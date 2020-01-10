芭樂人類學》不能說的悄悄話：台灣選舉前的港人留言板

這次，芭樂留言板帶來16名香港人的留言，訴說著台灣大選，他們對台灣鄰居的心聲。而這只是開始，不論政見，只要想留言，皆可留下你口罩背後的心底話。

◎光合菌

香港在2019年11月進行了區議會選舉，泛民主派及支持抗爭運動的政治素人得到選民加持，獲得壓倒性的議席數目。但是，以票數而言，其實大約是64波，難以說成是壓倒性勝利。換句話說，這場選舉只是新一輪政治抗衡的開始，各政治陣營都難以安枕，抗爭長路漫漫。新一屆地方議會的代議士在元旦才剛上任，香港警察就在一天之內拘捕了四百人。

香港民主及自由的路途仍然遙遠。此時此刻，實名發言成為香港人的奢侈品。不管政治立場如何，紛紛在社交媒體上更名，深怕「被抓到」、「連累親友」，在即時通訊媒體中小心翼翼。一些過去呼吸著自由空氣的政治評論及立場，如今成為了禁忌之話。港人心中出現了「一個小警總」，但同時連儂牆盛行，不記名地發表意見及表露心跡；遊行時一邊以口罩遮臉，一邊高叫口號；在商場快閃唱歌，但求不留痕跡地表達訴求。

鏡頭一轉，部份港人已把焦點放在台灣的總統及立委選舉之上，一如以往，選戰參訪團及香港媒體已陸續抵達台灣，了解鄰近民主政體的選舉過程。台灣選舉，成為了一場跨國盛事。而台灣選民會否關注家園的選情，以選票表態？

這次，芭樂留言板帶來16名香港人的留言，訴說著台灣大選，他們對台灣鄰居的心聲。而這只是開始，不論政見，只要想留言，皆可留下你口罩背後的心底話。

圖片來源-Collaction.hk 20191223

普世價值，探索中

「到了言論自由漸被完全剝削的邊緣，我才驚覺民主之可貴。」

台灣的朋友，你好。我是一個參與香港雨傘革命及反送中運動的年輕人。在中共的統治下，他們如何打壓反對聲音，大家有目共睹。自由及人權本應與生俱來，但到了言論自由漸被完全剝削的邊緣，我才驚覺民主之可貴。活在一個連一點反對聲音的極權體制下，感覺如是命運非自己掌控，而是由一個只在乎權貴及自身利益的既得利益者操控全盤大局。縱使政策損害大眾利益及淺踏法治，我們也只可以逆來順受。姑勿論要極權政承認自身的傲慢及不足，他們只會無所不用其極，鎮壓提出問題的人，惶論要聆聽被欺壓一方的訴求。他們最會敷衍發表數次官方聲明，然後換取無知小數的同情，最終不了了知。

或許你們覺得政治與你無關，可是政治之影響與你生活是環環相扣。所有關乎民生的政策都是由你們的民選政府和議會代表洽談，這豈會與你無關。見證香港的倒退，請你們緊記原來自由非必然，而失去自由的代價亦非錢財可償。

台灣大選將至，請大家善用手握的投票權及自由，給予心宜的競選人實現你們的理想，守護台灣的獨立民主政制。共勉之。

一位香港大學生，22歲。

『「我愛香港」，我以往一直都說不出口。現在我敢了。我愛香港！』

「我愛香港」，我以往一直都說不出口。也許以往香港人的自由民主來得太輕易，英國人要移交前就開放政制，反共民情主要建基於八九六四遠在京城的鮮血。這六個月來，我切身感受到同一土地上的苦難及犧牲，會如何令自譽機靈滑溜的香港人願意守護家園。台灣的手足啊，請你們不要忘記白色恐怖以來的血淚及恐懼，自由是經濟再好也買不回來的。我們正在捱過你們數十年來的奮鬥，希望「今日香港，明日台灣」，會是同抵抗極權，共享民主自由的好結果。請好好珍惜前人用血淚爭取的選票，我們正努力入場。民主與自由，萬世都不朽，台灣人加油！

