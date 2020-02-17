哲人醫師說飲食》調理無為 自然主義（三）：走火入魔 違反初衷

洪建德

續上篇

2015年春節時期拜訪前日本語老師，在池袋一家庶民料理店聚餐，號稱章魚料理專門，看似對好吃章魚的食客吸引力大。開始的章魚沙西米還好，接著章魚唐揚，章魚炒菇，章魚天麩羅還可以接受添加旨味料，至於涮涮火鍋，以及吃完火鍋的湯頭，加入米飯煮成粥，都因太強的複方人工旨味劑，而不能喝。

池袋紅れ屋天麩羅。（圖：作者提供）

池袋紅れ屋，以賣章魚出名，吃完章魚涮涮鍋後，加上甘味劑與白飯、青海苔，結果吃不下。（圖：作者提供）

回到台北，天母社區中的某日系百貨公司，久未來頂樓上餐飲街已經全面翻新，越來越像日本了。真的如衛星報導，日本飲食店已經全面海外展店，一家標榜「日本料理」的店，以四國歧讚生產小麥，自然熟成烏龍麵為傲的店，看來似乎很規矩。但是吃來烏龍麵是變性澱粉，壽喜鍋湯頭更添加了過多旨味劑，讓我想起2周前在池袋「過鮮」的不好印象。

關於使用過高濃度的旨味劑，1974年世界衛生組織與世界農糧組織，規定每人每天每公斤體重只能容許120毫克的麩胺酸，一個大男人最多8.4公克，否則可能造成偏頭痛、胸悶、噁心。

在美國，首先於1960年代在中餐廳客訴描述，所以給了一個「中國餐廳症候群」的不雅名稱，就是味精加太多，空腹時喝湯，一下子血液中的麩胺酸增加太快，所引起的症狀。日本餐廳添加的不是單純麩胺酸鈉，而是多種胺基酸與其他甘鮮調味料，但都有一共同現象，稱為「飽和」，就是旨味不增加，不良反應反而出現。

這化學調味料源頭，回溯到1907年日本化學家池田菊苗，發現人類舌尖味覺除「酸・甘・鹹・苦」4味外，還有「旨味」存在，真是人類美食生理學與食品學大發現。把昆布由來的「旨味」解密，原來主成份是「麩胺酸」，以鈉鹽做成成品，在1909年以來被商品化為「味の素」，此後東亞各國接著世界風靡而仿造。

旨味的奧秘繼續進展，製作出味精麩胺酸鈉外，香菇精，柴魚精的hondasi也問世，同一時期到30年前法國料理人，來學習製作本枯節高湯，體驗製作繁複，等待3年熟成的本枯節，在滾水關閉後9秒鐘，製出世界頂級高湯。

今天與法國料理大師羅布松合作，大師高湯、醬汁的拷貝、行銷、販賣，一天一天科學化腳步，探索美味的奧秘，但是也步入味精的窠臼與覆轍，「生於自然，而違反自然」。

追求無為自然，不是簡單易行的道理，尤其平價店做作甘鮮，如何廉價求得旨味高，偷工減料，而添加旨味劑，再一次讓我思考，外食時，「無為自然」是非常不容易的事，也不是「日本料理」就是無為自然，海外出店日本料理公司更不易「無為自然」。

老子說：無為，就是不要企圖人工改變自然（的味道），而破壞自然（的道理）。「無為」絕非「不作為」，正解應該是「基於自然，而不要違反自然道理」。讓自然新鮮食物，看似「任其腐敗」，例如義大利慢食的火腿與起司，而是「有所為」來維護自然，不破壞自然，「無為」地任乳酸菌等微生物發酵，熟成食物，賦予特殊風味與滋味，就是大自然「無為而無不為」一例。 另外小女眼尖，「日本料理店」櫥窗上的模型肉片是14塊，實品則少了4塊。

近來再看看西方美食頻道，先談談義大利料理，國土南北延長縱走，都靠著豐腴的海洋，極北各省有阿爾卑斯山，中部托斯卡尼有丘陵，物產四季變化，注重火腿與乳酪的自然熟成，產生許許多多的地方「慢食」，各家庭都注重美味飲食，人人動手做美食，所以造就一個美食主義盛行的社會。

這種地方「慢食」，都具備我一貫主張的「新鮮自然原味多樣」原則，用「調理無為自然主義」來描繪也不為過，當然沒有日本和食具備那麼多調理基本原則而已，但是當我們在美國與之相遇，就有一些差異，失去原來在義大利像村姑的感覺。這時可以說許多料理在演進的過程中、或移植中，失去原來的堅持，或修改初衷，其實許多國家或地方料理，料理原來的面貌，都具備一些「調理無為自然主義」，自然發酵，天然無添加，慢慢熬湯，一切與自然相依。

米其林遲來的正義

二戰後60多年後，米其林才給東京多過巴黎的星星，我覺得遲來了！其實我不在意餐廳是不是米其林，因為米其林只是一個餐廳的評鑑標準公司，不透明而主觀，是全球眾多選擇的指標之一而已，反而內心時常發問米其林。 所以我覺得日本保持原住民的哲學與調理方式，經過多次外來文化洗禮，但是稱為鎖國也好，或擇善固執也好，他們調理作業精進到極致，並引進自然與社會科學，但是原住民的簡約、天真等特質卻保留下來，有識者更堅守「調理無為自然主義」。

二戰後的經濟發展攀峰，全國素材物流無礙，接著全球化以後，全球素材的物流更加發達，獨一無二的料理聚集，最高峰形成，全球化的來臨，更把日本美食傳播到世界各角落。

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