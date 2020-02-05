自由限時批》不容中共脅持病毒害台！

逸民

種切現象顯示，中共在武漢研製的病毒，就是用來滅台、美，只是不慎外洩，禍害全球及自己！中共至今仍不讓美方專家實地調查，做賊心虛，猶倉促蓋火神山醫院，進行「活體試驗」，有如二戰日本731生化細菌部隊作為，積極尋求疫苗及解方以脫罪反成民族英雄，殘民狠毒之心，已昭然若揭！

由於中共的毒計害台未遂（早在2015年前就曾合成一種類SARS循環性蝙蝠冠狀病毒能感染人體的「新型冠狀病毒」），反禍害世人！現復脅持武漢封城台商返台治療之時，却用春節包機模式運送，既矮化台灣主權又免因台「撤僑」丟臉，還拼命在WHO欺壓台灣，更讓台灣增加境外確診的病例。

像第一批自武漢包機返台247人，於3日深夜抵達，其中便有3人出現發燒、喉嚨不適，竟在WHO疫情報告中，將台灣疫情寫為13例，十分惡質；後經發現其中一人確診，致台灣增多1例，變11例，防疫中心指揮官陳時中為此落淚，亦使國人對中共無所不用其極破壞台灣防疫痛心。（此後，截至5日上午10時已吸引超過20萬人按讚、8.1萬則留言為陳時中加油、打氣。）

隨著「五星病毒」全球蔓延惡化，更因中國諸多主要城市淪陷，亦會產生今後疑帶病症者入境回台的問題，頗讓人憂心，此事將會急速增加資源透支及過重醫療的負擔，亦易使台灣防疫醫療體系破功，肇致全民健康受害，後果不堪想像！

外界廣泛質疑，武漢肺炎病毒是否來自武漢病毒研究所的生物武器研發，亦使該所研究員石正麗，成為世界輿論關注的焦點。（法新社）

目前外界廣泛質疑，武漢肺炎病毒是否來自武漢病毒研究所的生物武器研發，亦使該所研究員石正麗，成為世界輿論關注的焦點。

由於她曾在2015年就成功將SARS病毒和蝙蝠病毒雜交，製造出能有效感染人體呼吸道的新型冠狀病毒。並由武漢病毒所的生物武器研發，該所復於2018年4月在國際權威學術期刊《自然》（Nature）上發表。受到各方質疑。

石正麗是中國科學院武漢國家生物安全實驗室（簡稱武漢P4實驗室）研究冠狀病毒的專家，2018年11月曾在上海交通大學發表題為《蝙蝠冠狀病毒及其跨種感染研究》的主題演講。

此一研究在當時就引發學界不安。主要在違反科技福人倫理，却製造禍苗害人，令人匪夷所思。無怪乎在美中國富商郭文貴早就爆料，中共要用細菌戰攻台，並能殃及美國，詎料害人害已。其心可誅！

再者，據《自然》期刊報導說，其他病毒學家亦質疑這項研究的必要性，認為這種實驗很難證明任何事情，且蘊含極大風險。巴黎巴斯德研究所的病毒學家西蒙．韋恩．霍布森（Simon Wain-Hobson）就曾指出，「如果病毒逃脫了，沒有人能夠預測其發展軌跡。」可說是一針見血！

而美國國立衛生研究院（NIH）從2013年10月起就暫停了對所有此類研究的資助，並對流感、SARS、MERS等研究項目加強了審核。

事實證明，中共官方上月公布的武漢肺炎病毒（2019-nCoV）基因序列，被指和SARS病毒基因有近八成相同。印度學者不久前公布的論文中說，發現武漢肺炎病毒內被異常插入多個HIV（愛滋病毒）基因，令病毒可更有效的入侵人體，並指出這種變異「不大可能是自然發生的」。截至目前，全球確診已高達24553例 、死亡492例。益發使世人對中共惡毒行徑，感到憤怒！

「美國之音」上月曾引述英國蘭卡斯特大學、格拉斯哥大學病毒研究中心和美國佛羅里達大學的四位傳染病生物學家於1月23日公佈的研究報告《2019新冠狀病毒：流行病學參數的早期估計和疫情預估》，便指該模型預計未來14天內（2020年2月4日），武漢的病毒傳染人口將超過25萬人。預計中國會出現最大規模的病毒爆發的其他城市是上海、北京、廣州、重慶和成都。預計到2020年2月4日，最可能通過航空旅行而輸入病毒傳染的國家或特別行政區是泰國、日本、台灣、香港與韓國。竟多不幸言中，台灣則目前仍能守住「第一線」，洵值得慶幸。