香港人，31歲

圖片來源-Collaction.hk 20191227

「如果抹鹽可以守住台灣的主權，請下重鹽巴。」

一個台灣朋友說：「抱歉，選舉的宣傳有時候在香港人的傷口抹鹽。」 我說：「如果抹鹽可以守住台灣的主權，請下重鹽巴。」 但其實香港今天被打壓的狀況，經歷過白色恐怖的台灣人應該很理解，我們只是提醒一下可能你們不想記起的過去而已。 但作為香港人，更希望台灣人可以走出中共的陰霾，無畏無懼地活出自己的路。 從前有一個香港朋友問： 「我們一次又一次因為港府的專權行為而動員，力量逐漸消耗。除了反對政府的暴政，我們到底想爭取什麼？我們想要的民主自由社會到底是什麼？ 可以反被動地爭取嗎？」 眼看新疆西藏香港當下的狀況，我們確實會害怕，但勇敢不是感受不到恐懼，而是感受到也要繼續做。 如果大家帶著勇氣，帶著對社會更多的想像和願景，我相信台灣不容易被操控，而且會更有自信和活力。

在探索民主自由之路的在台港生，28歲

「少我一票有差嗎？絕對有！」

「香港現在怎麼樣? 」這是近來台灣友人們的疑問。 香港不再是台灣新聞的焦點，不是因為香港沒有「出大事」，只是因為太「平穩」了，平穩地「每天出大事」:「香港警察」亂抓亂打人；林鄭「虛心聆聽」市民訴求；藍絲在想「幹嘛不讓我好好上班」。市民則是繼續用各種方式，在生活中抗爭，尋求一絲希望。 在台灣的你，可以親手投票選總統的你，如果不想未來過著如此「平穩」的生活。1月11日，就是展示你們手中民主力量的機會。 「少我那一票有差嗎？」 絕對有！剛過去的香港區議員選舉，就有很多差距極少的結果。你不知道對方能動員到多少人，有多少「策略」，所以就要用你的一票，讓世界知道台灣的態度。

香港人，31歲。

「投票，是沒有權力的人，代價最低的抗爭。」

致自由的台灣人：

「50年不變」，騙過香港繁榮兩代人。 短短20年，奉之彌繁，侵之愈急。 請細想： 誰甘願每場街頭抗爭，都悲壯如最後決戰，苦求當下生存？ 何以港人淚流滿襟，卻再不願溺沉於一夕安寢？ 常聞道：「今日香港，……」。 而我想說的是："Yesterday you said tomorrow." 在自由之邦，選舉之於民主尚不充分， 但每個公民慎思明辨的抉擇，卻是神聖而又必要。 因為投票，是無權力者代價最低的抗爭。

在乎暴力與權威命題的香港人，26歲

圖片來源-Collaction.hk 20191227

承諾還是謊言？

「沒有中國市場其實死不了，為了迎合中國，放棄了自身的其他可能，才是真正的死亡。」

中英聯合聲明簽署那年，我在香港出生。在成長、讀書的那些年當中，常常會有人說，沒有中國市場我們會怎樣怎樣，結果呢，整個城市放棄了面向亞洲、面向世界的地方，於是就更加被邊緣化的說辭恐嚇。沒有中國市場其實死不了，為了迎合中國，放棄了自身的其他可能，才是真正的死亡。

香港人，23歲

「我很驕傲地在國外朋友面前說：我在亞洲文化走最前的國家-台灣-受教育。」

我是一名24歲的在台畢業港生，亦是一名社會新鮮人。因為想要在台灣找工作的關係，我非常關注台灣是否一個適合居住的環境，而台灣的文化是令我想在畢業留台的主因。 台灣人情味重，又是亞洲自由民主的領頭。台灣是亞洲同婚第一國的事實，就已經讓我能夠很驕傲地在國外朋友面前說：我在亞洲文化走最前的國家受教育。 我想和台灣的選民說，不要只看眼前利益，不要妄自菲薄。文化才是一個國家最強的軟實力，不要為了經濟而出賣了亞洲最好的文化，其實台灣的文化強大足以走上國際舞台。

在台畢業港生，24歲

圖片來源-反送中運動文宣圖集FB 20190820

「我們不想看到寶島成為第二個香港。」

謝謝台灣一直以來對香港嘅關心和支持，我知道下星期便是台灣四年一度的總統大選，我希望各位台灣選民一定要出來投票，用選票拒絕親中的候選人，不要讓共產黨勢力入侵台灣，我們不想看到寶島成為第二個香港，今日香港明日台灣，香港正是一國兩制失敗的活例子，各位台灣選民一定要擦亮眼睛看清楚，1月11號返郷投票，你的每一票都很重要！

今年18歲的香港中六學生 [註：高三]

