自由限時批》台灣加入WHO有了契機！

辛文

「五星病毒」（2019新型冠狀病毒2019-nCoV，武漢病毒）襲捲全球，世人莫不驚恐萬分，巳然重挫中共政經及國際形象，連《經濟學人》都評析中國稱霸機會蕩失！儘管北京百般阻撓台灣加入世衛組織WHO，但已呈强弩之末，在美、日、加、德、英民主陣營等國大力推動下，目前已趨近熟階段，可望先加入「世衛大會」（WHA）為「觀察員」，雖無會員國投票權，但可參與諮詢、研討、訊息等權益，無異是一大契機。

衆所皆知，美國是世衛頭號大金主，亦最具强大影響力，自去年下半年美國會通過「台北法案」後，川普政府立馬依法，且名正言順地協助台灣參加政治性較低的國際組織如WHA、國際民航組織（ICAO）和國際刑警組織（ ICPO）等，也均獲得主流民主國家，包括日、德、加、歐盟等的支持。

像此次中共的「武漢病毒」（一說是研製的人工病毒外洩）闖了滔天大禍，人神共憤，WHO還把台灣併為中國的「高風險區」（現各國反知明確區隔台灣不是中國，亦算意外收穫），益發受到美、日、加、德等國政要和輿論的撻伐，咸認台灣不應成世衛的「缺口」，自是加入世衛的良機。

前美國在台協會理事主席卜睿哲近日表示，「若2300萬台灣人民不能從世衛組織獲益，世衛就不是真正的『世界』衛生組織」。圖為現任WHO秘書長譚德塞。（WHO）（法新社）

例如前美國在台協會理事主席卜睿哲近日就表示，「若2300萬台灣人民不能從世衛組織獲益，世衛就不是真正的『世界』衛生組織」，一針見血。

而美國不分朝野黨派，包括參衆兩院議長等，更是一面倒的力挺台灣，嚴厲批評國際組織在全球力抗武漢肺炎蔓延之際，排除台灣的參與。美國國務院也批評國際民航組織（ICAO）據稱在推特上封鎖留言挺台灣的用戶，如美國企業研究所AEI研究員馬明漢（Michael Mazza）即是最早被封鎖的學者之一。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）近日發表聲明說：「台灣在跨國健康議題上的發言有公信力，美國一直支持其積極參與國際組織，包括國際民航組織在內，台灣在這方面的專長能提供助益。」並呼籲「國際民航組織，立即且永遠改變其推特帳戶上對台灣相關討論進行封鎖的作法，並公開表明，言論自由始終比會員國的政治不安全感來得重要。」堪為例證。

蔡英文總統在今天接見「歐洲在台商務協會」理事長尹容時指出，「世界衛生組職及國際民航組織等進行全球防疫工作的聯合國重要單位，仍然因為政治因素將台灣排除在全球防疫體系之外，因此再次正式呼籲聯合國相關機構，正視台灣的健康權益，尤其台灣就在疫情威脅的前線，不該使防疫出現破口。」可謂語重心長。

由於歐盟已經表態支持台灣被納入WHO，另如日本安倍首相及加拿大杜魯道總理皆公開聲援，蔡總統除表示感謝外，並說「台灣絕對有能力也有意願在全球防疫工作中，貢獻國際社會」。

同時，目前針對疫情可能對台帶來的經濟衝擊，政府已進行穩定股匯市措施；對於受到衝擊的旅遊觀光產業給予必要的協助跟紓困，希望將衝擊減到最小，當然也密切觀察，這次疫情對台灣總體經濟跟全球經濟的影響，也會做出相應的措施。諸此，全方位的防疫和防護國人的健康表現，及促進社經金融安定的平穩，國際都在看，值得肯定。

儘管WHO在全球上演一齣荒誕戲碼，在全球疫情蔓延之中，形同中國扈隨組織，而該組織的秘書長，衣索匹亞籍的譚德塞到北京晉見習大大的阿諛醜態畢露，令世人噁心！又如WHO大多數專家，都主張通過宣布中國是第四級疫區，必須開放，要求中國無條件接受各國使館撤僑、公開接受海外醫療設施，但都被譚德塞等幾個被中共收買的代理人極力阻止。（儘管WHO現已將武漢肺炎列入國際衛生緊急事件，美方撤僑且禁入中國旅遊）讓人痛心！

在美的中國反共富商郭文貴就爆料說，譚德塞是由「中國培養的女特務、前世界衛生組織秘書長、前香港衛生署長陳馮富珍所一手栽培的，連他的中文名字都是王岐山取的」。

郭文貴並呼籲，武漢肺炎疫情告一段落後，必要對這幾個人提起「反人類罪」的訴訟！

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