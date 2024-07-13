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自由開講》 新兵軍旅生涯的開端：嚴格訓練 打造國軍未來

2024/07/13 10:30

◎張亞柔

「113年中華民國三軍九校院聯合入伍訓練」於7/10在陸軍官校舉行，開訓典禮象徵學生從平民轉變為軍人的開始。此儀式旨在讓入伍生明白，此時此刻起，身份已不同於以往，經過訓練將蛻變成頂天立地的「軍人」。

陸軍司令鍾樹明上將在典禮上授予新兵步槍，授槍儀式代表著責任的交付，也是軍人榮譽的象徵，鍾司令強調「體認授槍意義，秉持報國初衷」。全體入伍生在宣誓時，表明將以鋼鐵意志接受最嚴格訓練，獻身軍旅、效忠國家。

三軍九校院聯合入伍訓練是由民轉軍的重要階段，考驗新兵的精神、意志與體力 。圖為去年訓練情形。（軍方提供，資料照）

由民轉軍的重要階段 考驗新兵的精神、意志與體力

入伍訓練是由民轉軍的重要階段，訓練週數已由5週延長至8週，訓練期間考驗新兵的精神、意志與體力，並要求新兵以更高的自我要求和標準迎接挑戰，完成入伍訓練後將成為具備抗壓能力、重榮譽的軍人，同時為將來下部隊所需面臨的挑戰奠定堅實基礎，成為「負責任、守紀律」的國軍軍官幹部。

三軍九校院學生共同接受入伍訓練，旨在建立「三軍一體、全軍一心」的戰鬥精神，並培養同舟共濟的袍澤情感。此外，幹部在入伍訓期間培養新兵的「三信心」（自信、信心、信賴），凝聚團隊向心，建立互助合作的觀念，成為能夠相互信任、依賴的共同體。

三軍九校院聯合入伍訓練不僅是一個訓練計劃，更是新兵們軍旅生涯的重要開端，透過嚴格的訓練、磨練新兵的精神和意志，才能讓新兵逐漸蛻變成能承擔國家安全重任的軍事幹部。他們的成長與改變，象徵中華民國國軍的希望。

（作者從事自由業）

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