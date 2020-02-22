自由開講》郝龍斌是在哈囉嗎？防疫不該成為放棄公民權利的藉口！

◎陳啟濃

郝龍斌日前呼籲民進黨政府，應該停止「罷韓」行動的政治操作，因為「罷韓」活動會增加社區感染機會，是防疫最壞的示範。郝龍斌卻自知不明，巧妙地把防疫和政治扯在一起，才真是最大的政治操作。

郝龍斌日前呼籲民進黨政府，應該停止「罷韓」行動的政治操作，因為「罷韓」活動會增加社區感染機會，是防疫最壞的示範。郝龍斌卻自知不明，巧妙地把防疫和政治扯在一起，才真是最大的政治操作。（截圖自公民割草行動臉書）

1.「罷韓」是高雄市公民團體自主性的運動，不是民進黨來主導，郝龍斌搞錯方向了。幾個主導的發起人，都不是民進黨員，更不是民進黨籍的政治人物。

2.對於無法實現政見，剛選上就想離開的民選市長，市民的不滿情緒，以及衍生出的不信任，市民普遍認為不適任的市長，這樣人民自主發起的罷免運動，象徵台灣的公民運動更往上提升，對於所有中央與地方執政的政府，都具有重大的考驗，意義非凡。

3.憲法規定人民有選舉、罷免、創制與複決的公民權利，對於不適任的民選政治人物，以及不適當的法案，都能夠有直接的民主機制，給予投票表決。高雄市的「罷韓」運動，正是檢驗台灣民主的成熟度，成功與否其實不是重點了，而是人民能夠充分參與，表達訴求的民主價值。

4.防疫跟政治可以並進，防疫做得好，不代表就要停掉所有政治活動，特別是跟人民切身有關的政治權利。人的身體要體質好免疫力才會好，能夠對抗病毒。同樣地，台灣的政治體質要好，就是要剔除惡質政治人物，讓優質有心服務的政治人物成為主流，才是台灣政治清明的希望。

郝龍斌該認清，尊重民主，相信人民，才是一個要參選黨主席的政治人物，該有的氣度與格局。

（教育人員）

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