自由限時批》誰在玩火？

辛文

中共原是計畫研製病毒武器攻美、台，但不管是內鬥或外洩，結果卻害了全中國人民，也害了地球村人。如今控制疫情之不遑，反連番兩次搞軍機脅台玩火，企「武嚇」轉移政權不穩焦點，或向美展現肌肉未受傷的情結，更予人不知其所為何來？無怪中國內部盛傳習大大得了「崇禎皇帝」症候群，即「朕非亡國之君，臣乃亡國之臣」，此乃玩火自焚癥象也。

先說連續軍機繞台的挑釁結果，反換來美台更加緊密的堅强軍事外交關係，更有助印太區域的安全穩定！若中共當局輕忽美國經貿軍事科技等實力，現巳大大倍增於目前被「武漢肺炎」折騰而衰退的中國，且解放軍又頻傳確診甚至有病亡的疫情，加以內有民憤、民怨高漲，何有「餘勇」對外肆虐？自將益發使中共深陷絕境！

除了這兩天我國防部證實，美軍一架MC-130J軍機自台海空域飛行，更有2架B-52轟炸機自我國東部空域由北向南航行，形成少見的美軍多機繞飛我國外圍空域的情形。

而在之前，美軍B-52轟炸機、MC-130J軍機已有數次接近台灣外圍空域的紀錄。B-52轟炸機在今年1月31日進入台北飛航情報區，一架MC-130軍機去年11月5日也自台灣海峽中線以東空域，由北向南飛行。

B-52「同溫層堡壘」轟炸機是美軍現役主力轟炸機，可執行戰略轟炸任務。美軍MC-130J多用途軍機用途則相當廣泛，可用於特戰部隊滲透、再補給等，機上配有夜視設備、地形跟蹤雷達、空中受油設備及電子干擾設備。

美國空軍近日派遣兩架B-52轟炸機（見圖）、一架MC-130J多用途軍機「繞台」，外界多認係演練回應日前中共軍機侵擾台海空域行為。（路透檔案照）

根據《路透》近日報導，美軍印太司令部司令戴維森上將（Philip Davidson）在雪梨表示，美國將全力反擊中國在太平洋的作為，理由是過度的領土要求、債務陷阱外交、違反國際協議、竊取國際財產、軍事恐嚇及徹底的腐敗，並稱「中共試圖控制印太地區的貿易、金融、通訊、政治和人民的生活方式」。如今美、英、澳、紐、加更成立「五眼聯盟」，以强化情報和國安的合作。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）日前更指中國影響力的擴大，已逐漸威脅澳洲的國家安全，自將强化和美國的合作，而美國前北約盟軍司令史塔福（James G. Stavridis）上將亦曾在台北的「印太安全對話」中强調，台灣是個活躍的國家，是世界前廿五名的經濟體，從各層面來說，都能與區域中其他夥伴合作，包括紐澳、馬來西亞、印尼、菲律賓與越南等國家。尤其在南海議題上，台灣與鄰國及夥伴，例如與美日的關係，更是扮演重要角色。

由於台灣位居第一島鏈核心位置，北接日本、南接菲律賓，控制中國進入太平洋的兩個重要航道「宮古海峽」及「巴士海峽」。據《彭博社》在今年初報導，美陸軍部長麥卡錫（Ryan McCarthy）透露，將在兩年內於太平洋部署一「多領域任務部隊（Multi-Domain Task Forces）」，負責執行情報、電子、網路和飛彈任務以制衡中俄，而該部隊最可能的駐軍地點，是台灣或關島。

目前關島已部署戰區高空防衛系統（THAAD），為美方高層次的反飛彈防衛地面設施，包括車架移動升高發射器、攔截飛彈、AN/TPY-2追蹤雷達及整合發射控制系統，自為台灣有力後盾。

事實上，美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）曾在哈德遜研究院智庫指出，川普總統自上任第一天開始就對中國發出了警報，「今日，我們終於體悟到中國共產黨對美國及美國價值觀真正的敵意程度。」一語道破，美國絕不會對中共放鬆心防、國防、國安！

而在不久前在和日本、澳洲、印度和美國「4方安全對話（the Quad）」中，龐皮歐强調，重啟印度－太平洋安全集團「4方安全對話」，將有助華盛頓遏制中國崛起，並指，北京「充其量就是一個以脅迫、貪污作為治國手段的戰略競爭對手」。