「選出能夠讓臺灣繼續保持民主、自由、開放的總統。」

臺灣的朋友逐家好！我和朋友們都很羨慕你們有一個健全的民主體制，1月11號，是體現你們國家民主精神，還有彰顯你們自由意志的一天。所以請務必回國的回國，回老家的回老家，把握你們手中的神聖的選票，選出能夠讓臺灣繼續保持民主、自由、開放的總統。最近月份我們這邊發生了很多不愉快的事，但願臺灣朋友2020年國泰民安，新年快樂！

P.S. 看了你們的總統問答，那個賣菜的果然是很ㄎㄧㄤ，他應該要去辦脫口秀哈哈。

香港大學生，22歲。

圖片來源-香港獨立媒體網20190926

我未成年

「好好珍惜你們有的民主自由。」

台灣的選民，希望你們能夠好好珍惜你們有的民主自由，選出一個真正為台灣人民服務的總統， 並且堅守台灣防線，切忌讓中共慢慢滲透台灣，保護自己擁有的權益。

台灣人 加油

香港中學生，17歲

「守住台灣！」

「今日香港，明日台灣。」2020年1月11日，請台灣朋友務必珍惜手上得來不易的一票，光復香港，守住台灣。

香港中學生，16歲

「你們的命運真真正正的掌握在你們的手上。」

我是一個15歲的香港中學生，我相信這6個月的抗爭令世界各地很多人都看到沒有民主、沒有自由的可怕（人民如何為了守護民主和自由而抗爭）。抗爭六個月舉辦了900多場的遊行和集會，口號由「香港人加油」到「反抗」現在到「報仇」，政府真正回應過市民什麼嗎？

「五大訴求」其一為「實行雙普選」。香港的特首選舉是一個小圈子選舉，香港的行政首長並不是由香港市民「一人一票」選出來，並没有民意基礎。過去、現在的官員和特首毋須對香港市民負責任，他們只是中共的發聲機器，背後由中共全權操控。他們只是中共的棋子，只忠心於中共。

六個月內警方發現二千多具屍體，他們大多數是穿著黑色衣服、手腳被綁的年輕人，當中部分已經出現屍班（代表已死去多時）。警方説大多數甚至全部都是自殺，沒有可疑。「自殺」或是「被自殺」，在没有任何偵查的情況下，市民會怎樣想？當年1989年6月4日的天安門事件，中共不是向外界說甚麼也沒有發生過嗎？現在的香港政府、警方現時的作法跟當時不都一樣嗎？

示威者現在常常被人說成是「港獨分子 」，可笑的是香港還沒有獨立，我們已經就被 「軍隊」開槍， 催淚彈放題式攻擊。 當中，一名手無寸鐵的學生被警察用警棍打至患上創傷後遺症，被逼放棄考試。難怪會有人認為香港獨立才是唯一的出路。

在中國人眼裡，世界只有一個國家，只有一個主席。波特王在自己的國家叫蔡英文一聲總統，中國人的玻璃心已經碎在地上，社交媒體也被駭進。「亲 民主自由是一样好东西。」一個當選市長數月，百年難得一見的幹話政治奇才說要去參選總統。但在大選前夕，卻連一份政綱也沒有，遠在隔岸的我不免心裹吐句： 他在幹三小。

那位幹話奇才的「真面相」，相信大家一定比我更清楚，一個舔共的機器真的能為自己的人民發聲？真的能代表這個地方嗎？

誰是孫悟空，誰是豬八戒？

今日香港，明日台灣。

民主自由是人權，是我們本應要擁有的東西。民主正被天狗侵蝕，我們要從它的口中搶回来。

香港人暫時未有選票在手，但你們有。你們的命運真真正正的掌握在你們的手上。香港就是一個好好的例子讓大家知道守護民主自由的重要性。

中國就是中國，台灣就是台灣。

大家一定要站出來投票！打敗腐政，人人有責（笑） 台灣人加油！！

另外，我想多謝一直支持香港的台灣手足！

光復香港；時代革命

天滅中共

LY，15歲

「台灣是自由民主國家，我們必須保護她自由民主的價值。」

作為香港人，我正在經歷一國兩制後的隱憂，能受中共加強對我城的控制。我相信你們都不希望香港現在的局勢再次出現在台灣。目前，台灣是華人唯一的自由民主國家，我們必須保護她自由民主的價值。您可能還沒有感受到來自中共的迫壓，但當中共開始政治上向台灣施壓，才後悔您當初的選擇，已經太晚了。為民主，為自由，請好好利用您手上的選票，投票選出合適的候選人。

