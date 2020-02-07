自由限時批》「病夫」習大大 己非「走過地獄」川普的對手了！

辛文

當「五星病毒」成世人公敵，習大大亦有了「病夫」封號（《華爾街日報》評論文章形容）；而在此時，川普則高舉《華盛頓郵報》頭版頭條標題「川普無罪」，走出彈劾「地獄」，則如「天蠶再變」，功力大增（美股道瓊飆漲、蓋洛普民調支持率升至49%創歷史新高），看來習大大已非對手矣！

本來彈劾案纏身的川普，除了美中貿易戰佔上風，對中共圍堵攻勢，卻顯得有氣無力，正如他6日感言説：「我經歷了地獄！」如今擺脫風暴陰霾後，自是重整旗豉，再顯雄風，並團結了共和黨人，使連任聲勢更旺！

只要看英國日前宣布，將讓中國的華為有限度地參與5G網絡建置，《金融時報》 報導，川普為此在與英國首相強森通話時大發脾氣，讓在場的英國官員嚇了一跳。

又如美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）今天更在華府表示，中國「無所不用其極」地企圖竊取美國科技機密，聯調局56個地區工作站已對此展開了大約1000項調查行動。

美國總統川普與中國領導人習近平。（路透社）

而在力挺台灣加入世界衞生組織WHO上，復不著邊際地發揮影響力，像美國駐日內瓦大使布倫博格（Andrew Bremberg）今天親自在第一線發言，亦為今年首度有美國駐日內瓦大使親上火線為台發聲，拉高層級顯示美國對台灣參與世衛的支持，他也是美國在聯合國紐約總部之外，另一重要組織的領導人。而德國更代表歐盟27國聯合發言，支持台灣力度甚於以往。而日本、英國及比利時也以間接方式提到台灣，不應讓特定地區無法參加世衛，甚至無法以觀察員身分參加而造成公衛缺口等等。

同時，副總統當選人賴清德在美東時間6日，出席華府一年一度的「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），座位還特別被安排在會場最前排，與共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）同桌，鄰席包含許多美國政界重量級人士，更首度與美國總統川普、副總統彭斯同場。在在顯示，美台關係重大突破，已是不言而喻矣。

相對習大大而言，川普威力的重現，威脅倍增以往。况且在嚴峻的疫情情況下，將使中國所有的貿易、供應鏈、訂單、進出口、物流運輸、人口流動甚至能源價格都要受到影響，政治社會問題叢生，更引發中國經濟的嚴重衰退！

《時代雜誌》將於2月17日發行的刊物封面以「新型冠狀病毒爆發可能破壞習近平的中國夢」（暫譯，The Coronavirus Outbreak Could Derail Xi Jinping’s Dreams of a Chinese Century）為題，由插畫師Edel Rodriguez製作的圖畫是中國領導人習進平配戴寫著CHINA’S TEST的口罩，並呈現出中國共產黨的紅色色調。

內文指出，中國在2019年擠下前蘇聯，成為歷史上最持久的共產主義國家。領導人習近平甫上任時，宣布實現偉大民族復興的「中國夢」，欲將中國重歸「世界中心」地位；習沒有接受西方式的市場改革，反而對國家經濟進行控制，如今共產黨的狂熱分子滲透到整個中國社會。

並指，習近平自上而下控制系統的缺點是，沒有人能採取行動，直到他們得到高層的認可，然後每個人都為滿足領導者而反應過度。這點在爆發疫情的湖北省武漢市很明顯，只有在習近平解決了危機之後，官方反應才從掩蓋行為轉向過度反應。

由於習近平領導下的政治權力集權化使中國社會變得脆弱，而現在中國出現的事實已經證明，人民對於政府的不信任，也如同病毒具有傳染性。可說是鞭辟入裏！

近日《華盛頓郵報》亦分析，中國極盡所能處理瘟疫，恐怕會重演「車諾比核災蘇共亡黨」的歷史。

《華盛頓郵報》指出，中國與美國之間的貿易戰加速發展，領導人習近平與共產黨最高官員先前舉行會議，認為會破壞中共70年統治的「黑天鵝事件」可能即將出現，但最終這個危機不是來自華盛頓，而是武漢華南海鮮市場裡的攤位，隨著市民對官員們的危機處理愈來愈嗤之以鼻，共產黨正努力精細地管理政治風險。

《華盛頓郵報》提到，最近幾天，中國北京中央似乎採取「分流」措施來疏導人民的不滿情緒，如允許市民痛罵武漢當地官員失職──這些官員最初掩蓋、無視新型冠狀病毒事件，北京試圖讓人民的憤恨能夠繞過習近平，維持習的「受人尊敬的人民領袖形象」。

《華盛頓郵報》報導，不少中國民眾湧向《豆瓣網》HBO迷你影集《車諾比核事故》的評論，許多人把當今的中國和蘇聯最後幾年的無能連結在一起，人們普遍認為，1986年的車諾比核事故加速了幾年後蘇聯的崩潰。

其實，美國白宮前首席策略師班農（Steve Bannon），亦是川普的重要心腹之一，他曾在元月中美中兩國簽署了中美第一階段經貿協議後，在主流媒體明白指出，美國總統川普業已拋棄「綏靖」政策，要在美中貿易戰中打垮中共，亦曾分析認為，中共去日無多。

班農說，川普改變了美國社會精英對中國思考方式的整個重心。儘管這只是第一階段的協議，但從方向上來看，川普是裁判員兼執行者，如果他認為中方未履行條款，他無須經由世界貿易組織就可以自行解決問題。

他以香港反送中抗爭等事件為例說，中共就其所作所為對全世界的每個機構撒謊，而川普在這份協議中設定了執行機制，就是要讓中共呈現透明度、承擔責任並履行條款。

他表示，川普業已拋棄「綏靖」政策，採取了近似英國前首相邱吉爾在上個世紀30年代的立場，即停止綏靖政策、通過加徵關稅對中共展開貿易戰，亦對伊朗進行經濟制裁。也就是採取正面對抗中共和伊朗的政策，即「川普主義」。

班農表示，無論在香港、台灣和伊朗，自由和民主運動都在高漲，在這些自由民主運動中，有民眾手持美國國旗或是將川普描繪為超級英雄的海報，這是因為川普的政策發揮了影響力。而川普支持世界各地爭取自由的運動，比如對伊朗抗議運動的支持。換言之，美國不使用戰爭手段的打擊行動，將持續到中共和伊朗政權發生徹底的改變。

現在看來，武漢肺炎疫情的發展，與美中第一階段貿易協議的簽署，幾乎是在同時發展。

武漢肺炎第一個案例的報導是2019年12月8日，另有報導說是12月1日。結果在美東時間13日上午10點，也就是北京時間13日晚上11點，川普考慮後決定成交，向中方通報，於是中方在晚上11點左右於國務院召開記者會，宣布達成第一階段貿易協議。

照班農的觀點演繹，中共未來將會發生如何的改變？大概只有兩種方式，一種是主動的解體，一種是被動的解體。

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