龐皮歐表示，一直以來美國非常珍惜與中國人民的友誼，為了讓美中關係正常化，幾十年來「不惜犧牲美國的價值觀、西方的民主、安全和正確的判斷力，容忍並鼓勵中國的崛起。」但如今的中國共產黨卻和中國人民不同，「他們想方設法為美國與世界製造難題。」此外，他並呼應美國副總統彭斯（Mike Pence）在華府智庫發表的對中政策演講，就是中國在人權、貿易、擴大全球影響力方面的手段，復再次宣示美國捍衛自由、民主價值的決心。

此連前白宮國家安全顧問波頓都指，中共的一再軍事挑釁台灣，根本無法贏得民心，反而加強所有珍視民主價值者的決心。

針對共軍多次繞台海或上空，美國國務院與國防部亦曾多次發表聲明，認為北京的舉措是片面改變台海現狀，有害且無益區域穩定；反而破壞數十年的和平。依據《台灣關係法》，美方認為以任何非和平手段影響台灣的未來，包括抵制或禁運，都會受到美國嚴重的關切。

所謂「物極必反」，此次中共不管好疫情，不顧人民死活，又對台搞飛機，讓美國國會議員都看不下去！

據今天媒體報導，美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）正推出一個新的法案名為「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act，簡稱Taiwan SOS Act），旨在鬆綁美方對「台灣主權象徵」的禁令。此法案也獲得其他8位共和黨籍參議員連署，包含盧比歐（Marco Rubio）、柯頓（Tom Cotton）、霍利（Josh Hawley）、楊恩（Todd Young）、史考特（Rick Scott）、柯寧（John Cornyn）、薩斯（Ben Sasse）及布萊克本（Marsha Blackburn）。

克魯茲表示，美方應准許執行公務的台灣外交、軍方人員，在美國領土展示國旗、穿著制服。

克魯茲猶在新聞稿中表示，希望透過法案，推翻美國前總統歐巴馬（Barack Obama）政府在中共要求下，於2015年所頒布禁止台灣展示國旗的機密備忘錄。備忘錄也使得美國國務院及國防部，無法在社群網站上張貼台灣主權象徵圖樣，限制美國對台支持。

克魯茲指出，美國不應聽命於中共，強迫來自自由、民主政府的軍方及外交人員，將國旗隱藏起來或丟棄他們的制服。

他說：「中國對台灣、美國區域好友惡意日益增加，美方及世界其他國家須堅定與台灣站在一起，這是十分重要的。允許台灣官員能在美國驕傲展示他們的國旗，就是正確的第一步。」

長期友台的盧比歐也表示，當北京在國際上加倍孤立台灣之際，這一法案將能進一步增強美台關係。

簡言之，中共的「武漢肺炎」病毒，巳搞得天怒人怨，人神共憤，現還要對台「武嚇」，豈非火中取粟？！令人不齒！

據投資管理機構「古根漢合夥人」（Guggenheim Partners）全球投資長麥納德（Scott Minerd）日前就表示，一些投資人低估了武漢肺炎疫情對中國經濟的影響，金融市場仍在上漲，顯示出與現實的「認知失調」。他在《CNBC》的節目中指出，投資人低估疫情對中國經濟的影響，因為現在環境中，人們沒有上班、經濟沒有輸出，不太可能回到新年假期前的水準。 如果疫情持續，中國經濟的放緩，將更嚴重的蔓延到世界其他地區，油價有可能腰斬至每桶25美元。他並下調了全球成長預測，認為中國Q1成長最慘為負6%，而目前信貸市場並不能解決經濟風險。

種切跡象顯示，中共的政經貿軍己處「內憂外患」險峻困境，再不省察大勢尋求自救，反欲「躍武揚威」，無異形同自殺行徑！

最近，在中國網站瘋傳一篇「崇禎為什麼亡國？」文章，稱崇禎對待大臣的態度極端，以至於朝廷眾臣被殺被貶，剩下的都是順著皇帝或是不說話的人，以不犯錯保全自己的利益，也沒有人敢於任事。文章痛批崇禎誤了明朝江山。這篇文章明顯影射中國領導人習近平，雖遭到刪文，但亦已像疫情般的擴散，那麼誰會是「闖王」李自成？毋寧更引發關注。

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