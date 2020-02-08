自由限時批》解放軍也中鏢了！

杭東

病毒對所有人皆一視同仁。所以「武漢肺炎」（新型冠狀病毒（2019-nCoV））蔓延全球至今，中共解放軍也中鏢了，並不令人意外。

問題在於北京當局為何不通報世界衞生組織WHO？卻一再隱匿軍中疫情，害人害已！

所謂再密的蛋亦有縫隙，中共一再瞞騙說謊，反使這種 專家形容的「毒王」（一接觸便易傳染），傳播速度更快、範圍更廣，同樣殃及解放軍。

據《人權民運信息中心》早在1月27日就披露，湖北孝感市一名湖北孝感市的中共「空降兵軍保障部」的軍官1月25日被確診感染武漢肺炎，有200名軍人被隔離，空降兵軍在湖北有超過5千人，也有部分人在武漢。而1月30日又再披露，武漢的「武警湖北省總隊機動支隊」盤龍城營區1月28日有1人確診，300名武警被隔離等等。

由於武漢肺炎的疫情不斷擴散，當時便有消息指出，中共空軍、武警都爆出疫情，且日益嚴重，不過中共機密文件規定，軍方疫情涉及軍事機密的，不須呈報當地省市政府，因此軍隊、武警的疫情秘而不宣。

現因解放軍目前疫情的嚴重擴散，目前包含海、陸、空、火箭軍等兵種，已暫停大多數大型演習、集訓，也停止放假外出及探親，同時取消每周政治學習；重點省市的部隊，若條件許可，連級、團級單位分別設立隔離房、隔離區，後勤、採購、炊事或車務等與外界接觸人員，出現不適則須隔離14天。而全軍30個最高級別防治工作領導小組的最高領導就是習近平辦公室（習兼軍委會主席），隨時機動調整運作。另由香港的解放軍得知，駐港部隊的崗哨每天消毒2次，進出人員也大幅减少。

《看中國》也報導，中共在通報病例方面一再被質疑有重大隱瞞，而中共軍隊向來封閉，官方從未在新增確診病例中，通報有軍隊或武警人員染病。益發詭譎，一旦爆發，後果堪虞。

據中國網站今（8）日對確診病例的最新即時統計，中國境內已達34569例確診，死亡722例。此外，香港增加到26例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家則包含台灣17例、日本不含郵輪鑽石公主號有25例、新加坡33例、泰國25例、菲律賓3例中有1人死亡，總計全球共34889例確診，並有724例死亡。

中國境內已達34569例確診，死亡722例。此外，香港增加到26例，其中1例死亡；澳門10例。其他國家則包含台灣17例、日本不含郵輪鑽石公主號有25例、新加坡33例、泰國25例、菲律賓3例中有1人死亡，總計全球共34889例確診，並有724例死亡。（EPA）

對於持續延燒中的疫情何時達高峰？哈佛大學公衛專家丁亮（Eric LiangFeigl-Ding）日前警告，預測至少再持續一個月才達高原期。以嚴重急性呼吸道症候群（SARS）為例，係3個月上升到8千個病例，新型冠狀病毒則在不到一個月的確診病例，便已超過3萬例，3倍速的時間與3倍量的病例擴散，「等同SARS的9倍速」。並強調全球正面對史上「最毒」的新型冠狀病毒疫情，不確定性高，近日最好「不需要旅行就別去旅行」。甚且提醒一般人多注意的個人衛生保健，小細節例如開關門的時候以「衛生紙、甚至手背」使用手把，不要用手指頭按電梯開關。他指出，在人多的場合，尤其要自己控制「手儘量不要隨意觸摸很多東西」。包括他和其他很多學者都非常謹慎觀察，新型冠狀病毒是否發展成為全球大流行（pandemic）的疫情。諸此的觀察，顯然不可小覷！

簡言之，如今中共大幅調動解放軍至各省市「封城」區域，名為「支援」，實則「維穩、鎮壓」，而民心的浮動不安，及不信任感充斥之際，軍隊鎮壓得住嗎？况且封閉性、衛生條件又不足的部隊，遇上「毒王」，最易「群聚感染」，一旦散播、隔離、散播週而復始循環，再驍勇善戰的軍人，一樣掛掉！等於被「自己的病毒」打敗，莫非天意，徒呼奈何。

據《立場新聞》報導，中國武漢肺炎疫情爆發，官方雖未曾透露醫護人員確診數字，但近日網路上流傳一張「醫護人員發病情況」的表格，圖中指出，武漢當地各醫院已至少有1100名醫護人員發病。

雖然未能驗證該表格的真實性，但中國積極報導疫情真相的媒體《財新網》專訪武漢大學中南醫院重症科醫學主任彭志勇，也表示武漢疫情已經接近失控。

彭志勇透露，同事副主任去支援武漢第七醫院時，發現加護病房（ICU）裡面高達三分之二的醫護人員都已被感染，形容那裡的醫生就是「裸奔」的狀態，缺乏防護物資和醫療手段，明知會被感染，還是得衝上去救人，導致整個科室幾乎「全軍覆沒」。

上海復旦大學附設華山醫院感染科主任張文宏則指出，中國傾全國之力給予武漢支援，但卻仍無法對所有感染者進行篩檢和隔離，不能排除二代、三代病例產生。他預測，武漢決戰僅僅是「拉開序幕」，若「武漢成功，中國有望短期內控制病情；武漢失敗，則全國的抗冠（抗冠狀病毒）之戰必成膠著之勢，持久戰不可避免。」

目前武漢各地醫院已經爆滿，中國官方除快速興建火神山、雷神山醫院外，也在體育館、展覽館及校舍等場館設置11處「方艙醫院」，收容確診病患。 然則，這些措施顯然無法應付急速上升的確診病患數，香港《無線新聞》即訪問一名武漢市民，聲稱他和71歲母親都已確診，但因為沒有床位，必須回家自主隔離，只能每天帶母親回診去看病、打針。

事實上，中共隱匿疫情至今，沒人知道確切的真相，世界衛生組織則在發生嚴重疫情後才派人監控，即使到現在的確診和死亡人數，亦未必符合實情，這才是世人忐忑不安的地方，因為目前的疫情越來越嚴峻，又未「到高峰期」，所有的報告都建立在一個「分母問號」上，科學數據也都存疑，如何有效「對症下藥」？這更是中共「專制政權」令人痛恨的地方，一切都離不開「假、大、空、狠、絕」！

如今就連第一位「吹哨者」醫師李文亮，都可不明不白的走了，死後「被搶救」的5小時，醫護曝院方故意延遲治療，難怪引發中國網友「炸鍋」，令人憤怒、痛心疾首！

反共的中國富商郭文貴在美更爆料，中共高層早在春節就做好死亡人數上看千萬的準備。他說，眼看疫情持續蔓延，民怨沸騰，還有「中國公民運動」帳號呼籲習大大「讓位」，聲望跌落谷底。 如今中共高層的「信心」，巳被人民不相信，還在粉飾太平，為了維繫專制政權，犧牲的卻是無辜人命。如此倒行逆施，亦使習大大被中國學者比喻為明未崇禎皇帝矣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法