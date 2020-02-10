自由限時批》中共還欠咒嗎？

杭東

就在今天北京、上海封城的前一天，中共軍機竟然二度繞台威脅，不僅被台灣朝野罕見一致駡翻，還引來美國朝野的嚴厲批評！連美國知名避險基金大亨、海曼資本創辦人巴斯（Kyle Bass）日前都建議美國乾脆放棄協助中國遏止病毒傳播，並詛咒中共黨員通通感染上這個「中國病毒」，可說是淋漓盡致。

如今「武漢病毒」被國際視為「五星病毒」，已成世人公敵！目前確診數不斷上升，已高達37667例 ，815例死亡（包括在武漢有美籍和日籍各一人病死），英國專家估計在2月中下旬將達疫情高峰，甚至估針武漢約50萬人染病。

日前的上海新聞發佈會上，衛生防疫專家已確認：新冠肺炎傳播途徑，除了直接傳播、接觸傳播之外，還包括「氣溶膠傳播」。

這種「氣溶膠」（aerosol），即是飛沫混合在空氣中形成，吸入後導致感染。與飛沫傳染途徑雖然不同，但都是在近距離範圍內發生，而氣溶膠的傳播距離遠，則增加無接觸感染的風險。尤須提高家庭聚集性防疫意識，居家防疫措施，還包括要取消一切社會活動，更令人擔憂。

然則，在此疫情險峻危急之時，習大大居然還派軍機「威嚇」台灣，簡直莫名其妙！而此也無法轉移無辜中國民衆對中共暴政的憤怒。這種政治操作，只會讓全世界看到中共的醜陋及不負責任，更無法消除中國人民對共產黨的厭惡！

只要看「吹哨」醫師李文亮不明不白的死亡事件，亦已不是「星星之火」，而是「反共」的覺醒！因為「千夫所指」的「新冠狀病毒」，堪稱「毒王」（不接觸亦會殃及），經各國專家學者的研析，恐是一種「人工製的病毒」，由武漢P4生化武噐實驗室外洩，害死武漢人、中國人及無辜的世人！

正如一名武漢人方斌，日前就痛批中共暴政，說他所拍影片揭露武漢的罪行，全世界都認為是對的！

他譴責北京當局，今天的武漢肺炎，不僅是天災，更是人禍。中共開始掩蓋，壓制李文亮醫生，而前往武漢拍攝真實情況的律師陳秋實亦失蹤了，接著開始封城，還讓已經得肺炎病毒的人跑遍全世界，「一切都是中共的愚蠢造成的！」他並怒轟，中共的愚蠢，不該由全中國人來承擔！

對此，方斌更表示，從今開始要掀起「全民大反抗運動」，全民反抗中共暴政！由此可見，中共政權比「武漢肺炎」病毒更邪惡！同時，也別忘了中華民國的肇建，亦在「武昌起義」！

其實，從中共多年來對台的「文攻武嚇」，只有增加憎惡感，對和平對等交流毫無好處，此次中共居然在釀成嚴峻疫情，變成「世人公敵」之際，猶兩度派軍機繞台「威嚇」，無異自掘墳墓！

中國解放軍多架軍機連續兩天自巴士海峽、西太平洋、宮古海峽「遠海長訓」，我國昨派F-16戰機監控並公布共機照片。（資料照，國防部提供）

上月來台訪問的史丹福大學（Stanford University）胡佛研究所（Hoover Institution）資深研究員戴雅門（Larry Diamond）就說過，中國共產黨沒有從歷史學到教訓，像1996年起就應學到「文攻武嚇和多數的軍事威脅，是不會奏效的」。

戴雅門直言：「習近平做為中國的領導人已成為災難性的失敗，香港的反送中、台灣的大選，就是例證，可惜到目前為止，沒有跡象顯示習近平已覺醒。」

正因如此，戴雅門預期未來的台海關係會趨於緊張，他認為民主台灣「需要提高警覺、有清楚的決心」，須與美國建立起穩固的夥伴關係，將有助於保護中華民國台灣的領土主權與安全。而確保台海爭端以和平及民主方式解決、絕非武力。可說是切中肯綮。