然則，海外華文媒體目前仍多質疑，中國疾控部門未對武漢肺炎病毒進行疫源調查，並將流行病調查的基礎線索，即華南海鮮市場現場破壞殆盡。

日前，有名為「武小華博士」的微信網友實名指證，武漢肺炎與石正麗實驗室的管理混亂或是病毒洩露原因。有輿論猜測，石正麗或被中共內定為替罪羔羊。

「武小華博士」在微信直言向石正麗叫陣，要與她公開對質，隨後又對石正麗提出兩點關鍵質疑。

其一，石正麗團隊日前公布論文稱，武漢肺炎病毒可能由蝙蝠直接傳染給人，但「武小華博士」認為，這是石正麗欺騙外行的謊言，因為根據醫學常識，蝙蝠病毒必須經過變異才能進入人體，而這個基因變異需要通過1-2個大鼠或靈長類的中間宿主參與，而且這種基因改造只能在實驗室完成。但石正麗論文中根本沒有提到有中間宿主。

其二，「武小華博士」大曝中國醫學實驗室內部的管理混亂，並認為這是病毒洩露的主要原因。「武小華博士」提到，有些實驗室對外兜售實驗動物當寵物養，協和醫學院就發生過此事。而且「武小華博士」自己也每年勸說朋友收養一兩隻實驗用的狗。還有把實驗動物的屍體隨便處理，或者比照野味加以出售，南方醫科大學就曾賣過獼猴。也有人把實驗用雞蛋煮著吃，「武小華博士」本人就曾查處過此事。也有實驗室的豬被當成豬肉分食，還有人將實驗室老鼠抱走當寵物等等。

在推特上一些網友分析，中國微信上有關武漢肺炎的訊息一發出就被封號，而「武小華博士」直言指證石正麗洩露病毒的帖子卻能廣為流傳，很可能是中共在引導風向，因為人工合成病毒很難再抵賴，所以要讓石正麗來揹黑鍋了。

據元月31日《解放軍報》頭版報導《軍隊專家組深入疫區進行科研攻關》便介紹，正在武漢疫情一線的中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇少將，除了在伊波拉病毒和炭疽桿菌都展現卓越的成就，在投身武漢也實現了新型冠狀病毒的快速檢測。

報導指，專家組抵達疫區後，將圍繞新型冠狀病毒的病原傳播變異、快速檢測技術、疫苗抗體研製等，與中部戰區總醫院等軍地有關單位，迅速建立起聯防、聯控、聯治、聯研工作機製。同時，為加快推進科研進度，專家組在醫院感染科病區設置檢測室，與臨床治療零距離，實時評估治療效果。他們還深入救治一線，開展疫情傳播流行規律調查研究，取得了第一手數據，為疫情防控提供應對策略和科學依據。

陳薇是「生物危害防控」國家創新團隊的學術領導人，多年來致力於生物防禦和生物高技術研究。

成功研發廣譜抗病毒藥物「基因工程人干擾素ω」，在抗擊SARS中發揮了關鍵作用。

此外，陳薇還帶頭研發了世界首個2014基因型「伊波拉疫苗」，並完成一期臨床，證明安全和良好的免疫原性，研究結果發表在國際頂級醫學雜誌《柳葉刀》。

接著，中方在8天內就打造完成可容納1000人的「火神山醫院」，3日啟用。却被外界質疑其實是「集中營」；因為火神山沒有門診。

當地《長江日報》報導，中國權威專家、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山指出：「在武漢現在很多病人，比如說疑似或是確診，但是由於病房不夠，所以他們就回家了，這個是非常危險的，哪怕他是輕症，所以現在有個地方來容納他們，這個是非常重要的。」

《楚天都市報》則報導，火神山醫院目前已有武警上崗執勤，院長張思兵有校級軍官軍階（大校），先前為解放軍總醫院衛勤部部長。《人民日報》在臉書與微博披露火神山醫院內部照片，病房為套房設計、2人1間，遞交物品、送飯有專門的通道，無須與病人接觸。根據一段從微博流出的影片能見到，病房房門只有靠走道一側有把手，無法從病房內部將門打開，外界認為該醫院是集中營區。

諸此，在在顯示，火神山醫院設施不符傅染病診治標準，與其說是「集中營」，不如說是「人體實驗區」，專供研製及解方的「臨床試驗」（還可省了動物實驗），反正人命不值錢，死馬當活馬醫，「樣本數」又多，經濟實用；像武漢另將設的三所「野戰」醫院，採並排式的床位，設備更是簡陋，等於「等死」，形同草菅人命！

二次大戰期間，日軍就成立了生物戰部隊「731部隊」，為了研究細菌戰，在大陸東北佔領區「滿洲國」，進行大規模人體實驗的暴行，可謂人類史上最殘酷暴虐的一頁。堪為殷鐾。

如今中國共產黨不遑多讓，却撿現成的「病毒人體」，進行臨床試驗，猶大張其鼓，名「為國家奉獻」，創造「世界醫學的成就」，不惜犧牲無辜人命，鳴呼！

防疫是何等大事，攸關生命的安危，不能兒戲！在確症及死亡數字不斷快速攀升，疫情如此嚴峻之際，台灣朝野須有居安思安的憂患意識，絕不容中共脅持病毒機會戕害2300萬人！

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