擔任理事長的楊郡慈，更是明確主導反對性平教育、阻礙「以學生為主體」十二年國教的強力打手，並曾在2018年公投的電視意見發表會中，持續以不實資訊誤導民眾、攻擊現行的性平教育，而對於這樣缺乏教育專業、持續反性別平等、且極力鼓吹宗教進入學校教育的楊郡慈，怎會適合擔任新竹縣教育處長？！



新竹縣長楊文科聲稱是因為楊郡慈的「教育專業跟理念非常清楚」，所以才聘請他擔任新任教育處長；但事實上，對於近年教育部努力推動、明確規定以學生為教育主體的十二年國教，楊郡慈及其所屬的「家長」團體卻是長期阻礙與唱衰，且還到處散佈不實資訊、扭曲CEDAW國際委員會的建議來攻擊性平教育，這種行徑的教育專業與理念何在？實在令人難以理解！



而在教科書方面，楊郡慈等人更是持續造謠攻擊的「源頭」，不論教育部和出版社如何澄清，只要不合他們的意思，他們就持續惡意騷擾及造謠誤導，甚至頻頻施壓逼迫出版社更改性平教育的相關內容（根據我們先前收到出版社編者的求助以及後續查證，都證實楊郡慈所聲稱的「建議」，實際上就是各種騷擾與施壓）。僅為一己之信仰與立場，就做出如此「反教育」行徑的人，真的適合擔任教育處長嗎？



在2018年公投的電視意見發表會上，楊郡慈更是發表各種模糊、矛盾且惡意曲解性平教育的不實資訊，包含聲稱有國中生因為看了老師放的同志電影而變成了同志、讓身為母親的他覺得很不捨。而事實是，這部被不實指控的電影叫做《為巴比祈禱》，其內容不僅沒有謠言所聲稱的事情，且正是為了拍給某些滿口尊重與愛、實際上卻心存歧視與惡意的人所看的，希望大家正面理解性別平等的意義、不要再惡意扭曲歧視！此外，在發表會上楊郡慈更頻頻惡意曲解劉育豪老師的保險套課程，且即便劉育豪老師都已公開澄清說明，但楊郡慈仍繼續在電視意見發表會散播不實資訊，此種惡質行徑怎會適合擔任教育處長？！

在發表會上楊郡慈更頻頻惡意曲解劉育豪老師的保險套課程，且即便劉育豪老師都已公開澄清說明，但楊郡慈仍繼續在電視意見發表會散播不實資訊，此種惡質行徑怎會適合擔任教育處長？！圖為當時身為反同愛家公投第11案第二場說明會正方代表楊郡慈。（中選會直播）



在宗教方面，彩虹媽媽以及楊郡慈不適宜擔任新竹縣性平教育委員的種種問題，余筱菁議員已在文章中明確指出，而我們希望補充的是，事實上楊郡慈一直積極推動宗教力量來反對性平教育以及介入學校教育，像是在「教會」的演講中，楊郡慈「姐妹」就把性平教育污名為「邪風歪理毒害」。而關於反同反性平人士長期主打的品德教育，楊郡慈則明確地在一場相關演講中說出：「品格教養倘若沒有宗教的介入是不可能成功的」，強調「外在環境有了，裡面的東西需要通過宗教信仰來做支撐」；而另一位與會者還補充說明「包括郡慈的一群媽媽，幾年來非常自發的透過很多全國性的有系統的串聯，想共同維持這樣的一個家庭價值，並積極深入參與很多的議題，希望政府能夠在一個價值面上能夠有更好的政策」，而這種鼓吹宗教侵入學校教育、且連擔任性平教育委員都如此不適當的人士，難道會適合成為新竹縣教育的領導者嗎？



如此曲解性平教育、到處散播不實謠言、阻礙「以學生為主體」的十二年國教、極力鼓吹宗教進入學校教育的楊郡慈，真的適合擔任教育處長嗎？



對此我們不僅質疑，且強烈反對！因為我們相當擔心，如果真讓這樣不適任的人當上教育局長，所有新竹縣學生學習尊重同理的權益不知道會受到多少剝奪，且宗教入侵校園與校園性別歧視霸凌的問題可能會愈趨嚴重，而這相信不是大家所盼望新竹縣的未來！

（性別平等教育大平台 專案經理）

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