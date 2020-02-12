自由限時批》習大大打的是「保位」戰！

辛文

說穿了，習大大到現在為止，打的根本不是防疫戰，而是保住權位的戰爭！因此才不理會人民的死活，無怪國際媒體會說他是「寧可放棄湖北武漢救中國」，結果疫情却是不斷擴大，殃及經濟產業重鎮深圳、廣州、杭州、上海等大都市，連北京都得封城，使大位岌岌可危！

其實，武漢P4生化武器實驗研究所，出了什麽病毒外洩大紕漏，習大大自是心知肚明！所以至今仍堅拒美派科學家小組調查，不難了然；而擅拍馬屁的世衛秘書長譚德塞，亦深知隱瞞不了，近日迫不得已吐實「武漢病毒」已產生全球「星火燎原」的險峻危機！

再從習大大的「防疫」人事安排，却無防疫專家進入核心，反派生化武器技術少將陳薇接管P4，和貼身龍騎軍入武漢，又派「親信」中共政法委秘書長、武漢前市委書記陳一新，到武漢擔任中央指導組副組長。不難看出其師心自用。

所謂的中央疫情9人指導小組，係在1月26日成立，由國務院總理李克強擔任小組長，副組長為中共政治局常委王滬寧；成員尚包括中央辦公廳主任丁薛祥、國務院副總理孫春蘭、中宣部部長黃坤明、北京市委書記蔡奇、外交部長王毅、國務院祕書長肖捷、公安部部長趙克志等。

這個小組被國際媒體及專家解讀為，根本不是為了防疫。成員中並未包含國家衛健委等主管機關，也無任何防疫專家，由主管意識形態、宣傳的王滬寧、主管統戰的孫春蘭及中宣部及公安部擔綱，顯然是為了宣傳、封鎖消息，防止民變，以鞏固習大大領導中心。

中國國家主席習近平。（法新社）

最近派遣的「親信」政法委秘書長陳一新，位階高於湖北省委書記，首要任務就是貫徹習近平「應收盡收，刻不容緩」的指示，官員在強大壓力下，除了火神山、雷神山醫院，湖北各地及武漢開始瘋狂建立類方艙醫院，從7日起，武漢對所有社區進行家戶檢查，將確診和疑似患者的家屬、親密接觸者，及無法排除發燒者及其家屬、親密接觸者全部強制帶進新建的方艙醫院隔離，逼得武漢人人自危，武漢醫療系統也陷入半癱瘓狀態。

陳一新猶强調要建立三項制度，包括：一是實行1小時通報制度；二是市級幹部下沉（深入）到區裡，靠前指揮，區級幹部下沉到街道，與基層幹部並肩作戰。三是建立激勵問責機制，以結果論英雄，對沒有完成任務的，「動真格的，絕不手軟」，雷厲風行，但却無醫療、防疫配套措施，徒增負面效應，類此「新疆維吾爾式」的對待武漢肺炎病患，無怪「犧牲湖北6千萬救14億 」的傳言不脛而走！所謂欲速則不達，原以為採高壓手段，忽視人性，可使疫情提早結束，結果忽略醫療科學的作為，反使疫情益發不可收拾，淪為變相「屠城」。

美國丹佛美中合作中心趙穗生就指出：「政治上的無能和對於意識形態和資訊的限制，都是造成此次病毒的疫情快速擴散的原因。」

而今中國各省市的封城，己形同地方割據局面，彼此因醫療物質或民生糧食不足，相互爭搶，時有所聞；且找工作就業不易，影響家計生活，亦已是千萬人數以上起跳，物價指數更是飆漲，光是豬肉，今年初就己漲116%。而餐飲業、娛樂業、休閒產業或歇業或苦撑，房地產則是泡沫化，可說呈「百業蕭條、民生凋蔽」困窘景况。

目前有中國製造首都之稱的廣州及深圳，均已經半封城防疫，日前竟然片面通過立法，核准官方有權隨意徵用私產進行防疫，消息一出引爆中國網民沸騰，怒批中共搶奪私人財產，而財經專家汪浩直批「習近平下台」！復在臉書上寫了對聯：「上聯：改革開放四十年，一疫回到文革前！下聯：豬瘟武肺反送中，德不配位倒大霉！橫批：習近平下台」充分反映習大大為保權位，巳到了走火入魔地步！

事實上，武漢肺炎疫情衝擊習大大執政，已經引起外媒關注。最新一期的《時代》（TIME）雜誌封面，就是習近平戴上口罩，上面寫著「中國的考驗」（CHINA'S TEST）。《時代》也在網站登出專文，標題為「冠狀病毒的爆發可能破壞習近平中國世代的夢」，內文並採訪已逝患者的親屬以及學者等，文中指出，人民恐懼的情緒混合著憤怒，遍及整個中國。武漢肺炎疫情如果持續擴大，未來將嚴格考驗習近平執政之路。

截至11日，累計武漢病毒確診已高達4萬2351例、死亡1012人。

由於在疫情爆發之前，中國內需疲軟、債務打擊和中美貿易戰，使中國的經濟發展已漸漸趨緩。而在世界衛生組織（WHO）宣布冠狀病毒為「國際公共衛生緊急事件」後，更使中國危機四伏，經濟前景堪虞。連日前要競選連任的美國川普總統都狂言，中國經濟將落後美國十多年！

