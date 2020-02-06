自由限時批》老共搞「人道統戰」 老K添亂！

董森霖

明眼人看包機問題，便知老共又在藉機搞「人道統戰」，而老K大選輸不起，又想討好老共借疫情添亂；所幸，台灣擁有國際肯定的優秀防疫醫療團隊（台灣目前確診個案都是境外移入個案或屬家戶感染，守住「社區感染」的最後一道防線），並聯合友好盟邦防阻「五星病毒」侵襲，得以關關難過關關過，以嚴密保護民主台灣2300萬人的健康！

今天衛福部長陳時中證實，已與美國吉利德科學公司（Gilead Science）接觸，有機會取得實驗新藥「瑞德西韋」（Remdesivir），未來可供國內需要的患者使用。而更難能可貴的是，正是來自台灣的一名傑出女性楊台瑩（Taiyin Yang，音譯）雙博士！真是「福氣啦」！

衛福部長陳時中證實，已與美國吉利德科學公司接觸，有機會取得實驗新藥「瑞德西韋」，未來可供國內需要的患者使用。示意圖，與本新聞無關。（歐新社）

然則，在「武漢病毒」肆虐嚴峻之時，老K槍口不對「放病毒」的北京，卻對台灣防疫說三道四，像葉毓蘭的「內褲口罩」說、吳斯懷的「國軍圖利官商」笑話等等，不一而足，以侮衊防疫種切為能事，令人痛心！而竟有自稱資深台商徐正文（網傳恭讀「習語錄」）者，隨中共人道統戰步調起舞，不透過官方，甚至老K還配合搞「七人小組」居間協商運送武漢台商返國之事，簡直胡搞瞎搞。

不僅矮化國家主權，用對岸包機返台，猶曚混插人，且非原先規劃老弱婦孺為優先者，更讓老共見縫插針，搞「人海戰術」，擅自安排十多班次台商機位，意圖破壞台灣防疫系統，徒增醫療資源負擔，期影響國人健康的維護，一舉崩潰台灣！中共居心之狠毒，比「病毒」還要恐怖！

無怪蘇揆在今天就嚴正表示，武漢台商包機回台整件事「完全走樣，下不為例」！而這次竟然有確診病例「矇混上機」，接下來的包機務必要政府對政府磋商，不容許任何中間人招搖邀功。誠是發聾振瞶，一語中的！

同時，蘇揆今天也提出四點要求，第一是接下來任何包機必須以弱勢優先，如臨時出差到中國、長期用藥、年長年幼的人民必須優先；第二是檢疫優先，這次竟然有確診病例「矇混上機」，當然已抵達台灣的病患會全力救治，但機上其他乘客的安全也非常重要，必須落實人員上機前檢驗。第三，對方應事先提供名單供台灣方面確認，不容許關機艙門前才提出名單，導致來不及確認；第四，包機要政府對政府磋商，至少海基會對海協會，不容許任何中間人居間處理，招搖邀功。

如今防疫再升級，除中國人全面禁止入境，台灣亦應比照美國施行的最高第4級處理，全面禁止赴中旅遊及部署撤僑措施，始克有濟。

衛福部長陳時中認為，將來若要兩岸兩會協商，宜先確保名單，符合弱勢優先原則。衛福部是醫療單位，只要進到台灣就全力救治；台灣方面有要求吃退燒藥者，必須要在登機填表時勾選，如果沒有勾選，將會遭嚴懲。在在值得稱道。

由於首架搭載滯留武漢台商的包機在日前抵台，但乘客名單與陸委會原先預期不同，且機上有一名武漢肺炎確診病例，引發爭議，導致我方來不及確認。

簡言之，老共對台統戰防不勝防，自易藉防疫之不遑時，滲透破壞，擾亂社會秩序和民心，國安單位更須全面配合清查，並落實「反滲透法」嚴格執行，避免「裡應外合」的「北平模式」在台灣上演！

儘管新藥瑞德西韋具治療武漢肺炎成效，亦引發中國武漢病毒研究所搶先註冊這款新藥專利的爭議，但新藥仍掌握在美方之手，台灣有機會分享，無異為治療武漢肺炎帶來一線生機！

據媒體報導，主導研發「瑞德西韋」新藥的，正是美國吉利德科學公司執行副總裁楊台瑩，來自台灣、畢業於台大化學系，擁有台大化學博士與南加大有機化學博士學位，她在1993年加入吉利德科學，2015年晉升為藥品開發和製造執行副總裁，主要負責新藥研發及上市，而「瑞德西韋」就是她領導下的研發成果，最早是為對抗西非伊波拉病毒而研發，此次則用於武漢病毒的治療試驗。

《新英格蘭醫學期刊》（NEJM）1月31日刊登的病例報告指出，美國首名確診罹患武漢肺炎的病患，在接受依波拉病毒實驗性藥物瑞德西韋治療後，恢復狀況良好。日前該公司向北京提供瑞德西韋，針對少數武漢肺炎患者進行測試，並與各國合作研究該藥可行性。外界雖議論中國可能「兼吞專利成果」，但吉利德科學公司自有美國政府作後盾，老共未必能佔到單方的便宜，未來仍會讓世人分享到治療成果的！

由此不難看出，國際社會不但害怕「五星病毒」，更害怕中國共產黨！老K還要「助紂為虐」嗎？

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