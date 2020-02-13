自由限時批》習大大的四月殺機？

杭東

習大大「神隱」多天，在搞什麽飛機？現戴著口罩出來，「慈眉善目」撫慰民心，又是安什麽心眼？昨天主持中共政治局常委會議，聽取中央防疫領導小組匯報，又在盤算什麽？......諸此種種都是外界議論的熱門話題，說法不一，但多集中在習政權是否垮台？甚至中國變天？

然則，依目前的觀察，中共尚不致因防疫失敗而變天，但却為未來政權的存亡埋下不可測的變數。

是以，防疫失敗程度的大小，對更換領導班子或權力鬥爭有影響，情况自是激烈，不在話下，至少李克强總理已成「代罪羔羊」，若防疫勉强過關，或可倖活，否則以中央防疫領導小組組長身分，就是問責的對象。而習大大却躲在背後調度軍隊，並派「親信」政法委秘書長陳一新南下武漢坐鎮，架空李克强，無怪李到武漢戴口罩巡視一次後，便不再有見其身影。

習大大心機極深，「神隱」多天乃在和王岐山密商「安內」事宜，設法「維穩」權力核心；而「攘外」的大動作，就是兩度派軍機繞台，一是「武嚇」台灣（按：12日美軍一架MC-130J軍機亦自台海空域飛行，更有2架B-52轟炸機自我國東部空域由北向南航行，形成少見的美軍多機繞飛外圍空域的情形），並向美方展現「防疫」傷不了其軍力「肌肉」！且是對其國內疫情亂象，起警示作用。

《路透》報導，傳習近平不滿封城等防疫手段已經威脅到中國經濟發展，要求官員不要再採取「更多限制性措施」。（歐新社）

其實，「武漢肺炎」病毒是一種人工合成的「生物武器」，幾獲國際科學界公認，只有中共不承認，猶嚴拒美方專家小組調查（美方的撤僑亦在疫情初開始，足見美方己知「毒禍」之恐怖），主要是此病毒能隨時變異，能「無症狀傳染」，更能「無差別攻擊」，比核子輻射的範圍還要廣大（按車諾比核子事故或原子彈炸日本廣島等，屬區域性，不能相較），無遠弗屆，防不勝防，自令防疫專家擔憂，世人憂心！

但在習大大或中共的眼中，却認是非常好用的「武器」，可以「統治」中國，「稱霸」世界！想法完全「非人」！而防疫專家也者，只不過是中共的「工具」罷了！像李文亮醫師的「吹哨」，自讓「獨裁者」討厭，即便不明不白的病逝，也不予深究交代！甭說平反了。

如今即使所謂的中央防疫領導小組，亦根本沒有國家衛生健康委員會防疫專家的份，只是用來作政治、宣傳及防民變、維穩用的。

所以，日前中國傳染病學專家鍾南山在接受路透社專訪之時，習大大戴著口罩出現了，隨即便召開中共政治局常委會議。就是因為鍾南山說疫情「將於本月在中國達到高峰，可能四月就會結束。」這下，可給了習大大一個「四月殺機」！

習大大聲稱疫情防控取得成效，已到「最吃緊關鍵階段」，要「確保打贏疫情防控的人民戰爭」！並指示，湖北省、尤其是武漢依舊是防疫「重中之重」，要「堅決做到應收盡收、應治盡治」，提高收治率。

他更強調，統籌做好疫情防控和經濟社會發展，既是「大戰」，也是「大考」；在大戰中踐行初心使命，在大考中交出合格答卷，確保打贏疫情防控的人民戰爭、總體戰、阻擊戰，努力實現全年經濟社會發展目標的任務。

翻成官話，就是各級領導及幹部要「不擇手段」，在四月設下「停損點」，否則「提頭來見」！這是何等殘酷的「軍令狀」！

如果觀察各地「封城」的慘狀，不忍卒睹，像各大小醫院多成了「收容所」，或是「集中營」，更有甚者，成了「解藥」的「活體臨床實驗」！因為光是一個人的檢測到確診治療，花費的醫療人力、防護資源及金錢，就相當可觀。此在「不把人當人」的共黨國家，除了權貴，人命如同「草芥」，豈非是一種浪費！

據各方媒體的報導，光是病患送進火葬，不知凡幾，像武漢就瀰漫屍味，還要向外增購百萬屍袋；而各「封城」處，亦是屍袋比口罩還缺乏！光是武漢數十家殯儀館24小時連軸轉和污染便爆表，還有17萬醫護人員支援湖北，莫不對自身安全與經濟狀況產生憂恐。加上「四月殺機令」，一旦落實，數千萬以上的犧牲者，都將是「人民戰爭」的「英雄」！鳴呼。

根據《新浪網》今（13）日發布的最新疫情動態顯示，目前中國（不含香港、澳門）確診病例已達59805例，死亡1367例。香港有50例，其中1例死亡；澳門10例。光是湖北省衛生健康委員會昨（12日）公布的疫情單，並將「臨床診斷病例」納入確診病例中，昨天單日就新增肺炎病例14840例，新增死亡242例。

簡言之，二月中是所謂的「高峰期」，數字多關係不大，表示「實情」，但三至四月，數字將會遞減，以示「績效」。如此上下交征「假」，矇騙外人，結果害死無辜！無怪在美反共的中國富商郭文貴都說，共產黨比病毒更危險！他爆料，中共權威軍事網都承認武漢肺炎病毒是人工合成。而中共軍管P4實驗室，就是在銷毀證據，此一事實真相，終將會大白。

近日白宮貿易顧問彼得．納瓦羅（Peter Navarro）在接受媒體訪談時，也强調，中共必須對病毒的起源負責，此對美中貿易不無影響。他還提到，14年前就在一本名叫《即將到來的對華戰爭》（The Coming China Wars）的書中，準確預測了中國將會流行一種病毒疫情。他是基於中共治理國家的方式，以及處理動物的一些做法上得出結論。

儘管目前中國民怨沸騰，民生經濟亦在衰退，但能否動搖上層權力板塊鬥爭，有待觀察。而習大大長期牢牢抓住槍捍子，這幾年軍頭的大幅更迭，亦已多為「習家軍」掌控，除非黨政軍核心彼此內閧，貌合神離，外力介入不易；袛有民心思變，紛紛不畏死揭竿而起，或可促成基層軍民滙流，境外國際勢力大力聲援，始有「改朝換代」可能。

最近推特網友發現美國1981年出版的驚悚小說《黑暗之眼》（暫譯，The Eyes of Darkness），內容曾提到中共於武漢郊區的實驗室研究生化武器，成功製造名為「武漢-400」的病毒，離奇巧合令人嘖嘖稱奇。對於此項發現感到相當不可思議，認為該書是種「預言」。小說內容顯示，「武漢-400」是實驗室利用無數政治犯製造出來的第400個人造病毒，威力能顛覆一整個國家，中共利用它來剷除異己，且該種病毒只能由人類傳播，患者腦部、器官都會受創，並在感染後1天內死亡，小說敘述最後靠美方成功研發出該種病毒的疫苗。

不少推特網友紛紛留言指出「這一切彷彿像是昨天的事情，我剛閱讀完這本書，今天就發生這種事」、「如果中國把一切都隱瞞了，我們該怎麼辦？」、「如果中國還在燃燒屍體，並擔心要對所有物品進行消毒，那麼代表疫情還沒有告一段落」。

如此看來習大大的機關算盡，換來的却是天怒人怨，人神共憤，能在龍床睡安睡穩嗎？

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