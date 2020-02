自由開講》義大利政府親中？其實有難言之隱！

◎翁達瑞

新型冠狀病毒蔓延到其他國家後,義大利政府立刻與中國斷航,而且還把台灣的航空公司包括在內。義大利政府的過度反應,讓很多人感到不解。儘管如此,米蘭周邊的小鎮還是爆發了嚴重的疫情。詭異的是,義大利政府對中國並沒有惡言相向。

對此,許多人的解讀是義大利政府親中,屈服在中國的經濟利益之下。這句話只講對一半,其實義大利政府有難言之隱。米蘭周邊小鎮的疫情與中國觀光客毫無關係,真正的原因是義大利時裝業的投機取巧。

時尚界有個專有名詞,叫「Country-of-Origin Effect」,也就是產品的原產國效應。簡單講,就是特定國家製造的時尚產品,在消費者的心目中有獨特的地位,因此可以在市場上賣到更高的價錢。

這樣的例子包括法國的皮件、瑞士的手錶、義大利的時裝等。問題是,這類時尚產品多屬勞力密集,而擁有產地優勢的國家,勞動成本大多偏高。這讓擁有時尚品牌的公司陷入兩難,特別在中國成為世界工廠之後。

例如Coach選擇在中國尋找代工廠,把關鍵的皮件原料運到中國,再由廉價的中國勞工進行組裝。雖然Coach享受了較低的生產成本,但付出的代價是原產地不純淨。相反的,為了保護原產地的純淨,LV堅持只在法國製造,不把組裝搬到中國,其代價就是高營運成本侵蝕了利潤。

義大利的時尚品牌商最有生意頭腦,找到一個兩全其美的解方:那就是把中國的代工廠引進到米蘭周邊的小鎮,再由廉價的中國移工進行組裝。如此一來,義大利的時尚產品仍具有原產國優勢,但廠商支付的卻是中國的廉價生產成本。

在義大利經營成衣代工的中國人,多數來自浙江溫州。他們聚集在米蘭周邊的小鎮,據稱人數高達數萬。溫州人被稱為中國的猶太人,除了有生意頭腦之外,在商場上還特別團結,形成所謂的溫州幫。

新型冠狀病毒在中國大規模蔓延時,許多戀舊的溫州移工紛紛從義大利返鄉過年。未料武漢封城前,逃離武漢的帶原者把病毒帶到溫州,接著溫州人又把病毒帶到米蘭周邊的小鎮,最後蔓延到歐洲其他國家,一發不可收拾。

對新型冠狀病毒的爆發,義大利政府的態度非常低調,絕口不提聚集在米蘭附近高達數萬的中國移工,有意讓外界把責任指向中國觀光客。其實義大利政府有難言之隱,因為把真相公開後,會嚴重傷害義大利的時尚品牌。

Made in Italy,其實是Made in Italy by Chinese。

(美國大學教授)

