神楽坂週記》如何拍攝一部「500年後可能引發大問題」的網路影片

當我們的眼睛早已被4K、8K、Full HD給慣壞多年之後，這些過往總是令人煩躁不已的雜訊、變形、模糊失真，如今看來卻反而充滿了陌生的新鮮感。

神楽坂雯麗

在智慧型手機普及的今日，「隨手拍攝影片」對一般人來說就跟吃飯喝水一樣自然。但在二十餘年前，要做同樣的事，門檻當然就比現在要來得高一點。雖然，在2000年前後，數位相機、數位攝影機與能夠拍照的功能手機就已經逐漸普及，但那時也還有很多人以傳統的類比式家用攝影機來紀錄生活、拍攝短片。

近日一位日本推特用戶發佈了一段18秒長的影片，推文寫道「挖到了以前拍的錄影帶」。影片右下方顯示的拍攝時間，則是1997年2月19日夜間，距今已有整整23年之久。

令老Mac愛好者所懷念的蘋果麥金塔電腦。（網路）

令人懷念的老Mac電腦

這段「23年前」的短片片段中，出現了一部非常令老Mac愛好者懷念的蘋果麥金塔電腦，開機運作中的也是當時的Mac OS作業系統。當時使用Mac進行影音創作所必備的老式Wacom數位板；鏡頭隨後帶到一部第一代灰白色的任天堂GameBoy掌上型主機，以及一些當時廣泛應用於電子作曲、編曲的設備，還有幾片千禧世代後出生的孩子可能都已經認不得的卡式錄音帶。

一開始，推特上的眾人馬上陷入懷舊的情緒中。片中的麥金塔電腦，即使在1997年當時，也已經是古董級的配備，到了現在珍貴程度更不用說；影片「逼真」的雜訊、微妙的模糊感及日期、時間戳記，在在刺激著目前已經陸續步入前中年人生階段的，數位懷舊世代推友的記憶。

但很快就有眼尖的人發現不對勁了。因為影片接近結束時，赫然出現了一支Nintendo Switch手把；也有人發現電腦旁擺放的迷你玩具車，根本是2000年後才上市的車種。溫馨的網路數位懷舊取暖，瞬間就變成了超歡樂的「大家來找碴」活動現場。

影片中出現了不該被拍到的Nintendo Switch搖桿。（網路）

於是圍繞著這支短片的討論很快就轉向了「原來是想穿越回1990年前後，但最後只抵達1997年的時空旅行者啊……」、「這支影片在500年後應該會引發（考古學上的）大問題」、「所以說講了很多次，因為會引發時空扭曲所以不可以隨便把未來的東西帶回過去……」、「居然拍到了當時不可能有的遊樂器，這一定是未來人存在的證據」、「我最喜歡這種看片子找細節的小遊戲了，超好玩」之類跟著配合惡搞的歡樂發言。

所以，這不過是一支用手機App後製的假影片嗎？

其實早在數年前，智慧型手機上就已經出現了可以模擬V8攝影機拍攝效果的攝影App，例如iOS上的「VHS Camcorder」；有趣的是，這個「假V8」App每隔一段時間就會引起一陣討論。因此，許多人即使第一時間在影片中認出了Switch搖桿等現代物件，而沒被拍攝者唬到，但他們無法立刻想到的另一個微妙之處是：這部「偽老片」並不是以手機App拍攝後製，而是真的以當時的SONY手持家用迷你攝影機搭配錄影帶所拍攝的類比影片，而所呈現的攝影效果，就的確是當時的模樣！

確實，能把一台1980年代的老Mac維護得這麼好的人，手上擁有一部能夠正常運作的V8攝影機、確保能夠用於錄影的子帶，也是非常合理的事情。而如此認真保存電子古董的使用者，自然也不會是單純「想要假造過去的影像來博取轉推曝光」，而是「用真正的古董拍攝一部新影片」，並藉此設計了一個小小的簡短解謎遊戲；而對這些老物品懂得愈多的人，也就能從這些模糊的細節中看出更多趣味。

對於像筆者一般大概沒機會弄到一台可拍可錄（而且拍完還要有辦法轉檔數位化）、機況良好的老攝影機的人，大概也只能透過VHS Camcorder之類的手機App去模擬一下這種扭曲時空的影像樂趣。當我們的眼睛早已被4K、8K、Full HD給慣壞多年之後，這些過往總是令人煩躁不已的雜訊、變形、模糊失真，如今看來卻反而充滿了陌生的新鮮感。

附錄：VHS Camcorder拍攝效果範例。除了即時以VHS錄影帶效果拍攝之外，它也能讀取手機相簿中事先錄好的影片後製「懷舊特效」或外加標題字幕。

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