美國智庫米爾肯研究院（Milken Institute）分析師指出，疫情正加速美中間的「脫鉤」，影響更甚於貿易戰。近日 《CNBC》報導，米爾肯研究院亞洲研究員寇蒂斯金（Curtis Chin）指出，一些企業考量到美中關係脫鉤，對供應鏈帶來的長期影響，「冠狀病毒的影響比貿易戰還大」，此將會擴大兩國經濟的分離。

根據《彭博商業周刊》（Bloomberg Economics）表示，在目前封鎖隔離中國的情況下，可能會使中國第一季的國內生產總值（GDP）相比同年下降4.5%。這比2019最後一季的6%降低許多，也是自1992年以來，產值最低的一季。

中國恒大集團首席經濟學家任澤平亦表示，2020年因需求和供給的下降、投資的影響、短期失業率的上升和物價上漲，預估經濟成長率將降至5%。而潛在的失業，將造成社會不穩定的現象。

經濟學家歐利克（Tom Orlik）和張舒（譯音Chang Shu）皆表示，中國經濟結構多年來的變化增加了這次風險。服務業和消費者貢獻經濟的比例升高，意味著管控疾病將會影響購物、外食、休閒等活動，衝擊會更嚴重。而金融市場同樣扮演更大的角色，衝擊可能性重挫市場情緒。

瑞銀集團（UBS）則提到2003年的SARS疫情，稱歷史雖不會重演，但一定會相呼應。若短期內無法控制，瑞銀預計中國零售業、旅遊業、飯店餐飲業將受到嚴重打擊，尤其是在Q1和Q2初，此期間經濟成長回彈將面臨向下風險。

是以，《彭博》報導，習近平身為武漢肺炎的防疫總指揮，這次的新型冠狀病毒可能會為習政權帶來危機！

再者，槍捍子和財經的盛衰攸關，最新的消息是，中國的軍工產業已暫停研發，而殲15、造艦及第三艘航母建造則無限期停工。在在顯示，軍力、軍備等競賽，已大不如前。也只能對台灣「耀武揚威」，對美國恐欲振乏力矣。

復次，面對疫情的重大衝擊影響，解放軍亦難倖免。據媒體先前傳出的解放軍、武警都爆發疫情，最新的消息稱，解放軍海軍的潛艦部隊出現1名確診病患，導致約300名解放軍官兵被隔離。

總部在香港的《人權民運信息中心》報導指出，位於海南省三亞市的海軍潛艦部隊有1名解放軍人員罹患武漢肺炎，致約300名海軍官兵被隔離，而原定本月開始的核潛艦重點訓練項目已暫停。報導並指，目前在湖北有10名軍人、15名武警已被確診武漢肺炎，目前分別在孝感市的空降兵軍醫院，武漢市的中部戰區總醫院漢口分院及襄陽市的解放軍991醫院接受治療，約1500名軍人、1000名武警正被隔離。此外，有20名軍眷也被確診武漢肺炎，目前在軍醫院住院。

《人權民運信息中心》披露，因應疫情日益嚴重，近期中央軍委已發出12個緊急通知，對疫情工作領導、營區和家屬區疫情、隔離觀察等方面作出嚴格規定，違反者會受到黨紀、軍紀甚至是免職的處分。

同時，解放軍陸、海、空軍及火箭軍也施行不同的防疫措施。目前空軍設立飛行員隔離區，地勤人員不容許接觸飛行員，而執行重要訓練的飛行員，已被要求暫時不返家，避免與家人接觸。

基於習大大「神隱」一直到昨天才現身，引發外界議論紛紛，質疑習為何沒有至武漢災區探訪，或是沒有做到其管理角色的職責，專家指出，習先前遲遲未露面且未至武漢的原因，可能是害怕權力受到疫情的潛在影響。 《CNBC》報導，針對習近平這次的「神隱」，幾位專家發表了各自看法。風險諮詢機構歐亞集團（Eurasia Group）分析師指出，習近平宣稱將領導北京階層對抗疫情，但他的實際反應卻讓人感到「冷淡」，比起人民健康，習似乎更把心力放在避免「黨的危機」。而習始終沒有至武漢災區，可能是怕最高領導權受到疫情影響動搖。

美智庫「國際戰略研究中心」（CSIS）的專家布蘭契特（Jude Blanchette）則直言， 若疫情無法盡快抑制，中國國務院總理李克強，恐被習近平當作替罪羔羊。他進一步解釋，在中國各項有問題的政策領域，包括美中貿易戰等層面，習近平傾向將代表置於前線，自己則保持抽離態度，若疫情好轉，習近平就能宣稱履行責任，反之，他會怪罪較低階層的下屬。 歐亞集團分析師指出，若疫情在3月或4月「恢復常態」，習近平可能僅會受到「輕微的批評壓力」，但若疫情持續更長一段時間，對政府應對不滿導致民怨爆發，習近平的權位將面臨巨大壓力。

綜上所析，習大大打的根本不是防疫戰，而是保住權位的戰爭！不管人民的死活，致民怨四起，一旦揭竿起義，恐又將改寫中國歷史也。

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