香港中學生，13歲

圖片來源-香港獨立媒體網20190926b

1月11日，是否要表態？你懂的

「如果我有這一票，故事就會不同了。如果我有這一票，我要明志是多麼的直截了當。」

最近的區議會選舉非建制派大勝，那是我們的制度唯一所有議席都由巿民投票選出，但轉眼間，政府便委任落選的建制人士擔任公職，狠狠地打了我們一巴，告訴我們政府真的一點也不在意民意，因為現行制度下，我們怎樣也無法動搖管治集團。如果我有這一票，故事就會不同了。

家中親人是公務員，縱然我支持反修例運動，但還是承受不少來自兩邊的壓力。如果我有這一票，我要明志是多麼的直截了當。

借中某大陸人士的講法，真的，如果要票箱前面可以解決的事情，誰要走上街頭。現在不只走上街頭，還留汗留淚留血。我多渴望有的這一票，台灣的朋友請好好珍惜。

香港人，年齡不詳

「務必以你未來想要的台灣作為考慮。」

剛好30歲的我，生於影響世界政治運動的1989。

2019的暑假，在波蘭工作時我跟教授邊看著我電腦上的直播片段，她向我憶述著她在30年前夏天讀著報紙、看著報導那些驚心動魄的畫面。「你知不知道其實全世界都受著這件事的影響，包括我們」，她說，「那年夏天的一切，讓我們難過同時覺醒。看著你們這些畫面的我就如我在回憶以前起義成功以前的日子。」

接著下來的日子，即使在離開了波蘭後，我也不時與她聯繫希望她能以過來人的身份與我分享一些看法及心情。過去半年，香港經歷的事震驚著全世界，我們所經歷的同時也嚇到了我們自己—不敢相信這一切會在自己的城市發生，不敢相信過去半年與友人們講得最多的是「要平安回家，要平安沒事」，同時也不敢相信大家的堅強、毅力及韌性是這麼的強！人類很矛盾，可以同時如斯的邪惡，同時善良、美麗的力量卻比大家想像中大！

2019的下半年真的很難過。或許，讀者這文字的你對我家發生的事看法不與我一致，沒關係！你有你的自由，而這就是民主最可愛的地方，它容得下不同頻譜上的聲音，也歡迎以合理、適合的方式表達出不同的意見及想法。表達的方法有很多種，其中一種是盡自己的公民責任—這因為自由民主賦予你的責任，同時亦因為這權利而令你享有這民主及自由。不論你的選票是為誰奉上，在把選票投進箱裡之前，請謹記它背後的意義，而請你務必以你想像中的台灣作為考慮，為自己的家選擇最適合的政治生態。

LW，31歲

「這或許就是我作為一個局外人，對你們文化能夠得到保留並繼續自由成長，最真誠的希冀。」

去年，我到花蓮旅遊，剛好碰上海或市集。人們以天為被，以地為床，赤著上身喝酒、聊天、聽音樂，累了就在剛搭建好的木棚睡覺。入夜以後，人們沒有趕忙到處點燈的意思，只讓一盞斑駁的燈悠悠亮起。燈只照到離燈最近的女孩的臉，黑暗中的人和狗往更黑處跑，去拿煙、去坐在傾斜的柏油路上吃大鍋飯。回到朋友家裡，朋友媽媽向我展示她在山間撿到的動物頭骨，上面蓋著按頭型縫製的花布套，和我說著亞泥事件，說著他們和山的連結。那個夏天，台灣衝破了吳明益、侯孝賢、楊德昌，把最真實的浪漫放在我面前。你們有著一套純真、甚至看起來有點天真的生活方式。我為看見有人如此生活著而深受感動，儘管那種模式並不屬於我。這或許就是我作為一個局外人，對你們文化能夠得到保留並繼續自由成長，最真誠的希冀。加油。

香港人，23歲

「條路自己揀，仆街唔好喊。」

我唯一想說的是：

「條路自己揀，仆街唔好喊。」（tiao lu ziji jian ，pujie enhao han； 路是自己選，仆街也別哭）

關注中港關係和香港殖民經驗的香港人，26歲

本文經授權轉載自芭樂人類學 不能說的悄悄話：台灣選舉前的港人留言板

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