由於武漢肺炎吹哨者李文亮醫師含寃病逝之事件，引發各方議論紛紛，顯已動搖習近平的領導根基。紐約智庫亞洲協會美中關係中心主任夏偉（Orville Schell）近日就認為，李文亮過世後引發大批網民反彈，並發起「全民真話日」等等活動，凸顯大陸公共衛生危機已影響到公眾信任，習近平無法滿足人民所需，天命已失！

他在接受「洛杉磯時報」訪問時，嚴厲批判武漢肺炎疫情暴露中國政治體制的漏洞，幾乎每天都能從中看出這個體制的腐敗無能、效能低下、缺乏透明與問責，而這種種漏洞犧牲的就是一條條的人命。

報導指出，習近平總告訴大家，他的領導能帶來財富、權力與中華民族的復興，但如今疫情一發不可收拾，習近平最愛的掌控、宣傳、民族主義與武力等統治手段，卻沒辦法帶來人民最迫切所需，大大傷害了習近平平日自我形塑的形象。

相較之下，李文亮代表的卻是人命寶貴、人們會聽到真相的保證。夏偉認為，這就是習近平「失去天命」的時刻，人民對統治者保護人民的能力信任已失。

日前，美國知名避險基金大亨巴斯與中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進更在推特上爆發筆戰，巴斯痛批胡錫進是「混蛋」！《彭博》報導，胡錫進9日在推特上抱怨「中國人民從美國領導人講話中聽到的援助，比武漢人民實際看到的美國援助要多得多」。對此，巴斯發表推文嗆聲：「你這個不知感恩的混蛋，我們應該拿回所有的物資帶回家。讓中國病毒橫掃GT（環球時報）和共產黨。」

巴斯留言表示，他不會道歉，更抨擊中共逮捕、譴責、懲罰武漢的英雄們，感嘆只有上帝知道中共對李文亮和其他7名最初揭發疫情的醫生做的真相。最後痛批胡錫進是「人類的恥辱」！

美國知名避險基金大亨、海曼資本創辦人巴斯（Kyle Bass）9日與中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進在推特上爆發筆戰。（彭博）

金融時報的報導說，「武漢病毒」正對中國各個行業的供應鏈造成破壞，尤其是重要的科技行業。

分析人士指出，此次新型冠狀病毒疫情可能會加劇美國、甚至是世界與中國「脫鉤」的趨勢。歐亞集團（Eurasia Group）董事長伊恩·布萊默（Ian Bremmer）表示，「武漢病毒」疫情給中國帶來的最大損失，在於作為一個可靠貿易夥伴的聲譽受損。他在最新一期《時代》雜誌（Time）上的文章寫道，「中國給人的印象是，自SARS危機以來，它幾乎沒有學到什麼東西。這讓世界其他國家有理由試圖減少對中國在經濟增長和生產方面的依賴。」

連中國經濟觀察人士秦鵬都在「美國之音」表示，此次疫情危機爆發的過程讓世界認識到，中國的體制無法解決的弊病還會醞釀更多的類似危機。」對中共而言，它已不再獲信任，大家越來越認識到，這種問題是中共體制造成的......當大家認識到這是一個體制的問題時，會得到一個啟示，就是不知道哪一天會發生一個什麼樣的事情，因為政府的拖延和掩蓋，它就會製造另外一場災難。

華爾街日報並引述南加州大學馬歇爾商學院全球供應鏈管理專家尼克·亞威斯（Nick Vyas）的話說，「由於是中國、又缺乏透明度，就存在更多不確定性與恐慌。此次的疫情將迫使企業對政府治理失靈的成本納入考慮之中。」

當習大大處此內憂外患、「武漢病毒」肆虐全球之時，猶不能幡然醒悟，倒行逆施，仍對台「文攻武嚇」，天理難容！無怪連老外都要詛咒中共黨員通通感染上「武漢病毒」，無乃咎由自取！

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